Обновленная Lada Vesta Sport: первые подробности
Фото: Lada
С началом серийного производства обновленной Vesta FL сборку версии Sport приостановят. Как сообщает Kviring drive со ссылкой на источники в Lada Sport, рестайлинговая Vesta Sport появится только в 2023 году, причем она получит SW-версию в кузове универсал. Изменения во внешности будут соответствовать стоковой модели: новые кузовные панели и полностью светодиодная оптика, а также большой экран медиасистемы в салоне.
Специалисты спортивного подразделения разработали более мощную версию нынешнего 1,8-литрового мотора. Они заменили распредвалы и добавили титановые клапаны. На стенде модернизированный агрегат развил 163,7 л.с. на 7 000 об/мин, а максимальный крутящий момент составил 186,5 Нм. Время разгона до первой «сотни» сократилось сразу на 1,5 секунды – до 8,1 секунды. Однако, такой двигатель обновленной Vesta Sport не достанется. АвтоВАЗ счел его стоимость неоправданно высокой.
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