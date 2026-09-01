Четыре комплектации и цена от 1,2 млн: стоит ли брать обновлённую Ниву Легенд в 2026 году

Обновленная Нива Легенд: старт продаж и новые технические решения

31 августа дилеры АВТОВАЗа начали продажи модернизированной Нивы Легенд. Новая версия получила улучшенный двигатель, расширенный набор опций и ряд конструктивных изменений, которые могут повлиять на выбор покупателей. Что изменилось в легендарной модели, кроме цены, и почему это событие вызывает интерес у автолюбителей - разбираемся подробно. Рассказываем, какие комплектации доступны и что в них нового.

31 августа дилеры АВТОВАЗа начали продажи модернизированной Нивы Легенд. Новая версия получила улучшенный двигатель, расширенный набор опций и ряд конструктивных изменений, которые могут повлиять на выбор покупателей. Что изменилось в легендарной модели, кроме цены, и почему это событие вызывает интерес у автолюбителей - разбираемся подробно. Рассказываем, какие комплектации доступны и что в них нового.

31 августа в автосалонах официальных дилеров АВТОВАЗа стартовали продажи обновленной версии Нивы Легенд. Серийное производство этой модели было запущено еще 20 июля, но только сейчас автомобили поступили к покупателям. Классический внедорожник получил ряд доработок, которые, по мнению специалистов, способны изменить восприятие модели на рынке.

Главное новшество - новый 1,8-литровый бензиновый двигатель с 8 клапанами, разработанный на базе агрегатов от переднеприводных Лад. Этот мотор теперь устанавливается продольно и выдает 90 л.с. мощности и 150 Нм крутящего момента. Уже при 1000 об/мин доступно 80% тяги, что положительно сказывается на динамике. По сравнению с прежним 1,7-литровым мотором, мощность выросла на 8 л.с., а крутящий момент - на 24 Нм. При этом расход топлива снизился на 10% и составляет 9 литров на 100 км.

Впервые в истории модели часть кузовных панелей выполнена из оцинкованного металлопроката. Это решение должно повысить коррозионную стойкость автомобиля. Из «оцинковки» теперь делают облицовку радиатора, капот, крышу, наружные и внутренние панели задней двери, а также наружную панель задка. В стандартной комплектации появилась фронтальная подушка безопасности водителя, однако боковая подушка, которой оснащали Ниву с 2019 года, теперь отсутствует.

Тормозная система также подверглась изменениям: внедрены передние вентилируемые диски, что должно повысить эффективность торможения. Механизмы управления коробкой передач и раздаточной коробкой переработаны - рычаг КПП теперь расположен ближе к водителю, а управление раздаткой и понижающей передачей осуществляется одним рычагом вместо двух. Дополнительно раздаточная коробка получила третью точку опоры, что, по мнению инженеров, улучшает виброкомфорт. Опоры силового агрегата теперь аналогичны тем, что используются на Niva Travel, а кузов получил локальные усиления.

Среди других изменений - новая система охлаждения двигателя, салонный фильтр, накладка воздухозаборника на капоте, центральный замок и единый ключ для всех дверей и замка зажигания. Внешний вид дополнили оригинальные двухцветные 16-дюймовые колесные диски. Всего доступно четыре фиксированные комплектации: «Классик» (от 1 199 000 рублей), «Драйв» (1 289 000 рублей), «Урбан» (1 345 000 рублей) и спецверсия «Черная серия Black» (1 365 000 рублей). В базовой версии есть гидроусилитель руля, фронтальная подушка безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники, полноразмерная запаска и АБС. В «Драйв» добавлены электропривод и обогрев зеркал, подголовники задних сидений, кондиционер и легкосплавные диски. «Урбан» отличается пластиковыми бамперами и светло-коричневой обивкой сидений, а «Черная серия Black» - черными дисками и эксклюзивной вышивкой на сиденьях.