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18 октября 2019, 21:50

Обновленная Toyota C-HR получила версию от Gazoo Racing

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Фото: Toyota
Совсем недавно кроссовер Toyota C-HR пережил рестайлинг, а специалисты спортивного подразделения Gazoo Racing уже успели представить свой пакет доработок. Toyota C-HR GR Sport отличается от стандартного варианта не только более агрессивным дизайном, но также перенастроенной подвеской и рулевым управлением.
Обновленная Toyota C HR получила версию от Gazoo Racing

Фото: Toyota

Обновленная Toyota C HR получила версию от Gazoo Racing

Фото: Toyota

Обновленная Toyota C HR получила версию от Gazoo Racing

Фото: Toyota

Обновленная Toyota C HR получила версию от Gazoo Racing

Фото: Toyota

Обновленная Toyota C HR получила версию от Gazoo Racing

Фото: Toyota

Обновленная Toyota C HR получила версию от Gazoo Racing

Фото: Toyota

Обновленная Toyota C HR получила версию от Gazoo Racing
Обновленная Toyota C HR получила версию от Gazoo Racing
Обновленная Toyota C HR получила версию от Gazoo Racing
Обновленная Toyota C HR получила версию от Gazoo Racing
Обновленная Toyota C HR получила версию от Gazoo Racing
Обновленная Toyota C HR получила версию от Gazoo Racing
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Обновленная Toyota C-HR доберется до салонов российских дилеров уже в этом году, но Toyota C-HR GR Sport нам вряд ли предложат. Драйверская версия предназначена пока только для японского рынка. Кроссовер от подразделения Gazoo Racing отличается модернизированным передним бампером, который выполнили в едином стиле с другими GR-версиями серийных моделей Toyota. В салоне установили новые кресла с выраженной боковой поддержкой и спортивный руль, на педалях появились металлические накладки. Кроме того, Toyota C-HR GR Sport положены 19-дюймовые колесные диски.

Есть изменения и в технической части. Кроссовер получил перекалиброванные пружины, амортизаторы и новые стабилизаторы поперечной устойчивости. Рулевое управление перенастроили, сделав его более острым и информативным. Все это должно обеспечить кроссоверу более спортивный характер, а водителю – удовольствие от управления автомобилем. 

В моторной гамме изменений не произошло. GR-версия, как и стандартная, оснащается 1,2-литровым турбомотором и 6-ступенчатой «механикой». В качестве альтернативы предлагается гибридная силовая установка на основе 1,8-литрового атмосферного агрегата (98 л.с.), дополненного 72-сильным электромотором и электромеханическим вариатором. Цены в Японии начинаются от 25 тысяч долларов (1,6 млн рублей в пересчете по текущему курсу) или на 3,2 тысячи долларов (200 тыс. рублей) дороже стандартной версии.

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Отзывы по теме
Три месяца продаж Toyota C-HR: машин мало
Покатался на тесте. Машина очень понравилась как на трассе, так и на бездорожье и динамика хорошая.
Андрей Цветков
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Форум Toyota Yaris
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
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Обновленная Toyota C-HR получила версию от Gazoo Racing
{{material_127700}}Обновленная Toyota C-HR доберется до салонов российских дилеров уже в этом году, но Toyota C-HR GR Sport нам вряд ли предложат. Драйверская версия предназначена пока только для японского рынка. Кроссовер от подразделения Gazoo Racing отличается модернизированным передним бампером, который выполнили в едином стиле с другими GR-версиями серийных моделей Toyota. В салоне установили новые кресла с выраженной боковой поддержкой и спортивный руль, на педалях появились металлические накладки. Кроме того, Toyota C-HR GR Sport положены 19-дюймовые колесные диски.Есть изменения и в технической части. Кроссовер получил перекалиброванные пружины, амортизаторы и новые стабилизаторы поперечной устойчивости. Рулевое управление перенастроили, сделав его более острым и информативным. Все это должно обеспечить кроссоверу более спортивный характер, а водителю – удовольствие от управления автомобилем. В моторной гамме изменений не произошло. GR-версия, как и стандартная, оснащается 1,2-литровым турбомотором и 6-ступенчатой «механикой». В качестве альтернативы предлагается гибридная силовая установка на основе 1,8-литрового атмосферного агрегата (98 л.с.), дополненного 72-сильным электромотором и электромеханическим вариатором. Цены в Японии начинаются от 25 тысяч долларов (1,6 млн рублей в пересчете по текущему курсу) или на 3,2 тысячи долларов (200 тыс. рублей) дороже стандартной версии.
2019-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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