Четыре комплектации и цена от 1,2 млн: стоит ли брать обновлённую Ниву Легенд в 2026 году

1 сентября 2026, 10:55
Обновленная Нива Легенд: старт продаж и новые технические решения
Обновленная Нива Легенд: старт продаж и новые технические решения
31 августа дилеры АВТОВАЗа начали продажи модернизированной Нивы Легенд. Новая версия получила улучшенный двигатель, расширенный набор опций и ряд конструктивных изменений, которые могут повлиять на выбор покупателей. Что изменилось в легендарной модели, кроме цены, и почему это событие вызывает интерес у автолюбителей - разбираемся подробно. Рассказываем, какие комплектации доступны и что в них нового.
31 августа в автосалонах официальных дилеров АВТОВАЗа стартовали продажи обновленной версии Нивы Легенд. Серийное производство этой модели было запущено еще 20 июля, но только сейчас автомобили поступили к покупателям. Классический внедорожник получил ряд доработок, которые, по мнению специалистов, способны изменить восприятие модели на рынке.
Главное новшество - новый 1,8-литровый бензиновый двигатель с 8 клапанами, разработанный на базе агрегатов от переднеприводных Лад. Этот мотор теперь устанавливается продольно и выдает 90 л.с. мощности и 150 Нм крутящего момента. Уже при 1000 об/мин доступно 80% тяги, что положительно сказывается на динамике. По сравнению с прежним 1,7-литровым мотором, мощность выросла на 8 л.с., а крутящий момент - на 24 Нм. При этом расход топлива снизился на 10% и составляет 9 литров на 100 км.
Впервые в истории модели часть кузовных панелей выполнена из оцинкованного металлопроката. Это решение должно повысить коррозионную стойкость автомобиля. Из «оцинковки» теперь делают облицовку радиатора, капот, крышу, наружные и внутренние панели задней двери, а также наружную панель задка. В стандартной комплектации появилась фронтальная подушка безопасности водителя, однако боковая подушка, которой оснащали Ниву с 2019 года, теперь отсутствует.
Тормозная система также подверглась изменениям: внедрены передние вентилируемые диски, что должно повысить эффективность торможения. Механизмы управления коробкой передач и раздаточной коробкой переработаны - рычаг КПП теперь расположен ближе к водителю, а управление раздаткой и понижающей передачей осуществляется одним рычагом вместо двух. Дополнительно раздаточная коробка получила третью точку опоры, что, по мнению инженеров, улучшает виброкомфорт. Опоры силового агрегата теперь аналогичны тем, что используются на Niva Travel, а кузов получил локальные усиления.
Среди других изменений - новая система охлаждения двигателя, салонный фильтр, накладка воздухозаборника на капоте, центральный замок и единый ключ для всех дверей и замка зажигания. Внешний вид дополнили оригинальные двухцветные 16-дюймовые колесные диски. Всего доступно четыре фиксированные комплектации: «Классик» (от 1 199 000 рублей), «Драйв» (1 289 000 рублей), «Урбан» (1 345 000 рублей) и спецверсия «Черная серия Black» (1 365 000 рублей). В базовой версии есть гидроусилитель руля, фронтальная подушка безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники, полноразмерная запаска и АБС. В «Драйв» добавлены электропривод и обогрев зеркал, подголовники задних сидений, кондиционер и легкосплавные диски. «Урбан» отличается пластиковыми бамперами и светло-коричневой обивкой сидений, а «Черная серия Black» - черными дисками и эксклюзивной вышивкой на сиденьях.
Похожие материалы Лада
-
28.08.2026, 17:55
LADA NIVA в формате кемпера: новая модификация для сложных маршрутов и автономных поездок
В России появился уникальный кемпер на базе LADA NIVA, сочетающий проходимость и комфорт. Модель ориентирована на путешествия по труднодоступным регионам и рассчитана на длительное автономное проживание. Важно понять, чем она отличается от других решений на рынке и какие возможности открывает для автотуристов.Читать далее
-
24.08.2026, 11:23
АвтоВАЗ выявил ключевую ошибку при эксплуатации Lada Niva Legend на бездорожье
Мало кто задумывается, что даже у опытных водителей Lada Niva Legend случаются промахи на сложных маршрутах. Специалисты АвтоВАЗа объяснили, какие действия чаще всего приводят к неприятным последствиям и почему уверенность в возможностях внедорожника может сыграть злую шутку. Что грозит тем, кто игнорирует советы профессионалов - в материале.Читать далее
-
21.08.2026, 16:14
Интерьер Niva Legend 2026: новые опции и эргономика без потери практичности
В 2026 году рестайлинговая Niva Legend получила заметные изменения в салоне: улучшена эргономика, добавлены современные функции, но сохранен утилитарный характер. Это важный шаг для тех, кто ценит надежность и комфорт в повседневной эксплуатации.Читать далее
-
15.08.2026, 00:58
Обновленный салон Niva Legend: сочетание практичности и новых удобств
В салоне Niva Legend появились новые решения. Инженеры изменили привычные элементы. Внедорожник стал современнее, но не утратил характер. Узнайте, что изменилось внутри.Читать далее
-
10.08.2026, 12:41
Lada Niva Legend: новые светодиодные фары и кнопка багажника в 2027 году
В 2027 году Lada Niva Legend ждет микрообновление: внедорожник получит полностью светодиодную оптику, новую кнопку открывания багажника и ряд других изменений. Эти новшества могут повлиять на восприятие модели среди российских автолюбителей.Читать далее
-
27.07.2026, 10:45
Новая Lada Niva и Lada Iskra: спорные решения и неожиданные ограничения
АвтоВАЗ вывел на рынок обновленную Lada Niva и седан Lada Iskra, но реакция оказалась неоднозначной. Дизайн, стоимость и особенности электрической версии вызвали вопросы у автолюбителей. Почему эти модели обсуждают сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
25.07.2026, 19:56
Lada Niva Legend 2026: новый мотор, светодиоды и более 100 изменений
В 2026 году Lada Niva Legend выходит с новым 1,8-литровым двигателем и серьезными техническими доработками. Эксперты отмечают, что обновление затронет ключевые узлы и сделает внедорожник современнее. Это событие может сменить лидеров на рынке российских SUV.Читать далее
-
23.07.2026, 08:43
Пять альтернатив Lada Niva с полным приводом: цены, моторы и особенности
На рынке подержанных авто появились интересные варианты для тех, кто ищет надежный внедорожник с полным приводом. Мало кто знает, что некоторые из них могут удивить не только ценой, но и оснащением. Какие модели реально конкурируют с обновленной Lada Niva и что важно учесть при выборе - объясняем подробно. От 350 тысяч рублей: советы специалистов и неожиданные нюансы.Читать далее
-
23.07.2026, 07:41
Lada Niva Legend с новым мотором 1.8 л: как изменится цена и комплектации
Серийное производство обновленной Lada Niva Legend с двигателем 1.8 литра стартовало в июле 2026 года. Модель получила более 350 новых деталей и улучшенные характеристики, а стоимость, по словам представителей АВТОВАЗа, изменится незначительно.Читать далее
-
22.07.2026, 07:59
В Германии нашу Ниву превратили во внедорожник мечты и продают за 3 млн рублей
Один из немецких автосалонов выставил на продажу новенькую Lada Niva Legend в комплектации «Premium Plus» с заметно обновленным оснащением и дополнительной защитой кузова. Легендарный внедорожник получил расширенный пакет комфорта и безопасности, а также двухлетнюю гарантию. Цена стартует от 3 млн рублей в пересчете по курсу. Какие особенности отличают эту версию - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
28.08.2026, 17:55
LADA NIVA в формате кемпера: новая модификация для сложных маршрутов и автономных поездок
В России появился уникальный кемпер на базе LADA NIVA, сочетающий проходимость и комфорт. Модель ориентирована на путешествия по труднодоступным регионам и рассчитана на длительное автономное проживание. Важно понять, чем она отличается от других решений на рынке и какие возможности открывает для автотуристов.Читать далее
-
24.08.2026, 11:23
АвтоВАЗ выявил ключевую ошибку при эксплуатации Lada Niva Legend на бездорожье
Мало кто задумывается, что даже у опытных водителей Lada Niva Legend случаются промахи на сложных маршрутах. Специалисты АвтоВАЗа объяснили, какие действия чаще всего приводят к неприятным последствиям и почему уверенность в возможностях внедорожника может сыграть злую шутку. Что грозит тем, кто игнорирует советы профессионалов - в материале.Читать далее
-
21.08.2026, 16:14
Интерьер Niva Legend 2026: новые опции и эргономика без потери практичности
В 2026 году рестайлинговая Niva Legend получила заметные изменения в салоне: улучшена эргономика, добавлены современные функции, но сохранен утилитарный характер. Это важный шаг для тех, кто ценит надежность и комфорт в повседневной эксплуатации.Читать далее
-
15.08.2026, 00:58
Обновленный салон Niva Legend: сочетание практичности и новых удобств
В салоне Niva Legend появились новые решения. Инженеры изменили привычные элементы. Внедорожник стал современнее, но не утратил характер. Узнайте, что изменилось внутри.Читать далее
-
10.08.2026, 12:41
Lada Niva Legend: новые светодиодные фары и кнопка багажника в 2027 году
В 2027 году Lada Niva Legend ждет микрообновление: внедорожник получит полностью светодиодную оптику, новую кнопку открывания багажника и ряд других изменений. Эти новшества могут повлиять на восприятие модели среди российских автолюбителей.Читать далее
-
27.07.2026, 10:45
Новая Lada Niva и Lada Iskra: спорные решения и неожиданные ограничения
АвтоВАЗ вывел на рынок обновленную Lada Niva и седан Lada Iskra, но реакция оказалась неоднозначной. Дизайн, стоимость и особенности электрической версии вызвали вопросы у автолюбителей. Почему эти модели обсуждают сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
25.07.2026, 19:56
Lada Niva Legend 2026: новый мотор, светодиоды и более 100 изменений
В 2026 году Lada Niva Legend выходит с новым 1,8-литровым двигателем и серьезными техническими доработками. Эксперты отмечают, что обновление затронет ключевые узлы и сделает внедорожник современнее. Это событие может сменить лидеров на рынке российских SUV.Читать далее
-
23.07.2026, 08:43
Пять альтернатив Lada Niva с полным приводом: цены, моторы и особенности
На рынке подержанных авто появились интересные варианты для тех, кто ищет надежный внедорожник с полным приводом. Мало кто знает, что некоторые из них могут удивить не только ценой, но и оснащением. Какие модели реально конкурируют с обновленной Lada Niva и что важно учесть при выборе - объясняем подробно. От 350 тысяч рублей: советы специалистов и неожиданные нюансы.Читать далее
-
23.07.2026, 07:41
Lada Niva Legend с новым мотором 1.8 л: как изменится цена и комплектации
Серийное производство обновленной Lada Niva Legend с двигателем 1.8 литра стартовало в июле 2026 года. Модель получила более 350 новых деталей и улучшенные характеристики, а стоимость, по словам представителей АВТОВАЗа, изменится незначительно.Читать далее
-
22.07.2026, 07:59
В Германии нашу Ниву превратили во внедорожник мечты и продают за 3 млн рублей
Один из немецких автосалонов выставил на продажу новенькую Lada Niva Legend в комплектации «Premium Plus» с заметно обновленным оснащением и дополнительной защитой кузова. Легендарный внедорожник получил расширенный пакет комфорта и безопасности, а также двухлетнюю гарантию. Цена стартует от 3 млн рублей в пересчете по курсу. Какие особенности отличают эту версию - разбираемся в деталях.Читать далее