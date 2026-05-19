Новая механика, свежий кузов и ощущения за рулем - что еще изменилось в свежей Lada Vesta Sport

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

19 мая 2026, 10:16

Обновленная Vesta Sport: стоит ли покупать новую версию седана

Обновленная Vesta Sport: стоит ли покупать новую версию седана

Новая механика, свежий кузов и ощущения за рулем - что еще изменилось в свежей Lada Vesta Sport

Обновленная Vesta Sport: стоит ли покупать новую версию седана

Эксперт делится впечатлениями от новой Vesta Sport. В материале - детали обновлений. Узнайте, как изменилась динамика и комфорт. Стоит ли покупать новинку, стоимость которой стартует от 2,2 млн рублей.

Эксперт делится впечатлениями от новой Vesta Sport. В материале - детали обновлений. Узнайте, как изменилась динамика и комфорт. Стоит ли покупать новинку, стоимость которой стартует от 2,2 млн рублей.

Почти восемь лет прошло между двумя поколениями Vesta Sport, и за это время модель претерпела заметные изменения. Теперь автомобиль оснащается шестиступенчатой механической коробкой передач китайского производства, светодиодной оптикой и современной цифровой приборной панелью с яркой спортивной графикой. Кузов также подвергся доработкам, а в линейке появилась версия универсал. Многие детали теперь производятся в России, что связано с курсом на импортозамещение, выяснил zr.ru.

Ранее на рынке присутствовала версия Sportline с двигателем мощностью 116 л.с., но после появления обновленной Vesta Sport она исчезла из продажи. Интересно, что стоимость новой версии седана осталась на уровне прежней Sportline - 2,35 миллиона рублей.

Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин отмечает, что мотор проявляет себя по-настоящему только после 3500 оборотов в минуту. До этой отметки динамика кажется вялой, но стоит поднять обороты - и появляется характерный спортивный звук выхлопа. Новая коробка передач WLY с шестью ступенями пришла на смену прежней пятиступенчатой от Renault. Она отличается четкими переключениями и хорошо подходит для спортивной езды. Первая передача стала более сбалансированной, а шестая позволяет снизить шум двигателя на высоких скоростях, уменьшая обороты примерно на 300 при движении со скоростью 110-130 км/ч.

Однако не обошлось без недостатков. Вибрации от двигателя стали заметнее, что может раздражать в повседневной эксплуатации. Плавно переключаться между первыми тремя передачами не всегда удается - даже при аккуратной работе сцеплением возникают небольшие задержки.

Подвеска, заниженная на 20 мм, по-прежнему радует точностью и позволяет уверенно проходить повороты. При этом не обязательно гнать на пределе - удовольствие от управления проявляется на извилистых дорогах. Но стоит помнить о риске: слишком увлекшись, можно повредить низкопрофильные шины 205/50 R17 на очередной яме.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta Sport (от 1 042 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Hongqi Guoya едет в Россию: раскрыты характеристики новых моторов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Владимир Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться