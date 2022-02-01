Обновленные модели Alfa Romeo: главные проблемы и почему их все же покупают
Большие технические проблемы после 60 тыс. км
После 4 тыс. км у Giulia Quadrofiglo возникают проблемы с переключателем режимов вождения, что может привести к блокировке в режиме стандартных настроек, решить эту проблему можно только доставив машину к дилеру. Также известно об утечках антифриза после 5 тыс. км, но это все мелочи, и они копятся по мере приближения к 60 тыс. км. По достижению этой отметки, владелец легко может столкнуться с тем, что машина станет непригодной для эксплуатации и потребует капитального и недешевого ремонта.
Распространенная проблема с подвеской и осью
По отзывам посетителей ряда авто-форумов, проблемы с подвеской для этой машины в принципе характерны. При преодолении «лежачих полицейских» передняя подвеска так дребезжит, что владельцы каждый раз пугаются, цела ли ось. А еще эта машина вообще не любит поездку по ухабам, настолько, что попадание в глубокую выбоину может стать причиной для поездки в дилерский сервис, потому что днище машины легко может пострадать.
Отзывные кампании 2021 года
В 2021 году Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHТА) дважды отзывало Giulia из-за проблем с топливной системой и тормозами. Stelvio была трижды отозвана из-за неполадок в топливной системе и сбоев с тормозной системой и развертыванием подушек безопасности. В общей сложности за прошлый год было отозвано 12 тыс. машин. Но отзывные кампании проводились с 2017 по 2020. Причем проблемы были схожие – тормоза, также были проблемы с электрикой и системой охлаждения двигателя.
Несмотря на проблемы, Stelvio невероятно быстрый кроссовер
При всех проблемах с обслуживанием и жалобах потребителей, есть у Stelvio одно важное преимущество – ее скорость. Максимальная скорость кроссовера 283 км/ч, что для любого кроссовера очень круто. Мощность модели зависит от года выпуска и комплектации и варьируется от 208 до 505 л.с. Чтобы набрать скорость в 100 км/ч машине требуется всего 5.5 секунд. Giulia тоже является очень мощной и быстрой машиной, особенно версии с V6 объемом 2,9 л.
Дорогая страховка
При том, что Alfa Romeo не является самым дорогим брендом, стоимость страховки в США обойдется ощутимо дороже, чем в среднем. При покупке Alfa Romeo американцам приходится отдавать примерно на 500 долларов в год больше за одну только страховку.
По материалам hotcars.com
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