14 июня 2019, 10:15

Обновленную Lada Largus придется еще подождать

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Рестайлинговый вариант Lada Largus появится в течение ближайших 2 – 3 лет, сообщил президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис. Внешность новинки приведут в соответствие с фирменным Х-стилем российской марки.
Обновленную Lada Largus придется еще подождать
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Казалось бы, совсем недавно Lada Largus появилась в модельном ряду Волжского автозавода, однако с тех пор ...
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Глава АвтоВАЗа Ив Каракатзанис, в интервью «Ведомостям» уточнил, что обновленное семейство Lada Largus появится в течение следующих 2 – 3 лет. Ранее ожидалось, что новинку покажут уже в августе 2019 года на автосалоне в Москве. Ведь первые тестовые автомобили сошли с конвейера еще в январе нынешнего года. Чуть позже вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек развеял эти слухи, заявив, что в производственном плане на 2019 год обновленный «Ларгус» не значится. Теперь стало ясно, что ждать придется еще, как минимум, пару лет.

По предварительной информации, основные изменения затронут дизайн Lada Largus. По аналогии с Granta FL, универсалы и фургоны получат основательно переработанную переднюю часть. Фары, бампер и радиаторную решетку, капот и передние крылья выполнят в современном Х-стиле Lada. Незначительные изменения могут произойти в кормовой части, но профиль автомобиля сохранит узнаваемые очертания. В салоне должна появиться модифицированная передняя панель и новые материалы отделки. Изменений в моторной гамме не предвидится.

Сейчас базовый 5-местный универсал Lada Largus с 87-сильным мотором и механической коробкой передач стоит от 590 900 рублей, фургон - от 560 900 рублей. Интересно, что у фургона Largus остался только один вариант оформления интерьера - «черный карбон», как в версии Standart. В комплектации Norma покупатели обычных и битопливных фургонов раньше могли выбирать между черной и серой отделкой, сейчас такой возможности больше нет. 

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Форум ВАЗ Lada Largus
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
dimka1992
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
Стартовали продажи битопливной Lada Largus CNG
Да на этом тазе 1000км проехать, смешно.
Алексей
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Обновленную Lada Largus придется еще подождать
{{material_126722}}Глава АвтоВАЗа Ив Каракатзанис, в интервью «Ведомостям» уточнил, что обновленное семейство Lada Largus появится в течение следующих 2 – 3 лет. Ранее ожидалось, что новинку покажут уже в августе 2019 года на автосалоне в Москве. Ведь первые тестовые автомобили сошли с конвейера еще в январе нынешнего года. Чуть позже вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек развеял эти слухи, заявив, что в производственном плане на 2019 год обновленный «Ларгус» не значится. Теперь стало ясно, что ждать придется еще, как минимум, пару лет.По предварительной информации, основные изменения затронут дизайн Lada Largus. По аналогии с Granta FL, универсалы и фургоны получат основательно переработанную переднюю часть. Фары, бампер и радиаторную решетку, капот и передние крылья выполнят в современном Х-стиле Lada. Незначительные изменения могут произойти в кормовой части, но профиль автомобиля сохранит узнаваемые очертания. В салоне должна появиться модифицированная передняя панель и новые материалы отделки. Изменений в моторной гамме не предвидится.Сейчас базовый 5-местный универсал Lada Largus с 87-сильным мотором и механической коробкой передач стоит от 590 900 рублей, фургон - от 560 900 рублей. Интересно, что у фургона Largus остался только один вариант оформления интерьера - «черный карбон», как в версии Standart. В комплектации Norma покупатели обычных и битопливных фургонов раньше могли выбирать между черной и серой отделкой, сейчас такой возможности больше нет. 
2019-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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