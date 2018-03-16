16 марта 2018, 14:00

Обновленные Nissan Qashqai и X-Trail будут собирать в Петербурге

Компания Nissan наладит выпуск рейстайлинговых кроссоверов Qashqai и X-Trail на своем заводе в Петербурге. Это потребует модификации сборочного конвейера, поэтому российские продажи стартуют чуть позже, чем в Европе.
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  Обновленные Nissan Qashqai и X-Trail будут собирать в Петербурге Nissan Qashqai Обновленные Nissan Qashqai и X-Trail будут собирать в Петербурге Nissan Qashqai Обновленные Nissan Qashqai и X-Trail будут собирать в Петербурге Nissan Qashqai Обновленные Nissan Qashqai и X-Trail будут собирать в Петербурге Nissan Qashqai Обновленные Nissan Qashqai и X-Trail будут собирать в Петербурге
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Точные сроки запуска производства обновленных кроссоверов пока не называются. Сейчас на петербургском предприятии выпускают три модели Nissan: Qashqai, X-Trail и Murano. Именно на продвижении этих кроссоверов японский автопроизводитель собирается сделать ставку на российском рынке. Локализация производства позволяет реагировать на запросы отечественных клиентов и оперативно вносить необходимые изменения.  Проще контролировать и розничные цены на автомобили. Сейчас кроссоверы X-Trail и Qashqai занимают, соответственно, 21-е и 22-е место по объему продаж в России. Кроме того, Nissan получает доступ к программам гос.поддержки, а его автомобили могут продаваться с использованием льготных программ автокредитования.

Российские инженеры Nissan внедрили более 200 технических доработок в Qashqai по сравнению с его английской модификацией. Например, все кроссоверы получили полноразмерную запаску, перенастроенную подвеску и усиленный кузов. На автомобиль установили более мощный аккумулятор и вместительный бачок стеклоомывателя.

Петербургский завод два раза признавался лучшим по качеству сборки среди всех заводов Nissan. В 2017 году с его конвейера сошли 45 827 автомобилей. Это на 26% больше, чем в 2016-ом. В октябре прошлого года предприятие перешло на двухсменный режим работы при 5-дневной рабочей неделе. Численность персонала возросла на 457 человек. 
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Форум Nissan Quashqai
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Обновленные Nissan Qashqai и X-Trail будут собирать в Петербурге
{{material_119521}}Точные сроки запуска производства обновленных кроссоверов пока не называются. Сейчас на петербургском предприятии выпускают три модели Nissan: Qashqai, X-Trail и Murano. Именно на продвижении этих кроссоверов японский автопроизводитель собирается сделать ставку на российском рынке. Локализация производства позволяет реагировать на запросы отечественных клиентов и оперативно вносить необходимые изменения.  Проще контролировать и розничные цены на автомобили. Сейчас кроссоверы X-Trail и Qashqai занимают, соответственно, 21-е и 22-е место по объему продаж в России. Кроме того, Nissan получает доступ к программам гос.поддержки, а его автомобили могут продаваться с использованием льготных программ автокредитования.Российские инженеры Nissan внедрили более 200 технических доработок в Qashqai по сравнению с его английской модификацией. Например, все кроссоверы получили полноразмерную запаску, перенастроенную подвеску и усиленный кузов. На автомобиль установили более мощный аккумулятор и вместительный бачок стеклоомывателя.Петербургский завод два раза признавался лучшим по качеству сборки среди всех заводов Nissan. В 2017 году с его конвейера сошли 45 827 автомобилей. Это на 26% больше, чем в 2016-ом. В октябре прошлого года предприятие перешло на двухсменный режим работы при 5-дневной рабочей неделе. Численность персонала возросла на 457 человек. 
2018-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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