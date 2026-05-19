Новая механика, свежий кузов и ощущения за рулем - что еще изменилось в свежей Lada Vesta Sport

19 мая 2026, 10:16
Обновленная Vesta Sport: стоит ли покупать новую версию седана
Эксперт делится впечатлениями от новой Vesta Sport. В материале - детали обновлений. Узнайте, как изменилась динамика и комфорт. Стоит ли покупать новинку, стоимость которой стартует от 2,2 млн рублей.
Почти восемь лет прошло между двумя поколениями Vesta Sport, и за это время модель претерпела заметные изменения. Теперь автомобиль оснащается шестиступенчатой механической коробкой передач китайского производства, светодиодной оптикой и современной цифровой приборной панелью с яркой спортивной графикой. Кузов также подвергся доработкам, а в линейке появилась версия универсал. Многие детали теперь производятся в России, что связано с курсом на импортозамещение, выяснил zr.ru.
Ранее на рынке присутствовала версия Sportline с двигателем мощностью 116 л.с., но после появления обновленной Vesta Sport она исчезла из продажи. Интересно, что стоимость новой версии седана осталась на уровне прежней Sportline - 2,35 миллиона рублей.
Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин отмечает, что мотор проявляет себя по-настоящему только после 3500 оборотов в минуту. До этой отметки динамика кажется вялой, но стоит поднять обороты - и появляется характерный спортивный звук выхлопа. Новая коробка передач WLY с шестью ступенями пришла на смену прежней пятиступенчатой от Renault. Она отличается четкими переключениями и хорошо подходит для спортивной езды. Первая передача стала более сбалансированной, а шестая позволяет снизить шум двигателя на высоких скоростях, уменьшая обороты примерно на 300 при движении со скоростью 110-130 км/ч.
Однако не обошлось без недостатков. Вибрации от двигателя стали заметнее, что может раздражать в повседневной эксплуатации. Плавно переключаться между первыми тремя передачами не всегда удается - даже при аккуратной работе сцеплением возникают небольшие задержки.
Подвеска, заниженная на 20 мм, по-прежнему радует точностью и позволяет уверенно проходить повороты. При этом не обязательно гнать на пределе - удовольствие от управления проявляется на извилистых дорогах. Но стоит помнить о риске: слишком увлекшись, можно повредить низкопрофильные шины 205/50 R17 на очередной яме.
28.04.2026, 19:33
Глубокая переработка: чем Vesta Sport 2026 кардинально отличается от SportLine
В марте 2026 года на рынке появилась Lada Vesta Sport, пришедшая на смену версии SportLine. Обе модификации отличаются не только внешне, но и по техническим характеристикам. Эксперты выделяют ключевые различия в двигателе, коробке передач и динамике. Почему это важно для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
24.04.2026, 16:17
Lada Vesta Sport: новые тормоза сокращают путь на 19% и меняют стандарты безопасности
Lada Vesta Sport нового поколения обзавелась не только более мощным мотором, но и глубоко переработанной тормозной системой. Инженеры добились сокращения тормозного пути почти на пятую часть, что напрямую влияет на безопасность и управляемость автомобиля. Эксперты отмечают, что такие изменения могут задать новый тренд для отечественных спорткаров.Читать далее
24.04.2026, 11:45
Сравнение динамики Lada Vesta Sport и Vesta Cross: неожиданные результаты тестов
АВТОВАЗ провел редкое сравнение двух популярных версий Lada Vesta - спортивной и кроссовой. Эксперты изучили, как форсированный двигатель EVO влияет на ускорение и управляемость, а также выявили ключевые отличия в технических характеристиках. Эти данные важны для тех, кто выбирает между динамикой и универсальностью.Читать далее
21.04.2026, 08:39
Lada Vesta Sport: новые параметры рулевого управления и влияние на динамику
Спортивная Lada Vesta Sport обзавелась уникальными настройками рулевого управления, которые отличают ее от стандартной версии. Изменения коснулись радиуса поворота и числа оборотов руля, что напрямую влияет на управляемость и ощущения за рулем. Почему эти доработки важны именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
09.04.2026, 08:43
Lada Vesta Sport получила новый двигатель 1.8 EVO с увеличенной мощностью
На заводе АВТОВАЗ завершили работу над форсированным двигателем 1.8 EVO для Lada Vesta Sport. Мощность выросла до 147 л.с., а конструкция агрегата претерпела ряд доработок. Эксперты отмечают, что обновленный мотор способен выдерживать экстремальные условия эксплуатации, что особенно актуально для российских дорог и климата.Читать далее
04.04.2026, 04:03
Lada Vesta Sport BLACK: все детали новой версии и отличия от стандартной комплектации
Lada Vesta Sport нового поколения теперь доступна в двух версиях, включая эксклюзивную BLACK. Эта комплектация выделяется черными элементами экстерьера и дополнительными аксессуарами, что делает автомобиль заметно индивидуальнее. Узнайте, какие детали отличают серию BLACK и почему она привлекает внимание автолюбителей.Читать далее
31.03.2026, 06:28
Спорт, но без гонок: инженеры АвтоВАЗа раскрыли жесткие условия гарантии для новой Vesta Sport
Lada Vesta Sport прошла комплексные испытания на прочность и надежность, что подтверждено заводом. Гарантия на автомобиль составляет 100 000 км или 3 года, но есть важные ограничения по эксплуатации. Почему это важно для будущих владельцев - в нашем материале.Читать далее
26.03.2026, 17:17
Lada Vesta Sport: самая дорогая модель АвтоВАЗа уже в продаже, но есть нюансы
АвтоВАЗ представил универсал Vesta Sport по рекордной цене, но эксперты сомневаются в его рыночных перспективах. Почему дилеры не ждут ажиотажа, а покупатели задумываются о выборе - объясняем, что изменилось и какие подводные камни ждут владельцев.Читать далее
19.03.2026, 16:59
Самая мощная Lada в истории: раскрыты цены и особенности Vesta Sport
В России готовится к выходу новая Lada Vesta Sport. Модель обещает стать самой мощной в истории бренда. Подробности о цене и технических новшествах уже раскрыты.Читать далее
16.03.2026, 11:46
Обновленная LADA Vesta Sport: новые детали, усиленный мотор и прогнозы по продажам
В 2026 году на рынок вернулась LADA Vesta Sport с заметно измененным дизайном и технической начинкой. Эксперт Юрий Чистов уверен: новинка способна изменить расстановку сил в сегменте спортивных авто, но многое зависит от цен и маркетинга. Какие особенности отличают эту модель и каковы реальные перспективы ее продаж - разбираемся в материале. Мало кто знает, почему именно сейчас интерес к спортивным версиям LADA может вырасти.Читать далее
