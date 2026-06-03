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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

3 июня 2026, 12:17

Обновленный Aurus Senat дебютировал на ПМЭФ-2026: стартовал прием заказов

Обновленный Aurus Senat дебютировал на ПМЭФ-2026: стартовал прием заказов

Показали новый Aurus Senat и сразу открыли заказы - что изменилось

Обновленный Aurus Senat дебютировал на ПМЭФ-2026: стартовал прием заказов

На ПМЭФ-2026 представили рестайлинговый Aurus Senat - теперь с заметными изменениями во внешности и прежней техникой. Модель уже доступна для заказа, но цены держат в секрете. Почему это событие важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся подробно.

На ПМЭФ-2026 представили рестайлинговый Aurus Senat - теперь с заметными изменениями во внешности и прежней техникой. Модель уже доступна для заказа, но цены держат в секрете. Почему это событие важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей новость о премьере обновленного Aurus Senat на ПМЭФ-2026 может стать знаковой: отечественный люксовый седан не только получил свежий облик, но и уже доступен для заказа. Это событие подчеркивает, что российский автопром продолжает делать ставку на премиальный сегмент, несмотря на непростую экономическую ситуацию и высокую конкуренцию.

Как сообщает Autonews, на стенде Aurus в Санкт-Петербурге был представлен только один вариант рестайлингового Senat - с короткой колесной базой. Хотя ранее представители марки анонсировали сразу две модификации, включая удлиненную Long, пока посетители форума могли увидеть лишь стандартную версию. Внешние перемены бросаются в глаза: у автомобиля появились новые стекла, увеличенные двери и измененная форма задних крыльев. Эти детали делают силуэт более современным и подчеркивают статус модели.

Техническая часть осталась прежней: под капотом установлен 4,4-литровый V8 мощностью 598 л.с., работающий в паре с девятиступенчатым гидромеханическим автоматом и электромотором. Привод - полный, что особенно актуально для российских дорог. Такой подход позволяет сохранить узнаваемый характер Aurus Senat, который уже стал символом представительского класса в России.

Впервые обновленный седан был показан еще в 2024 году на инаугурации президента Владимира Путина, но только сейчас модель официально выходит на рынок. Несмотря на то, что стоимость новинки пока не раскрыта, дилеры уже начали принимать заказы. Это может говорить о высоком интересе к автомобилю среди состоятельных покупателей, которые ценят сочетание статуса и отечественного производства.

Интересно, что на ПМЭФ-2026 сразу несколько российских брендов представили свои новинки, и Aurus Senat оказался в центре внимания. Подробный обзор всех премьер форума, включая новые модели Volga, Jeland и Lada, можно найти в материале о ключевых дебютах этого года - все подробности о главных новинках ПМЭФ-2026.

Если рассматривать ситуацию шире, рестайлинг Aurus Senat может указывать на стремление российских производителей не только поддерживать, но и развивать премиальный сегмент. По имеющимся данным, спрос на такие автомобили в России остается стабильным, несмотря на рост цен и ограниченное предложение. Для покупателей важно, что модель сочетает в себе современные технологии, узнаваемый дизайн и статус, а также производится в России. Это создает дополнительную ценность для тех, кто выбирает отечественные автомобили представительского класса.

Упомянутые модели: Aurus Senat
Упомянутые марки: Aurus
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