Обновленные BMW X5 и X6: еще мощнее и умнее
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
В салоне появился новейший изогнутый экран, объединяющий под одним стеклом 12,3-дюймовую цифровую «приборку» и 14,9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Такое решение создает впечатление единого огромного цифрового экрана. Дизайнеры BMW сохранили легендарную «шайбу» управления iDrive, которой уже 22 года, но при желании водитель может воспользоваться функцией голосового управления. Зато традиционный рычаг КПП стал еще меньше и теперь едва заметен рядом с массивной «шайбой» iDrive.
После рестайлинга BMW X5 и Х6 получили новую систему mild hybrid, которая обеспечила прибавку в 40 сил для базовой версии xDrive40i. Полноценные плагин-гибридные модификации стали мощнее почти на 90 сил, а запас хода на чистой электротяге у них вырос на 16 км (до 64 км). Благодаря пересмотренной подвеске кроссоверы стали еще более управляемыми на дороге. Все BMW X6 стандартно оснащены адаптивными амортизаторами, а BMW X5 xDrive50e штатно поставляется с пневмоподвеской, доступной для других версий только в качестве опции.
Обновленные кроссоверы также предлагают больше возможностей для водителей, которые не слишком любят управлять автомобилем. Highway Assistant – это система автопилота уровня 2+, которая позволяет снять руки с руля на скорости до 137 км/ч на определенных предварительно нанесенных на карту участках основных автомагистралей. Также в оснащение вошла возможность использовать смартфон с Apple или Android в качестве ключа, навигация с функцией дополненной реальности, продвинутое голосовое управление стеклоподъемниками и климат-контролем. Сборка обновленных BMW X5 и X6 стартует в апреле 2023 года на заводе BMW в Спартанбурге, Южная Каролина (США). Цены уже известны. BMW X5 оценили минимум в 66 тысяч долларов (4,7 млн рублей), BMW X6 - в 75 тысяч долларов (5,3 млн рублей).
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Фото нового BMW X5 слили в Сеть
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21.11.2022, 12:31
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Цены на новые автомобили стремительно росли на протяжении всего 2022 года. Похожая тенденция наблюдалась и на вторичном рынке. Однако, далеко не все популярные модели прибавили в цене, некоторые стали стоить ощутимо дешевле.Читать далее
-
07.09.2022, 15:25
Названы автомобили, которые женщины убивают чаще
Эксперты страховой компании проанализировали серьезные аварии с участием женщин-водителей, в результате которых машины признавались полностью погибшими и неподлежащими восстановлению.Читать далее
-
15.08.2022, 00:16
В новом BMW X5 будет немного от Toyota
Работу над новым поколением легендарного кроссовера баварские специалисты ведут совместно с инженерами Toyota. Начало серийного производства новинки запланировано на 2025 год.Читать далее
-
16.05.2022, 11:12
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Лишь немногие поклонники бренда BMW могут позволить себе купить новенький кроссовер BMW X6, особенно сейчас, когда поставки в Россию приостановлены на неопределенный срок. Зато можно прицениться к искусной деревянной копии.Читать далее
-
25.04.2022, 07:05
Европа в шоке: украинцы начали скупать премиальные автомобили
В начале апреля украинские власти освободили импортные товары от пошлин и налога на добавленную стоимость. Граждане кинулись массово скупать в Европе автомобили. За неделю в страну было ввезено более 14 тысяч легковых машин.Читать далее
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