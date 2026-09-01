Avatr 11 после рестайлинга: чем удивит премиальный электрокар за 7 млн рублей

Обновленный Avatr 11 стартовал в России: новые опции и детали для покупателей

В России начались продажи обновленного Avatr 11 - электрокроссовера, который получил заметные изменения в дизайне и оснащении. Мало кто знает, что теперь в комплектацию входят уникальные опции для комфорта и домашней зарядки. От 6 990 000 рублей: что еще изменилось и почему это важно для рынка электромобилей - объясняем подробно.

В России начались продажи обновленного Avatr 11 - электрокроссовера, который получил заметные изменения в дизайне и оснащении. Мало кто знает, что теперь в комплектацию входят уникальные опции для комфорта и домашней зарядки. От 6 990 000 рублей: что еще изменилось и почему это важно для рынка электромобилей - объясняем подробно.

Российские автолюбители получили возможность приобрести обновленный Avatr 11 - электромобиль, который после планового рестайлинга стал заметно интереснее для тех, кто следит за трендами на рынке новых технологий. В условиях, когда спрос на электрокары в России только набирает обороты, появление такой модели с расширенным набором опций может стать важным сигналом для конкурентов и покупателей.

Внешние изменения Avatr 11 сразу бросаются в глаза: кузовные фаски теперь украшены черными глянцевыми вставками, а нижняя часть кузова получила доработанную отделку. Эти детали делают силуэт автомобиля более выразительным и современным, что особенно актуально для тех, кто ценит индивидуальность на дороге. В салоне появились новые функции, которые редко встречаются даже в премиальном сегменте: система ароматизации с тремя сменными картриджами позволяет выбрать подходящий запах под настроение, а сиденья отделаны натуральной кожей и оснащены электрорегулировками в восьми направлениях. Для передних кресел предусмотрены выдвижные оттоманки с четырьмя вариантами настройки, а также функция Zero Gravity, при которой спинка и подушка наклоняются так, что нагрузка на тело практически исчезает. Дополнительно доступны подогрев, вентиляция и массаж - набор, который часто игнорируют даже более дорогие конкуренты.

Фото: Avatr

Цифровое оснащение также не осталось без внимания: центральный дисплей диагональю 15,6 дюйма поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а аудиосистема Meridian с 25 динамиками создает эффект полного погружения в музыку. Для российских покупателей предусмотрена оригинальная зарядная станция мощностью 11 кВт, которую можно установить в гараже и организовать собственную инфраструктуру для быстрой зарядки дома. Это решение особенно актуально на фоне роста числа электромобилей и пока еще ограниченного количества общественных зарядных станций.

Техническая часть осталась прежней: Avatr 11 по-прежнему оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 578 л.с. от Huawei и тяговой батареей на 116 кВт·ч производства CATL. Архитектура на 800 вольт поддерживает быструю зарядку до 240 кВт, что позволяет существенно экономить время на пополнение запаса хода. Важно отметить, что в Китае существует гибридная версия Avatr 11 с бензиновым генератором и одним электромотором, но для российского рынка ее появление пока официально не подтверждено.

Фото: Avatr

Обновленный Avatr 11 уже доступен у официальных дилеров по цене от 6 990 000 рублей. Такой ценник делает модель конкурентоспособной среди других электрокроссоверов, представленных в России. Для тех, кто рассматривает покупку нового автомобиля, важно учитывать не только технические характеристики, но и дополнительные опции, которые могут существенно повысить комфорт и удобство эксплуатации. Кстати, если вы задумываетесь о покупке машины с пробегом, стоит обратить внимание на советы специалистов по проверке документов и скрытых дефектов - подробнее об этом можно узнать в материале о рисках при выборе подержанных авто.

Для справки: Avatr - совместный проект Changan, Huawei и CATL, который изначально ориентировался на китайский рынок, но теперь активно выходит и на российский. Важно, что модель комплектуется только полным приводом, а производитель делает ставку на премиальный уровень оснащения и современные технологии. На фоне растущего интереса к электромобилям в России, появление обновленного Avatr 11 может стать заметным событием для всего сегмента. По имеющимся данным, в ближайшие годы ожидается расширение модельного ряда бренда, а также возможное появление гибридных версий, если спрос на них подтвердится.