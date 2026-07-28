Больше не старая: оцинковка, подушка и 350 деталей, которые изменили «Ниву» до неузнаваемости

28 июля 2026, 18:55
Обновленная «Нива»: 350 новых деталей и усиленный мотор в классическом кузове
Обновленная «Нива»: 350 новых деталей и усиленный мотор в классическом кузове
В классической «Ниве» впервые появились оцинкованные кузовные элементы и фронтальная подушка безопасности. Новый двигатель объемом 1,8 литра отличается увеличенным крутящим моментом, что может изменить восприятие модели среди российских автолюбителей.
Модернизация классической «Нивы» привлекла внимание автолюбителей благодаря сразу нескольким важным нововведениям. В этот раз производитель сделал ставку не только на технические доработки, но и на повышение уровня безопасности, что особенно актуально для российских дорог.
В конструкцию внедорожника интегрировано 350 новых компонентов. Ключевым изменением стал двигатель объемом 1,8 литра, который теперь развивает 90 лошадиных сил. Существенно вырос и максимальный крутящий момент - на 24 Нм по сравнению с предыдущей версией. Причем 80% этого момента доступно уже при тысяче оборотов, что положительно сказывается на тяговитости и управляемости автомобиля в сложных условиях.
Впервые для «Нивы» применены кузовные элементы из двухсторонней оцинкованной стали. Это решение должно повысить коррозионную стойкость и продлить срок службы автомобиля, что особенно важно для регионов с суровым климатом и агрессивными реагентами на дорогах.
Еще одним значимым шагом вперед стала установка фронтальной подушки безопасности водителя. Для модели, которая долгие годы оставалась верна классическим решениям, это заметный прогресс в вопросах пассивной безопасности. Такой подход соответствует современным требованиям и ожиданиям покупателей.
Параллельно с запуском обновленной «Нивы» стало известно о результатах краш-тестов кроссовера Lada Azimut. Испытания показали, что новая модель не только соответствует национальным стандартам по пассивной безопасности, но и имеет значительный запас прочности. Это подтверждает тенденцию к усилению безопасности в новых российских автомобилях. Кстати, интерес к теме надежности и ресурса отечественных внедорожников стабильно высок - например, в материале о реальном сроке службы двигателя и трансмиссии УАЗ «Буханка» эксперты подробно разбирают, на что стоит обращать внимание владельцам.
Если исходить из представленных данных, обновленная «Нива» может стать более привлекательной для тех, кто ищет надежный и адаптированный к российским условиям внедорожник. Введение оцинкованных деталей и подушки безопасности - шаг к современным стандартам, а новый мотор обещает улучшенную динамику и проходимость. Важно отметить, что такие изменения могут повлиять на восприятие модели не только среди поклонников марки, но и среди тех, кто ранее скептически относился к отечественным внедорожникам.
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