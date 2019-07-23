23 июля 2019, 12:57
Обновленный Audi Q7 появится в России только с дизелем
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Рестайлинговый кроссовер Audi Q7 в Россию не торопится. Продажи стартуют только в 2020 году. Бензиновых версий ждать не стоит, в нашей стране планируют продавать только кроссоверы с 3,0-литровым дизелем TDI.
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В результате фейслифтинга у Audi Q7 изменилась головная оптика. В зависимости от комплектации покупателям предложат светодиодный свет, «умные» матричные фары или новейшие лазерные. Иными стали и задние фонари. В салоне появилась цифровая приборная панель Audi Virtual Cockpit с двумя большими сенсорными дисплеями на центральной консоли в стиле новых A7. Впервые кроссоверу стал доступен голосовой помощник Amazon Alexa и сервис Car-to-X. Последний подключается к центру управления светофорами и вычисляет оптимальную скорость движения, чтобы автомобиль смог попасть в «зеленую волну». Правда, данная функция пока работает лишь в нескольких европейских городах и российских среди них нет.
Обновленный Audi Q7 получил основательно переработанное шасси. Пневмоподвеска теперь входит в базовое оснащение всех 7-местных версий. Кроме того, у кроссовера появились подруливающие задние колеса и система активной стабилизации поперечной устойчивости. Все версии для Европы имеют гибридную надстройку к силовой установке на основе 48-вольтовой электросети. Но в Россию привезут стандартную дизельную модификацию.
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Комментарии пользователей
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Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Люди с деньгами не ездят на 10 летних валенках
Цитата:| Кому: Сергей На официальном сайте Audi - три доступных мотора: два бензиновых и один дизель.
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