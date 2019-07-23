Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.

23 июля 2019, 12:57

Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем

  • 586
  • 0
Рестайлинговый кроссовер Audi Q7 в Россию не торопится. Продажи стартуют только в 2020 году. Бензиновых версий ждать не стоит, в нашей стране планируют продавать только кроссоверы с 3,0-литровым дизелем TDI.
Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем
Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем
Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем
Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем
Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем
Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем
Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем
Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем
Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем
Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем
Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем
Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем
Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем
Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем
Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем
Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем
Ранее мы писали
Компания Audi поделилась техническими подробностями о рестайлинговом мощном кроссовере SQ7. Новинка получила ...
Читать далее
Обновленный Audi Q7 представили в конце июня. Продажи в Европе начнутся до конца 2019 года. В России кроссовер появится только в следующем году. Причем из всех модификаций отечественным покупателям предложат лишь Audi Q7 с дизельными турбомоторами объемом 3,0 литра и мощностью 249 л.с. Для других рынков кроссоверы оснащаются еще бензиновыми агрегатами TFSI объемом 2,0 литра (252 л.с.) и 3,0 литра (333 л.с.). В Россию бензиновые версии не привезут из-за крайне низкого спроса на такие модификации. Подавляющее большинство клиентов (98%) отдают предпочтение дизелю.

В результате фейслифтинга у Audi Q7 изменилась головная оптика. В зависимости от комплектации покупателям предложат светодиодный свет, «умные» матричные фары или новейшие лазерные. Иными стали и задние фонари. В салоне появилась цифровая приборная панель Audi Virtual Cockpit с двумя большими сенсорными дисплеями на центральной консоли в стиле новых A7. Впервые кроссоверу стал доступен голосовой помощник Amazon Alexa и сервис Car-to-X. Последний подключается к центру управления светофорами и вычисляет оптимальную скорость движения, чтобы автомобиль смог попасть в «зеленую волну». Правда, данная функция пока работает лишь в нескольких европейских городах и российских среди них нет.

Обновленный Audi Q7 получил основательно переработанное шасси. Пневмоподвеска теперь входит в базовое оснащение всех 7-местных версий. Кроме того, у кроссовера появились подруливающие задние колеса и система активной стабилизации поперечной устойчивости. Все версии для Европы имеют гибридную надстройку к силовой установке на основе 48-вольтовой электросети. Но в Россию привезут стандартную дизельную модификацию.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Audi Q7
Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Андрей
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
Люди с деньгами не ездят на 10 летних валенках
манипул
Сборку Audi Q7 наладят в Калининграде
Цитата:| Кому: Сергей На официальном сайте Audi - три доступных мотора: два бензиновых и один дизель.
darics
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Ауди
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
Самые популярные китайские автомобили 2019
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Audi Q7
Объявления о продаже Audi Q7
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Toyota RAV4 и еще 7 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем
{{material_127028}}Обновленный Audi Q7 представили в конце июня. Продажи в Европе начнутся до конца 2019 года. В России кроссовер появится только в следующем году. Причем из всех модификаций отечественным покупателям предложат лишь Audi Q7 с дизельными турбомоторами объемом 3,0 литра и мощностью 249 л.с. Для других рынков кроссоверы оснащаются еще бензиновыми агрегатами TFSI объемом 2,0 литра (252 л.с.) и 3,0 литра (333 л.с.). В Россию бензиновые версии не привезут из-за крайне низкого спроса на такие модификации. Подавляющее большинство клиентов (98%) отдают предпочтение дизелю.В результате фейслифтинга у Audi Q7 изменилась головная оптика. В зависимости от комплектации покупателям предложат светодиодный свет, «умные» матричные фары или новейшие лазерные. Иными стали и задние фонари. В салоне появилась цифровая приборная панель Audi Virtual Cockpit с двумя большими сенсорными дисплеями на центральной консоли в стиле новых A7. Впервые кроссоверу стал доступен голосовой помощник Amazon Alexa и сервис Car-to-X. Последний подключается к центру управления светофорами и вычисляет оптимальную скорость движения, чтобы автомобиль смог попасть в «зеленую волну». Правда, данная функция пока работает лишь в нескольких европейских городах и российских среди них нет.Обновленный Audi Q7 получил основательно переработанное шасси. Пневмоподвеска теперь входит в базовое оснащение всех 7-местных версий. Кроме того, у кроссовера появились подруливающие задние колеса и система активной стабилизации поперечной устойчивости. Все версии для Европы имеют гибридную надстройку к силовой установке на основе 48-вольтовой электросети. Но в Россию привезут стандартную дизельную модификацию.
2019-07-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Ярославль Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.