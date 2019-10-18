18 октября 2019, 21:50
Обновленная Toyota C-HR получила версию от Gazoo Racing
- 605
- 0
Фото: Toyota
Совсем недавно кроссовер Toyota C-HR пережил рестайлинг, а специалисты спортивного подразделения Gazoo Racing уже успели представить свой пакет доработок. Toyota C-HR GR Sport отличается от стандартного варианта не только более агрессивным дизайном, но также перенастроенной подвеской и рулевым управлением.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Ранее мы писали
Компания Toyota обновила свой самый доступный кроссовер. Рестайлинговый Toyota C-HR обзавелся дополнительными ...Читать далее
Есть изменения и в технической части. Кроссовер получил перекалиброванные пружины, амортизаторы и новые стабилизаторы поперечной устойчивости. Рулевое управление перенастроили, сделав его более острым и информативным. Все это должно обеспечить кроссоверу более спортивный характер, а водителю – удовольствие от управления автомобилем.
В моторной гамме изменений не произошло. GR-версия, как и стандартная, оснащается 1,2-литровым турбомотором и 6-ступенчатой «механикой». В качестве альтернативы предлагается гибридная силовая установка на основе 1,8-литрового атмосферного агрегата (98 л.с.), дополненного 72-сильным электромотором и электромеханическим вариатором. Цены в Японии начинаются от 25 тысяч долларов (1,6 млн рублей в пересчете по текущему курсу) или на 3,2 тысячи долларов (200 тыс. рублей) дороже стандартной версии.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Покатался на тесте. Машина очень понравилась как на трассе, так и на бездорожье и динамика хорошая.
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве