Секреты нового мотора и коробки — что скрывает Vesta Sport?

Обновленная Lada Vesta Sport дебютирует с агрегатами от гоночной Iskra на «Гонке чемпионов»

АвтоВАЗ представил свежую версию Vesta Sport для «Гонки чемпионов». Модель удивила новым мотором и коробкой. Подвеска и управление тоже изменились. Ожидается возвращение гражданской версии. Подробности - в материале.

АвтоВАЗ представил модернизированную Lada Vesta Sport, подготовленную специально для участия в ежегодной «Гонке чемпионов». В этот раз седан оснастили новым силовым агрегатом, который ранее был испытан на гоночной Lada Iskra. Речь идет о 1,8-литровом атмосферном двигателе, работающем в паре с 5-ступенчатой преселективной коробкой передач. Такой тандем уже успел проявить себя на треке, где демонстрировал отличную тягу и стабильность.

Двигатель на гоночной версии развивает 173 лошадиные силы и 200 Нм крутящего момента. Это заметно больше, чем у стандартных гражданских модификаций. Впрочем, не только мотор стал предметом доработки: инженеры АвтоВАЗа пересмотрели настройки подвески и обновили систему управления двигателем, чтобы адаптировать автомобиль к экстремальным условиям соревнований.

Место проведения «Гонки чемпионов» в этом году - село Сосновка под Тольятти. Событие состоится 24 января и станет уже 28-м по счету. Для АвтоВАЗа это не просто спортивное мероприятие, а возможность продемонстрировать технический потенциал своих разработок и напомнить о возвращении спортивных моделей в линейку бренда.

Фото: Lada

Интересно, что в 2026 году компания планирует вернуть на рынок гражданскую версию Vesta Sport. Ее выход был отложен с ноября 2025 года, но теперь сроки сдвинулись. Ожидается, что серийная модификация получит 1,8-литровый мотор мощностью 145 л.с. и 6-ступенчатую коробку передач. Это решение выглядит логичным: спортивные технологии, опробованные на треке, постепенно внедряются в массовое производство.

Стоит отметить, что подобная стратегия - не редкость для мировых автопроизводителей. Использование гоночных наработок в гражданских автомобилях позволяет не только повысить интерес к марке, но и реально улучшить характеристики серийных моделей. В случае с Vesta Sport это может стать новым этапом в развитии отечественного автоспорта и привлечь внимание молодых водителей к российским машинам.

Впрочем, остается вопрос: насколько близко серийная версия будет к гоночной по ощущениям и динамике? Пока что АвтоВАЗ держит интригу, не раскрывая всех технических подробностей. Но уже сейчас ясно, что обновленная Vesta Sport - это не просто маркетинговый ход, а реальный шаг вперед для бренда.