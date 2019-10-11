Автопортал 110km.ru Автожурнал Mercedes Новинки и концепт кары Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц
11 октября 2019, 17:22
Обновленные грузовики Mercedes-Benz Actros получили камеры вместо боковых зеркал
- 101
- 0
Компания «Даймлер КамАЗ Рус» («ДК Рус») анонсировала обновленную линейку тяжелых грузовиков и седельных тягачей Mercedes-Benz Actros. Модернизация вывела грузовые автомобили на новый технологический уровень. Производство новинок начнется в Набережных Челнах в конце 2019 – начале 2020 года.
Ранее мы писали
С августа 2019 года на официальном сайте Mercedes-Benz Trucks начал работу виртуальный шоурум, в котором можно ...Читать далее
Система MirrorCam пришла на смену главным и широкоугольным зеркалам заднего вида. Она состоит из двух направленных назад камер, изображения с которых выводятся на экраны в кабине, расположенные на передних стойках. Линии разметки дисплея помогают водителю адекватно оценивать обстановку, а также выполнять маневрирование, повороты и перестроения. Система «цифровых зеркал» также значительно улучшает аэродинамику грузовика и помогает экономить топливо, снижая расход на 1,3%.
|
«
Уже сейчас можно говорить о том, что открыта новая эра грузовиков будущего, они высокотехнологичны, инновационны, интерактивны и соответствуют актуальным потребностям компаний-клиентов и водителей. Появление инновационных опций нового поколения Mercedes-Benz Actros в России — это большой технологический шаг вперед для всей отрасли коммерческого автотранспорта в стране. И нам особенно приятно, что эти модели будут выпускаться на российской производственной площадке.
»
Андреас Дойшле, генеральный директор «ДК РУС»
Благодаря интеллектуальной системе управления силовой линией Predictive Powertrain Control грузовик способен автоматически экономить топливо не только на автомагистралях, но и на извилистых междугородных дорогах. В салоне появились два крупных экрана мультимедийной приборной панели Multimedia Cockpit. На одном отображаются данные всех вспомогательных сервисов, в частности, новой функции распознавания дорожных знаков. Второй сенсорный экран предназначен для работы с выбранными программами Mercedes-Benz Truck, он также отображает карты новой навигационной системы.
Наконец, владельцы по достоинству оценят новую опцию мониторинга движения грузовика в режиме реального времени с помощью программ Fleetboard и Mercedes-Benz Uptime, работу которых поддерживает Центр обработки данных (Truck Data Centre).
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
28.08.2016, 20:29
Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class: в рамках канона
17.07.2016, 23:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
28.08.2016, 20:29
Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class: в рамках канона
17.07.2016, 23:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
система и правда очень умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве