14 июня 2019, 10:15
Обновленную Lada Largus придется еще подождать
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Рестайлинговый вариант Lada Largus появится в течение ближайших 2 – 3 лет, сообщил президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис. Внешность новинки приведут в соответствие с фирменным Х-стилем российской марки.
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По предварительной информации, основные изменения затронут дизайн Lada Largus. По аналогии с Granta FL, универсалы и фургоны получат основательно переработанную переднюю часть. Фары, бампер и радиаторную решетку, капот и передние крылья выполнят в современном Х-стиле Lada. Незначительные изменения могут произойти в кормовой части, но профиль автомобиля сохранит узнаваемые очертания. В салоне должна появиться модифицированная передняя панель и новые материалы отделки. Изменений в моторной гамме не предвидится.
Сейчас базовый 5-местный универсал Lada Largus с 87-сильным мотором и механической коробкой передач стоит от 590 900 рублей, фургон - от 560 900 рублей. Интересно, что у фургона Largus остался только один вариант оформления интерьера - «черный карбон», как в версии Standart. В комплектации Norma покупатели обычных и битопливных фургонов раньше могли выбирать между черной и серой отделкой, сейчас такой возможности больше нет.
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