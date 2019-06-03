3 июня 2019, 00:01

Обновленная Mazda СХ-5 стоит от 1 579 000 рублей

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Компания Mazda представила обновленный кроссовер СХ-5 для российского рынка. Автомобиль обзавелся новыми электронными ассистентами и медиасистемой с Apple CarPlay и Android Auto.
Обновленная Mazda СХ 5 стоит от 1 579 000 рублей
Обновленная Mazda СХ 5 стоит от 1 579 000 рублей
Обновленная Mazda СХ 5 стоит от 1 579 000 рублей
Обновленная Mazda СХ 5 стоит от 1 579 000 рублей
Обновленная Mazda СХ 5 стоит от 1 579 000 рублей
Обновленная Mazda СХ 5 стоит от 1 579 000 рублей
Обновленная Mazda СХ 5 стоит от 1 579 000 рублей
Обновленная Mazda СХ 5 стоит от 1 579 000 рублей
Обновленная Mazda СХ 5 стоит от 1 579 000 рублей
Обновленная Mazda СХ 5 стоит от 1 579 000 рублей
Обновленная Mazda СХ 5 стоит от 1 579 000 рублей
Обновленная Mazda СХ 5 стоит от 1 579 000 рублей
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Обновленный кроссовер Mazda СХ-5 получил доработанную подвеску и обновленный информационно-развлекательный комплекс, совместимый с Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, в список оснащения вошла модернизированная система G-Vectoring Control Plus, улучшающая управляемость. Она постоянно контролирует положение руля, педали акселератора и скорость автомобиля. На основе этих данных электроника самостоятельно регулирует крутящий момент, чтобы обеспечить дополнительную нагрузку на переднюю ось. В результате, сцепление с дорогой возрастает и кроссовер лучше входит в поворот. При выходе из поворота система притормаживает внешнее колесо и минимизирует крены при резких перестроениях.

Цены на обновленные Mazda СХ-5 начинаются от 1 579 000 рублей. За эти деньги покупатели получат переднеприводный кроссовер с 2,0-литровой бензиновой «четверкой» Skyactiv-G (150 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой». За «автомат» придется доплатить 216 тысяч, а за полный привод – еще 100 тысяч рублей. Альтернативу базовому мотору составляет агрегат объемом 2,5 литра и мощностью 194 л.с. Стоит такой автомобиль не менее 2 010 000 рублей, но уже по умолчанию оснащается 6-диапазонной АКПП и приводом на все колеса.

В списке оснащения появились 19-дюймовые колесные диски, а прайс-лист пополнился новой топовой комплектацией Executive, которая в зависимости от мотора стоит от 2 382 000 рублей (150 л.с.) или от 2 497 000 рублей (194 л.с.). Такие кроссоверы получили подогрев всех сидений и вентиляцию передних, электропривод двери багажника, проекционный дисплей, атмосферную подсветку салона, отделку кожей Nappa и шпоном натурального дерева. Набор электронных помощников включает в себя систему контроля «слепых» зон, адаптивный свет, систему кругового обзора, систему удержания в полосе и систему автоматического торможения при движении задним ходом.

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Комментарии
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Форум Mazda CX-5
Цитата:| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
tel89177831519
Самые ликвидные авто 2018 года на вторичном рынке
Не правда!!!!
Россия
Лучшие кроссоверы с пробегом стоимостью около 1 млн рублей
Какие задиры на Киа/ Хенде??? Там толкатели изнашиваются, вот и стучит. Гидрокомпенсаторов там нет. А что движок от Мицы? Первый раз слышу. Корейцы сами все разрабатывают.
Роман
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Обновленная Mazda СХ-5 стоит от 1 579 000 рублей
{{material_122882}}Обновленный кроссовер Mazda СХ-5 получил доработанную подвеску и обновленный информационно-развлекательный комплекс, совместимый с Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, в список оснащения вошла модернизированная система G-Vectoring Control Plus, улучшающая управляемость. Она постоянно контролирует положение руля, педали акселератора и скорость автомобиля. На основе этих данных электроника самостоятельно регулирует крутящий момент, чтобы обеспечить дополнительную нагрузку на переднюю ось. В результате, сцепление с дорогой возрастает и кроссовер лучше входит в поворот. При выходе из поворота система притормаживает внешнее колесо и минимизирует крены при резких перестроениях.Цены на обновленные Mazda СХ-5 начинаются от 1 579 000 рублей. За эти деньги покупатели получат переднеприводный кроссовер с 2,0-литровой бензиновой «четверкой» Skyactiv-G (150 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой». За «автомат» придется доплатить 216 тысяч, а за полный привод – еще 100 тысяч рублей. Альтернативу базовому мотору составляет агрегат объемом 2,5 литра и мощностью 194 л.с. Стоит такой автомобиль не менее 2 010 000 рублей, но уже по умолчанию оснащается 6-диапазонной АКПП и приводом на все колеса.В списке оснащения появились 19-дюймовые колесные диски, а прайс-лист пополнился новой топовой комплектацией Executive, которая в зависимости от мотора стоит от 2 382 000 рублей (150 л.с.) или от 2 497 000 рублей (194 л.с.). Такие кроссоверы получили подогрев всех сидений и вентиляцию передних, электропривод двери багажника, проекционный дисплей, атмосферную подсветку салона, отделку кожей Nappa и шпоном натурального дерева. Набор электронных помощников включает в себя систему контроля «слепых» зон, адаптивный свет, систему кругового обзора, систему удержания в полосе и систему автоматического торможения при движении задним ходом.
2019-06-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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