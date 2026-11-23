23 ноября 2026, 22:23
Обновленный российский кроссовер оценили дороже 4 млн рублей: что изменилось?
Обновленный российский кроссовер оценили дороже 4 млн рублей: что изменилось?
Обновленный Volga K50 стоит от 4,169 млн рублей, но версии появятся у дилеров не одновременно. Что изменили в салоне и какие опции оставили дорогим комплектациям? 200-сильный вариант ждут в конце ноября.
Центральный экран диагональю 15,4 дюйма теперь поддерживает российские цифровые сервисы и голосового помощника с доступом к интернету. В мультимедийной системе доступны сервисы «Яндекса» и приложения VK. Бренд Volga объявил о начале продаж обновленного K50 по цене от 4 169 000 рублей с учетом максимальной скидки и от 4 419 000 рублей без нее.
Для кроссовера заявлены два варианта двухлитрового турбомотора, на 200 и 245 л.с. Оба работают с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Согласно графику, версия на 200 л.с. должна поступить к дилерам в конце ноября. Дату поставок 245-сильного исполнения не назвали. Длина K50 составляет 4770 мм, ширина равна 1895 мм. Высота машины достигает 1689 мм, колесная база составляет 2845 мм.
Мультимедиа и дистанционное управление
В мультимедийной системе доступны «Яндекс Карты» и «VK Музыка». Там же есть «VK Видео» и «Дзен». Через приложение водитель сможет удаленно запускать двигатель, блокировать двери или открывать их, управлять окнами и настраивать климат-контроль. В нем же включаются подогрев или вентиляция сидений. В машине установлена штатная телематическая система.
Приложение показывает уровень топлива и запас хода, а также пробег автомобиля. В нем видны давление в шинах и местоположение машины. Система предупредит, если остались незакрытыми двери или окна. Она также сообщит об открытом люке. Этот набор функций помогает дистанционно контролировать автомобиль, а не только запускать двигатель.
Переднее пассажирское кресло теперь оснащено массажем. Аудиосистема получила 16 динамиков вместо прежних 12. Для базовой версии заявлены восемь динамиков, для средней и топовой комплектаций предусмотрено по 16. На центральной панели стало восемь физических клавиш, раньше их было четыре. Кнопками регулируются температура и скорость вентилятора, а направление воздушного потока можно менять отдельно. Предусмотрены автоматический режим климатической системы и кондиционер. Еще есть рециркуляция. Остальные клавиши отвечают за обдув лобового стекла и обогрев заднего стекла. Отдельная кнопка включает обогрев зеркал.
Кузов можно заказать в одном из семи цветов. Среди вариантов есть черный, белый и серый, включая матовый. Также доступны серебристый и зеленый, а еще синий.
Комплектации и цены
Начальная комплектация «Комфорт» включает 19-дюймовые колеса и панорамную крышу с люком. В нее входит зимний пакет. Предусмотрены кожаная отделка салона и вентиляция водительского кресла, а передние сиденья получили электроприводы. Оснащение дополняют трехзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль.
В исполнении «Премиум» установлены 20-дюймовые диски и шумоизоляционные стекла. Передние сиденья оснащены памятью настроек, пассажирское кресло получило вентиляцию. В список оснащения входят проекционный дисплей и контроль слепых зон. Есть помощь при выезде задним ходом и комплекс ассистентов ADAS. Аудиосистема получила 16 динамиков.
Топовый «Эксклюзив» отличается перфорированной кожей и коричневой замшей с ромбовидной прострочкой. Для этой комплектации доступен двигатель мощностью 245 л.с.
Прайс-лист включает четыре сочетания версии и мотора. «Комфорт» на 200 л.с. стоит 4 169 000 рублей, «Премиум» на 200 л.с. обойдется в 4 469 000 рублей. За «Эксклюзив» с тем же двигателем просят 4 619 000 рублей. Вариант на 245 л.с. стоит 4 739 000 рублей. Для 245-сильной версии эту стартовую цену указали с учетом скидки за trade-in. Без скидки кроссовер обойдется в 4 989 000 рублей. В дилерских предложениях «Комфорт» также размещали за 3,999 млн рублей при базовой цене 4,349 млн рублей. «Премиум» предлагали за 4,299 млн рублей, а «Эксклюзив» за 4,399 млн рублей с учетом дилерских скидок. Это цены по разным скидочным программам.
В линейке Volga представлены кроссоверы K50 и K40, а также седан C50. Автомобили выпускают в Нижнем Новгороде на площадке, где прежде собирали модели Skoda и Volkswagen. О другой модели, которую рассматривают для российского рынка, можно прочитать в разборе Skoda Karoq.
На автомобили Volga распространяется гарантия на пять лет или 150 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Ранее сообщалось, что бренд рассматривает расширение линейки за счет гибридных машин и электромобилей.
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