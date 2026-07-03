Как правильно совершать обгон, чтобы не нарваться на штраф и не лишиться прав – в ГАИ разъяснили новые правила обгона

Обновленные трактовки обгона: за что теперь реально лишиться прав на трассе

В 2026 году ГАИ ужесточила подход к трактовке обгона: теперь даже привычные маневры могут привести к серьезным штрафам или лишению прав. Почему важно знать нюансы новых правил и как избежать ошибок - разбираемся на примерах и судебной практике.

В 2026 году ГАИ ужесточила подход к трактовке обгона: теперь даже привычные маневры могут привести к серьезным штрафам или лишению прав. Почему важно знать нюансы новых правил и как избежать ошибок - разбираемся на примерах и судебной практике.

В последние месяцы на российских трассах заметно выросло число водителей, получающих штраф за нарушения при обгоне. Причина — не столько новые правила, сколько ужесточение их трактовки инспекторами и судами. Теперь даже привычные манёвры могут обернуться серьёзными последствиями, если не учитывать нюансы.

Отличие — в определении разницы между обгоном и опережением. Обгон — это всегда выезд на встречную полосу с возвращением обратно. Если же водитель просто перестраивается в соседний ряд попутного направления, это считается опережением и не нарушает правил, если не превышена скорость. На многополосных дорогах перестроение влево без выезда на встречную полосу не должно вызывать вопросов у инспекторов.

Однако есть чёткие запреты, когда обгон категорически запрещён. Согласно пункту 11.2 ПДД, нельзя начинать манёвр, если впереди идущий автомобиль уже начал обгон или объезд, включил левый поворотник, либо если сзади кто-то уже начал обгон. Именно такие ситуации чаще всего становятся причиной штрафов и лишения прав.

Особое внимание уделите так называемому «двойному обгону» или обгону «паровозиком». Если несколько машин в колонне выезжают на встречную полосу и обгоняют тихоходный транспорт, возвращаясь на свою полосу, это не считается нарушением. Но если водитель начинает обгон, когда идущий впереди автомобиль уже находится на встречной полосе, это трактуется как серьёзное нарушение. Суды в 2026 году придерживаются именно такой позиции, которая подтверждается свежей судебной практикой.

Наказание за выезд на встречную полосу с нарушением — штраф 5 000 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. При повторном нарушении в течение года срок лишения увеличивается до 12 месяцев. В качестве доказательства чаще всего используются записи с видеорегистраторов. Если водитель сможет доказать отсутствие опасной ситуации, шанс сохранить права сохраняется.

Чтобы избежать неприятностей, важно соблюдать простой алгоритм: дождаться, пока впереди идущий автомобиль завершит обгон и вернётся в свою полосу, убедиться в безопасности встречной полосы, включить поворотник и только после этого начинать манёвр. Завершить обгон необходимо до сплошной линии разметки.

Эксперты отмечают, что обгон — один из самых рискованных манёвров на дороге. По статистике, при нём чаще всего возникают тяжёлые последствия. Поэтому инспекторы ужесточают контроль, а суды становятся менее лояльными к нарушителям. Если есть сомнения — лучше отказаться от обгона и не рисковать ни правами, ни жизнью.

Даже если формально правила не изменились, их трактовка стала строже. Цена ошибки при обгоне — это не только штраф, но и безопасность всех участников движения. Внимательность и знание нюансов — лучший способ сохранить права и здоровье.

Для тех, кто только начинает управлять автомобилем, ознакомьтесь с рекомендациями по безопасному вождению и обкатке автомобиля, на примере разбора важных ошибок и советов экспертов .