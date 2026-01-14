Секреты нового мотора и коробки — что скрывает Vesta Sport?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

14 января 2026, 11:46

Обновленная Lada Vesta Sport дебютирует с агрегатами от гоночной Iskra на «Гонке чемпионов»

Обновленная Lada Vesta Sport дебютирует с агрегатами от гоночной Iskra на «Гонке чемпионов»

Секреты нового мотора и коробки — что скрывает Vesta Sport?

Обновленная Lada Vesta Sport дебютирует с агрегатами от гоночной Iskra на «Гонке чемпионов»

АвтоВАЗ представил свежую версию Vesta Sport для «Гонки чемпионов». Модель удивила новым мотором и коробкой. Подвеска и управление тоже изменились. Ожидается возвращение гражданской версии. Подробности - в материале.

АвтоВАЗ представил свежую версию Vesta Sport для «Гонки чемпионов». Модель удивила новым мотором и коробкой. Подвеска и управление тоже изменились. Ожидается возвращение гражданской версии. Подробности - в материале.

АвтоВАЗ представил модернизированную Lada Vesta Sport, подготовленную специально для участия в ежегодной «Гонке чемпионов». В этот раз седан оснастили новым силовым агрегатом, который ранее был испытан на гоночной Lada Iskra. Речь идет о 1,8-литровом атмосферном двигателе, работающем в паре с 5-ступенчатой преселективной коробкой передач. Такой тандем уже успел проявить себя на треке, где демонстрировал отличную тягу и стабильность.

Двигатель на гоночной версии развивает 173 лошадиные силы и 200 Нм крутящего момента. Это заметно больше, чем у стандартных гражданских модификаций. Впрочем, не только мотор стал предметом доработки: инженеры АвтоВАЗа пересмотрели настройки подвески и обновили систему управления двигателем, чтобы адаптировать автомобиль к экстремальным условиям соревнований.

Место проведения «Гонки чемпионов» в этом году - село Сосновка под Тольятти. Событие состоится 24 января и станет уже 28-м по счету. Для АвтоВАЗа это не просто спортивное мероприятие, а возможность продемонстрировать технический потенциал своих разработок и напомнить о возвращении спортивных моделей в линейку бренда.

Фото: Lada

Интересно, что в 2026 году компания планирует вернуть на рынок гражданскую версию Vesta Sport. Ее выход был отложен с ноября 2025 года, но теперь сроки сдвинулись. Ожидается, что серийная модификация получит 1,8-литровый мотор мощностью 145 л.с. и 6-ступенчатую коробку передач. Это решение выглядит логичным: спортивные технологии, опробованные на треке, постепенно внедряются в массовое производство.

Стоит отметить, что подобная стратегия - не редкость для мировых автопроизводителей. Использование гоночных наработок в гражданских автомобилях позволяет не только повысить интерес к марке, но и реально улучшить характеристики серийных моделей. В случае с Vesta Sport это может стать новым этапом в развитии отечественного автоспорта и привлечь внимание молодых водителей к российским машинам.

Впрочем, остается вопрос: насколько близко серийная версия будет к гоночной по ощущениям и динамике? Пока что АвтоВАЗ держит интригу, не раскрывая всех технических подробностей. Но уже сейчас ясно, что обновленная Vesta Sport - это не просто маркетинговый ход, а реальный шаг вперед для бренда.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta Sport (от 1 042 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Татарстан Чебоксары Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться