Обновленные BMW X5 и X6: еще мощнее и умнее

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Нынешнее обновление можно считать стандартной «подтяжкой лица» в середине жизненного цикла модели. Внешние изменения не столь существенны. Фары головного света стали чуть тоньше и получили стреловидные ДХО. Подсветка радиаторной решетки теперь доступна не только для BMW X6, но и для X5. В стандартное оснащение BMW X6 вошел пакет M Sport и черная отделка восьмиугольной секции под радиаторной решеткой.

В салоне появился новейший изогнутый экран, объединяющий под одним стеклом 12,3-дюймовую цифровую «приборку» и 14,9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Такое решение создает впечатление единого огромного цифрового экрана. Дизайнеры BMW сохранили легендарную «шайбу» управления iDrive, которой уже 22 года, но при желании водитель может воспользоваться функцией голосового управления. Зато традиционный рычаг КПП стал еще меньше и теперь едва заметен рядом с массивной «шайбой» iDrive.

Фото: BMW

После рестайлинга BMW X5 и Х6 получили новую систему mild hybrid, которая обеспечила прибавку в 40 сил для базовой версии xDrive40i. Полноценные плагин-гибридные модификации стали мощнее почти на 90 сил, а запас хода на чистой электротяге у них вырос на 16 км (до 64 км). Благодаря пересмотренной подвеске кроссоверы стали еще более управляемыми на дороге. Все BMW X6 стандартно оснащены адаптивными амортизаторами, а BMW X5 xDrive50e штатно поставляется с пневмоподвеской, доступной для других версий только в качестве опции.

Фото: BMW

Обновленные кроссоверы также предлагают больше возможностей для водителей, которые не слишком любят управлять автомобилем. Highway Assistant – это система автопилота уровня 2+, которая позволяет снять руки с руля на скорости до 137 км/ч на определенных предварительно нанесенных на карту участках основных автомагистралей. Также в оснащение вошла возможность использовать смартфон с Apple или Android в качестве ключа, навигация с функцией дополненной реальности, продвинутое голосовое управление стеклоподъемниками и климат-контролем. Сборка обновленных BMW X5 и X6 стартует в апреле 2023 года на заводе BMW в Спартанбурге, Южная Каролина (США). Цены уже известны. BMW X5 оценили минимум в 66 тысяч долларов (4,7 млн рублей), BMW X6 - в 75 тысяч долларов (5,3 млн рублей).

Упомянутые модели: BMW X5 (от 4 690 000 Р ) , BMW X6 (от 4 550 000 Р )

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