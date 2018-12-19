19 декабря 2018, 11:58

Обновленная Skoda Superb попалась без камуфляжа

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На автомагистрали в Чехии заметили флагманский рестайлинговый лифтбек Skoda Superb. Новинка проходит финальные дорожные тесты. Премьера ожидается буквально через месяц – в январе 2019 года.
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  Обновленная Skoda Superb попалась без камуфляжа Skoda Superb Обновленная Skoda Superb попалась без камуфляжа
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Обновленный лифтбек Skoda Superb получил набор стандартных для рестайлинга изменений: бамперы, радиаторная решетка, фары головного света и задние фонари. В салоне должна появиться модернизированная информационно-развлекательная система. На смену биксеноновым фарам пришли светодиодные. Указатели поворота научили мигать тем интенсивнее, чем ближе машина к повороту. Аналогичная функция есть у недавно представленного хэтчбека Scala. 

Главное обновление касается технической части. Как сообщает портал daily-motor.ru, Skoda Superb впервые получил гибридную модификацию. Гибридная силовая установка будет состоять из бензинового 1,4-литрового турбомотора TSI отдачей 150 л.с., электродвигателя мощностью 95 л.с. и блока мощных аккумуляторных батарей. На чистом электричестве гибридный лифтбек сможет проехать до 70 километров.

Рассекретить обновленную Skoda Superb могут уже в январе 2019 года. Затем новинку покажут на Женевском автосалоне в марте. Продажи должны начаться ближе к осени.

Новинки и концепт кары Шкода Суперб
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Обновленная Skoda Superb попалась без камуфляжа
{{material_124613}}Обновленный лифтбек Skoda Superb получил набор стандартных для рестайлинга изменений: бамперы, радиаторная решетка, фары головного света и задние фонари. В салоне должна появиться модернизированная информационно-развлекательная система. На смену биксеноновым фарам пришли светодиодные. Указатели поворота научили мигать тем интенсивнее, чем ближе машина к повороту. Аналогичная функция есть у недавно представленного хэтчбека Scala. Главное обновление касается технической части. Как сообщает портал daily-motor.ru, Skoda Superb впервые получил гибридную модификацию. Гибридная силовая установка будет состоять из бензинового 1,4-литрового турбомотора TSI отдачей 150 л.с., электродвигателя мощностью 95 л.с. и блока мощных аккумуляторных батарей. На чистом электричестве гибридный лифтбек сможет проехать до 70 километров.Рассекретить обновленную Skoda Superb могут уже в январе 2019 года. Затем новинку покажут на Женевском автосалоне в марте. Продажи должны начаться ближе к осени.
2018-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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