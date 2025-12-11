SEAT запускает производство рестайлинговых Ibiza и Arona — что ждет покупателей в 2026 году

11 декабря 2025, 17:28
Обновленные SEAT Ibiza и Arona начали выпускать на заводе в Мартореле в Испании
SEAT начал выпуск обновленных Ibiza и Arona на главном заводе в Мартореле. Модели появятся в продаже в январе 2026 года. В 2027 году обе машины получат мягкие гибридные версии. В 2028 ожидается гибридный Leon. Следующие обновления уже запланированы.
В Испании началось производство обновленных SEAT Ibiza и Arona. Главный завод марки, расположенный в Мартореле, недалеко от Барселоны, теперь выпускает рестайлинговые версии этих популярных моделей. Предприятие стало основным для SEAT еще в 1993 году, когда сменило старую площадку Zona Franca. По информации испанского автопроизводителя, первые автомобили сойдут с конвейера уже в ближайшие недели, а официальные продажи стартуют в январе 2026 года.
Обе модели получили изменения во внешности и оснащении. Внешний вид стал более современным, в салоне появились новые материалы и расширенный набор электронных помощников. Особое внимание уделено мультимедийной системе и безопасности. Производитель обещает, что обновленные Ibiza и Arona будут иметь не только современное производство, но и улучшенную эргономику.
В 2027 году SEAT планирует добавить к указанным моделям версию с мягким гибридным приводом. Это позволит снизить расход топлива и выбросов, а также сделать автомобили более привлекательными для покупателей, следящих за экологией. Вслед за этим в 2028 году появится гибридная технология и на компактном Леоне, который получит полноценную гибридную установку. Уже известно, что в 2029 году линейка моделей SEAT продолжит обновляться, и новые технологии будут постепенно внедряться на автомобили других марок.
Завод в Мартореле считается одним из самых современных в Европе. Здесь активно внедряются цифровые решения и автоматизация, что позволяет быстро адаптироваться к новым требованиям рынка. Производство новых Ibiza и Arona — решающий шаг для SEAT, который подтверждает намерение компании укрепить позиции в сегменте традиционных и компактных автомобилей.
Пока подробности о комплектациях и ценах для российского рынка не разглашаются. Однако эксперты полагают, что обновленные модели будут востребованы благодаря сочетанию свежего дизайна, современных технологий и расширенного выбора силовых установок. Следите за новостями — в предстоящие месяцы появится больше информации об инновациях SEAT и их перспективах на европейском и мировом рынках.
