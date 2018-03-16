16 марта 2018, 14:00
Обновленные Nissan Qashqai и X-Trail будут собирать в Петербурге
Компания Nissan наладит выпуск рейстайлинговых кроссоверов Qashqai и X-Trail на своем заводе в Петербурге. Это потребует модификации сборочного конвейера, поэтому российские продажи стартуют чуть позже, чем в Европе.
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Российские инженеры Nissan внедрили более 200 технических доработок в Qashqai по сравнению с его английской модификацией. Например, все кроссоверы получили полноразмерную запаску, перенастроенную подвеску и усиленный кузов. На автомобиль установили более мощный аккумулятор и вместительный бачок стеклоомывателя.
Петербургский завод два раза признавался лучшим по качеству сборки среди всех заводов Nissan. В 2017 году с его конвейера сошли 45 827 автомобилей. Это на 26% больше, чем в 2016-ом. В октябре прошлого года предприятие перешло на двухсменный режим работы при 5-дневной рабочей неделе. Численность персонала возросла на 457 человек.
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Отзывы по теме
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
Отличная подборка вариантов в преддверии зимы. Я долго раздумывал над кроссоверами, но выбор мой пал на Hyundai Creta. Конечно, хочется приобретать автомобиль с полной начинкой, жаль, что практически за каждую мелочь, которая является составной частью комфорта приходится доплачивать немалую сумму. Но ...
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