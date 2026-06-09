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Автор: Мария Степанова

9 июня 2026, 16:49

Обновленные вагоны класса СВ: новые полки, душ и трансформируемое пространство

Обновленные вагоны класса СВ: новые полки, душ и трансформируемое пространство

В России обновляют существующие вагоны: диван-полка, USB-розетки и сейфы в купе — представлен макет модернизированного вагона

Обновленные вагоны класса СВ: новые полки, душ и трансформируемое пространство

Вагоны класса СВ на российских железных дорогах проходят масштабную модернизацию: расширенные спальные места, душевые кабины и современные удобства появятся на ключевых маршрутах уже в этом году. Это может изменить стандарт комфорта для дальних поездок.

Вагоны класса СВ на российских железных дорогах проходят масштабную модернизацию: расширенные спальные места, душевые кабины и современные удобства появятся на ключевых маршрутах уже в этом году. Это может изменить стандарт комфорта для дальних поездок.

Масштабная модернизация вагонов класса СВ на российских железных дорогах выходит на новый уровень. Уже в этом году на главных маршрутах появились обновленные составы с расширенными полками, душевыми кабинами и современным интерьером. Это событие может стать поворотным моментом для комфорта на дальних маршрутах, особенно между Москвой, Санкт-Петербургом и Хабаровском.

Главное отличие новых вагонов – увеличенная ширина спальных полок. Теперь пассажиры смогут не только свободно вытянуться, но и чувствовать себя более защищенно во время долгих поездок. Впервые реализована концепция трансформируемого купе: верхняя полка поднимается вертикально, а чехол превращается в удобный диван. Такое решение делает пространство универсальным – для работы, отдыха и сна.

Внутреннее оснащение также заметно изменилось. В каждом купе теперь есть откидной стул, тумба, лестница для подъема на верхнюю полку и выдвижные экраны с выбором контента. Для зарядки гаджетов предусмотрены розетка на 220 В и USB-разъёмы, а для хранения дорожных вещей — сейфы. В ванной комнате установлен глубокий шкаф для одежды, что особенно удобно для длительных поездок.

Интерьер выполнен в светлых бежевых тонах, что визуально расширяет пространство и создает ощущение уюта. Особое внимание уделено дальним маршрутам: одно из купе оборудовано душевой кабиной — это редкость для российских поездов и явное преимущество на фоне конкурентов.

Как отмечают представители «Федеральной пассажирской компании», модернизация касается именно нынешних вагонов, а не новых построек. К концу года планируется выпустить 21 обновленный вагон класса СВ, который будет курсировать по фирменным маршрутам между Москвой и регионами, а также по направлению Санкт-Петербург — Хабаровск.

В будущем такие вагоны могут появиться и в туристических поездах, что повысит доступность железнодорожных путешествий по стране. Впервые визуализация новых интерьеров была показана еще летом, но только сейчас эксперты и пассажиры смогли оценить реальные размеры и эргономику макета.

На фоне этих изменений следует отметить, что глава РЖД ранее объявил о переходе к строительству отечественного высокоскоростного поезда со скоростью до 360 км/ч к 2027 году. Разработка дизайна состава уже завершена, впереди — дальнейшие этапы производства. Российские железные дороги активно внедряют инновации и способствуют повышению качества обслуживания пассажиров. Важно отметить, что обновление вагонов — это не только шаг к комфорту, но и способ повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта на внешнем и внутреннем рынке.

По мнению специалистов, подобная модернизация отвечает современным требованиям комфорта и безопасности, а также позволяет российским железным дорогам конкурировать с зарубежными перевозчиками на альтернативных маршрутах. Кстати, интерес к инновациям в транспортной сфере растет, подробнее в материале о развитии роботакси в разных странах .

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