Новая механика, свежий кузов и ощущения за рулем - что еще изменилось в свежей Lada Vesta Sport

Обновленная Vesta Sport: стоит ли покупать новую версию седана

Эксперт делится впечатлениями от новой Vesta Sport. В материале - детали обновлений. Узнайте, как изменилась динамика и комфорт. Стоит ли покупать новинку, стоимость которой стартует от 2,2 млн рублей.

Почти восемь лет прошло между двумя поколениями Vesta Sport, и за это время модель претерпела заметные изменения. Теперь автомобиль оснащается шестиступенчатой механической коробкой передач китайского производства, светодиодной оптикой и современной цифровой приборной панелью с яркой спортивной графикой. Кузов также подвергся доработкам, а в линейке появилась версия универсал. Многие детали теперь производятся в России, что связано с курсом на импортозамещение, выяснил zr.ru.

Ранее на рынке присутствовала версия Sportline с двигателем мощностью 116 л.с., но после появления обновленной Vesta Sport она исчезла из продажи. Интересно, что стоимость новой версии седана осталась на уровне прежней Sportline - 2,35 миллиона рублей.

Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин отмечает, что мотор проявляет себя по-настоящему только после 3500 оборотов в минуту. До этой отметки динамика кажется вялой, но стоит поднять обороты - и появляется характерный спортивный звук выхлопа. Новая коробка передач WLY с шестью ступенями пришла на смену прежней пятиступенчатой от Renault. Она отличается четкими переключениями и хорошо подходит для спортивной езды. Первая передача стала более сбалансированной, а шестая позволяет снизить шум двигателя на высоких скоростях, уменьшая обороты примерно на 300 при движении со скоростью 110-130 км/ч.

Однако не обошлось без недостатков. Вибрации от двигателя стали заметнее, что может раздражать в повседневной эксплуатации. Плавно переключаться между первыми тремя передачами не всегда удается - даже при аккуратной работе сцеплением возникают небольшие задержки.

Подвеска, заниженная на 20 мм, по-прежнему радует точностью и позволяет уверенно проходить повороты. При этом не обязательно гнать на пределе - удовольствие от управления проявляется на извилистых дорогах. Но стоит помнить о риске: слишком увлекшись, можно повредить низкопрофильные шины 205/50 R17 на очередной яме.