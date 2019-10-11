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11 октября 2019, 17:22

Обновленные грузовики Mercedes-Benz Actros получили камеры вместо боковых зеркал

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Компания «Даймлер КамАЗ Рус» («ДК Рус») анонсировала обновленную линейку тяжелых грузовиков и седельных тягачей Mercedes-Benz Actros. Модернизация вывела грузовые автомобили на новый технологический уровень. Производство новинок начнется в Набережных Челнах в конце 2019 – начале 2020 года.
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Грузовая серия Mercedes-Benz Actros получила 7 пакетов инновационных систем, созданных для повышения топливной и эксплуатационной эффективности, а также безопасности использования грузовика. Система Active Drive Assist вошла в базовое оснащение. Она помогает частично автоматизировать вождение на всем диапазоне скоростей. Электроника корректирует траекторию, замедляет и разгоняет автомобиль, отрабатывает повороты, не допуская выезда за пределы дороги, что делает поездки на большие расстояния более безопасными и комфортными для водителей. Все грузовики получат модернизированную систему помощи при экстренном торможении Active Brake Assist 5. Она способна распознавать пешеходов, реагировать на подвижные и неподвижные объекты и при необходимости замедлять грузовик до полной остановки, чтобы избежать столкновения. 

Система MirrorCam пришла на смену главным и широкоугольным зеркалам заднего вида. Она состоит из двух направленных назад камер, изображения с которых выводятся на экраны в кабине, расположенные на передних стойках. Линии разметки дисплея помогают водителю адекватно оценивать обстановку, а также выполнять маневрирование, повороты и перестроения. Система «цифровых зеркал» также значительно улучшает аэродинамику грузовика и помогает экономить топливо, снижая расход на 1,3%. 

Андреас Дойшле, генеральный директор «ДК РУС» « Уже сейчас можно говорить о том, что открыта новая эра грузовиков будущего, они высокотехнологичны, инновационны, интерактивны и соответствуют актуальным потребностям компаний-клиентов и водителей. Появление инновационных опций нового поколения Mercedes-Benz Actros в России — это большой технологический шаг вперед для всей отрасли коммерческого автотранспорта в стране. И нам особенно приятно, что эти модели будут выпускаться на российской производственной площадке. »
Андреас Дойшле, генеральный директор «ДК РУС»
 

Благодаря интеллектуальной системе управления силовой линией Predictive Powertrain Control грузовик способен автоматически экономить топливо не только на автомагистралях, но и на извилистых междугородных дорогах. В салоне появились два крупных экрана мультимедийной приборной панели Multimedia Cockpit. На одном отображаются данные всех вспомогательных сервисов, в частности, новой функции распознавания дорожных знаков. Второй сенсорный экран предназначен для работы с выбранными программами Mercedes-Benz Truck, он также отображает карты новой навигационной системы.

Наконец, владельцы по достоинству оценят новую опцию мониторинга движения грузовика в режиме реального времени с помощью программ Fleetboard и Mercedes-Benz Uptime, работу которых поддерживает Центр обработки данных (Truck Data Centre).

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Обновленные грузовики Mercedes-Benz Actros получили камеры вместо боковых зеркал
{{material_127362}}Грузовая серия Mercedes-Benz Actros получила 7 пакетов инновационных систем, созданных для повышения топливной и эксплуатационной эффективности, а также безопасности использования грузовика. Система Active Drive Assist вошла в базовое оснащение. Она помогает частично автоматизировать вождение на всем диапазоне скоростей. Электроника корректирует траекторию, замедляет и разгоняет автомобиль, отрабатывает повороты, не допуская выезда за пределы дороги, что делает поездки на большие расстояния более безопасными и комфортными для водителей. Все грузовики получат модернизированную систему помощи при экстренном торможении Active Brake Assist 5. Она способна распознавать пешеходов, реагировать на подвижные и неподвижные объекты и при необходимости замедлять грузовик до полной остановки, чтобы избежать столкновения. Система MirrorCam пришла на смену главным и широкоугольным зеркалам заднего вида. Она состоит из двух направленных назад камер, изображения с которых выводятся на экраны в кабине, расположенные на передних стойках. Линии разметки дисплея помогают водителю адекватно оценивать обстановку, а также выполнять маневрирование, повороты и перестроения. Система «цифровых зеркал» также значительно улучшает аэродинамику грузовика и помогает экономить топливо, снижая расход на 1,3%. {{person_263_ Уже сейчас можно говорить о том, что открыта новая эра грузовиков будущего, они высокотехнологичны, инновационны, интерактивны и соответствуют актуальным потребностям компаний-клиентов и водителей. Появление инновационных опций нового поколения Mercedes-Benz Actros в России — это большой технологический шаг вперед для всей отрасли коммерческого автотранспорта в стране. И нам особенно приятно, что эти модели будут выпускаться на российской производственной площадке.}} Благодаря интеллектуальной системе управления силовой линией Predictive Powertrain Control грузовик способен автоматически экономить топливо не только на автомагистралях, но и на извилистых междугородных дорогах. В салоне появились два крупных экрана мультимедийной приборной панели Multimedia Cockpit. На одном отображаются данные всех вспомогательных сервисов, в частности, новой функции распознавания дорожных знаков. Второй сенсорный экран предназначен для работы с выбранными программами Mercedes-Benz Truck, он также отображает карты новой навигационной системы.Наконец, владельцы по достоинству оценят новую опцию мониторинга движения грузовика в режиме реального времени с помощью программ Fleetboard и Mercedes-Benz Uptime, работу которых поддерживает Центр обработки данных (Truck Data Centre).
2019-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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