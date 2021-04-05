Обновленная Toyota Camry с новыми моторами добралась до дилеров: цены, комплектации
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Покупатели смогут выбирать из 8 уровней оснащения, трех бензиновых моторов и двух типов коробок передач. Базовый седан в комплектации «Стандарт» с 2,0-литровым мотором (150 сил) и вариатором стоит от 1 880 500 рублей. В стандартное оснащение входят среди прочего светодиодные фары, медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также двухзонный климат-контроль. На следующем уровне «Стандарт Плюс» появляются передние и задние датчики парковки, датчик дождя, камера заднего вида и регулировка водительской колонки по вылету и наклону. Седан с 2,0-литровым мотором стоит от 1 967 500 рублей, а с 2,5-литровым и «автоматом» - 2 151 500 рублей.
Toyota Camry в комплектации «Классик» стоит в зависимости от мотора минимум 2 039 500 рублей или 2 223 500 рублей соответственно. Седаны отличаются кожаным салоном, круиз-контролем и электрорегулировкой водительского кресла. Комплектация «Элеганс» доступна только с 2,5-литровыми моторами и стоит от 2 291 500 рублей. Список оснащения пополнился 9-дюймовым экраном медиасистемы, электрообогревом лобового стекла и системой бесключевого доступа Smart Entry.
Комплектация Престиж Safety (от 2 434 500 рублей) получила несколько электронных ассистентов, включая систему автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, систему распознавания дорожных знаков, ионизатор воздуха и беспроводную зарядку для смартфона. В исполнении Люкс Safety (от 2 607 500 рублей) дополнительно есть трехзонный климат-контроль, а пассажиры второго ряда могут управлять настройками аудиосистемы и климата, а также обогревом и настройками сидений.
Топовая Camry Executive Safety доступна только с 3,5-литровым мотором (249 л.с.) и «автоматом» (от 2 916 500 рублей). В оснащение такого седана входят камеры кругового обзора, 10-дюймовый проекционный экран и ассистент выезда с парковки задним ходом.
Седаны в особом исполнении GR Sport (2,5 литра – от 2 405 500 рублей, 3,5 литра – от 2 703 500 рублей) отличаются двухцветной окраской кузова, черным спойлером, контрастной прострочкой сидений и премиальной аудиосистемой JLB с 9 динамиками.
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