3 июня 2019, 00:01
Обновленная Mazda СХ-5 стоит от 1 579 000 рублей
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Компания Mazda представила обновленный кроссовер СХ-5 для российского рынка. Автомобиль обзавелся новыми электронными ассистентами и медиасистемой с Apple CarPlay и Android Auto.
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Цены на обновленные Mazda СХ-5 начинаются от 1 579 000 рублей. За эти деньги покупатели получат переднеприводный кроссовер с 2,0-литровой бензиновой «четверкой» Skyactiv-G (150 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой». За «автомат» придется доплатить 216 тысяч, а за полный привод – еще 100 тысяч рублей. Альтернативу базовому мотору составляет агрегат объемом 2,5 литра и мощностью 194 л.с. Стоит такой автомобиль не менее 2 010 000 рублей, но уже по умолчанию оснащается 6-диапазонной АКПП и приводом на все колеса.
В списке оснащения появились 19-дюймовые колесные диски, а прайс-лист пополнился новой топовой комплектацией Executive, которая в зависимости от мотора стоит от 2 382 000 рублей (150 л.с.) или от 2 497 000 рублей (194 л.с.). Такие кроссоверы получили подогрев всех сидений и вентиляцию передних, электропривод двери багажника, проекционный дисплей, атмосферную подсветку салона, отделку кожей Nappa и шпоном натурального дерева. Набор электронных помощников включает в себя систему контроля «слепых» зон, адаптивный свет, систему кругового обзора, систему удержания в полосе и систему автоматического торможения при движении задним ходом.
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Комментарии пользователей
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Цитата:| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
Не правда!!!!
Какие задиры на Киа/ Хенде??? Там толкатели изнашиваются, вот и стучит. Гидрокомпенсаторов там нет. А что движок от Мицы? Первый раз слышу. Корейцы сами все разрабатывают.
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