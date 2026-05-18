Пять конкурентов Belgee X50+: адаптированные к России, оснащение без компромиссов и цена до 2,7 млн

18 мая 2026, 06:17
Обновленный Belgee X50+: пять главных соперников на российском рынке и их цены
Обновленный Belgee X50+: пять главных соперников на российском рынке и их цены
В марте на российском рынке появился обновленный Belgee X50+, который сразу оказался в центре внимания благодаря сочетанию цены и оснащения. Мы разобрали, какие кроссоверы составят ему основную конкуренцию и чем они отличаются.
Российский рынок кроссоверов в 2026 году продолжает меняться, и появление обновленного Belgee X50+ стало одним из заметных событий весны. Модель, собранная в Беларуси, сразу привлекла внимание сочетанием оснащения и стоимости, что особенно актуально на фоне роста цен и ограниченного выбора в сегменте B‑SUV.
Belgee X50+ построен на платформе BMA и фактически повторяет обновленный Geely Coolray, который дебютировал в Китае в конце 2025 года. Габариты автомобиля: 4380 × 1810 × 1615 мм, колесная база — 2600 мм, клиренс — 182 мм. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. и 270 Нм, работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. В базовой комплектации есть камера заднего вида, климат-контроль и пакет зимних опций, а топ-версия дополнена круговым обзором, панорамной крышей, электроприводом багажника и адаптивным круиз-контролем. Цены варьируются от 2 319 990 до 2 675 990 рублей, а при трейд-ин действует скидка 100 тысяч рублей.
В сегменте B‑SUV конкуренция обостряется, и у Belgee X50+ сразу пять серьезных соперников. Tenet T4, выпускаемый в России, представляет собой копию рестайлингового Chery Tiggo 4 и входит в топ‑10 продаж начала 2026 года. Он оснащается атмосферным или турбированным 1,5-литровым мотором (113 или 147 л.с.), доступен с механикой, вариатором или «роботом», а также с передним или полным приводом. Клиренс — от 188 до 208 мм. Стоимость — от 2 039 000 до 2 659 000 рублей, скидка по трейд-ин — 50 тысяч.
Haval Jolion — лидер среди иномарок на российском рынке, недавно пережил рестайлинг. Варианты: с турбомотором 1,5 л (143–150 л.с.), механикой или «роботом», передним или полным приводом, клиренс — 190 мм. Диапазон цен — от 2 049 000 до 2 899 000 рублей, скидки не предусмотрены.
Jaecoo J6 появился в России в марте 2026 года и выделяется дизайном, богатым оснащением и адаптацией под российские условия (оцинкованный кузов, возможность установки фаркопа). Под капотом — 1,5-литровый турбомотор (147 л.с.) и 6-ступенчатый «робот»; пока только передний привод, полный появится летом. Клиренс — 176 мм. Стоимость — от 2 290 000 до 2 649 000 рублей, без скидок.
Omoda C5 — еще одна мартовская новинка, технически близкая к Jaecoo J6, но делающая ставку на стиль и современный интерьер. Оснащается тем же 1,5-литровым турбомотором (147 л.с.) и 6-ступенчатым «роботом»; только передний привод, полный ожидается летом. Клиренс — 190 мм. Цены — от 2 349 000 до 2 649 000 рублей, скидок нет.
Changan CS35 Max, вышедший в феврале 2026 года, представляет третье поколение популярной модели. Турбомотор 1,5 л (147 л.с.), 7-ступенчатый «робот», передний привод, многорычажная подвеска и увеличенные размеры по сравнению с CS35 Plus. Клиренс — 180 мм. Стоимость — от 2 599 900 до 2 789 900 рублей; для двух старших комплектаций действует скидка маркетплейсов 70 тысяч рублей.
Большинство конкурентов собираются на российских заводах: Haval Jolion, Tenet T4, Jaecoo J6 и Omoda C5. Changan CS35 Max поставляется из Китая, а Belgee X50+ производится в Беларуси. Это влияет не только на логистику, но и на доступность комплектаций и сроки поставки.
Судя по представленным данным, Belgee X50+ может заинтересовать тех, кто ищет современный кроссовер с хорошим оснащением и разумной ценой. Важно учитывать, что в 2026 году российский рынок продолжает адаптироваться к новым условиям: растет доля локальной сборки, а конкуренция между китайскими и белорусскими брендами становится все более острой. Для покупателей это означает больше выбора и возможность подобрать автомобиль под свои задачи, не переплачивая за бренд.
Интересно, что в сегменте кроссоверов наблюдается тенденция к расширению оснащения даже в базовых версиях, а производители активно конкурируют не только ценой, но и дополнительными опциями. Например, в премиальном сегменте аналогичная ситуация произошла с обновлением Mercedes-AMG S 63 E Performance, о чем недавно рассказывалось в материале о модернизации флагманского седана - подробности о рестайлинге и новых технологиях можно найти в нашем архиве.
Похожие материалы Белджи, Джили, Чери, Хавейл, Джейку, Омода, Чинган, Тенет
-
18.05.2026, 15:22
Лучшие автомобили для пенсионеров в 2026: практичный выбор и актуальные модели
В 2026 году российские пенсионеры все чаще остаются за рулем, но требования к автомобилю меняются. Мы разобрали, какие модели и характеристики действительно важны для водителей старшего возраста, и почему экономичность и надежность выходят на первый план.Читать далее
-
18.05.2026, 10:15
Пять автомобилей для дачи: высокий клиренс, вместительный багажник и разумная цена
Выбор машины для дачи - задача с нюансами: нужен высокий клиренс, просторный багажник и надежность на плохих дорогах. В этом обзоре - пять моделей, которые отвечают этим требованиям и подходят для российских условий.Читать далее
-
18.05.2026, 07:31
Пять моделей Chery, которые изменили рынок России: новые стандарты и технологии
Chery за несколько лет превратился из аутсайдера в одного из главных игроков российского авторынка. Новые модели бренда предлагают уникальное сочетание технологий, оснащения и адаптации под российские условия, что меняет привычный расклад сил.Читать далее
-
18.05.2026, 04:26
Haval Jolion и Lada Niva: что выбирают россияне в 2026 году и почему спор не утихает
В 2026 году продажи Haval Jolion почти сравнялись с результатами семейства Lada Niva, что вызвало жаркие споры среди автолюбителей. Почему одни выбирают проверенную классику, а другие делают ставку на современные технологии - разбор мнений и аргументов.Читать далее
-
15.05.2026, 20:24
Вторичный рынок в России: китайские автомобили резко увеличили долю и перепродажи
В апреле 2026 года в России перепродажи китайских автомобилей выросли на 42%, а их доля на вторичном рынке достигла 6,1%. Это отражает новый этап развития рынка и меняет отношение к брендам из КНР.Читать далее
-
15.05.2026, 20:06
Неисправности подвески: как определить проблему и сколько стоит ремонт в 2026
Подвеска автомобиля - ключ к безопасности и комфорту, но ее поломки могут привести к серьезным последствиям и затратам. В материале - признаки износа, советы по диагностике и актуальные цены на ремонт популярных кроссоверов.Читать далее
-
15.05.2026, 14:45
Haval Jolion и Renault Duster: тест на проходимость и комфорт в новых российских реалиях
В 2026 году российский рынок кроссоверов меняется, и выбор между Haval Jolion и Renault Duster становится особенно актуальным. Эксперты сравнили оснащение, комфорт и проходимость, чтобы выяснить, какой автомобиль лучше справляется с российскими дорогами и отвечает новым требованиям к универсальности.Читать далее
-
15.05.2026, 09:07
В Петербурге появились обновленные OMODA C5 с полным приводом
Новое поколение кроссовера OMODA C5 вышло на российский рынок в марте этого года. Автомобиль был доступен в трех комплектациях, которые предлагались только с передним приводом. Сейчас к ним добавилась топовая полноприводная версия Стиль.Читать далее
-
15.05.2026, 06:52
Haval Jolion и Renault Duster: тест на асфальте и бездорожье, неожиданные выводы
Эксперты сравнили Haval Jolion и Renault Duster в условиях города и вне дорог. Оценивались динамика, оснащение, комфорт и реальная проходимость. Результаты оказались неожиданными и важны для тех, кто выбирает кроссовер в 2026 году.Читать далее
-
18.05.2026, 20:38
Параллельный импорт меняет рынок: что ждет Toyota и Mazda в России в ближайшие годы
Рынок автомобилей в России переживает переломный момент: параллельный импорт японских марок растет, а официальные дилеры сталкиваются с новыми вызовами. Эксперты предупреждают о скорых переменах и объясняют, почему привычные бренды могут исчезнуть с российских дорог.Читать далее
-
18.05.2026, 20:33
Китайские бренды в минусе: Geely и Changan потеряли миллиарды на российском рынке
2025 год стал испытанием для китайских автогигантов в России: Geely и Changan столкнулись с рекордными убытками из-за роста ключевой ставки, увеличения утильсбора и снижения спроса. Почему одни компании терпят крах, а другие наращивают производство - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Белджи, Джили, Чери, Хавейл, Джейку, Омода, Чинган, Тенет
-
18.05.2026, 15:22
Лучшие автомобили для пенсионеров в 2026: практичный выбор и актуальные модели
В 2026 году российские пенсионеры все чаще остаются за рулем, но требования к автомобилю меняются. Мы разобрали, какие модели и характеристики действительно важны для водителей старшего возраста, и почему экономичность и надежность выходят на первый план.Читать далее
-
18.05.2026, 10:15
Пять автомобилей для дачи: высокий клиренс, вместительный багажник и разумная цена
Выбор машины для дачи - задача с нюансами: нужен высокий клиренс, просторный багажник и надежность на плохих дорогах. В этом обзоре - пять моделей, которые отвечают этим требованиям и подходят для российских условий.Читать далее
-
18.05.2026, 07:31
Пять моделей Chery, которые изменили рынок России: новые стандарты и технологии
Chery за несколько лет превратился из аутсайдера в одного из главных игроков российского авторынка. Новые модели бренда предлагают уникальное сочетание технологий, оснащения и адаптации под российские условия, что меняет привычный расклад сил.Читать далее
-
18.05.2026, 04:26
Haval Jolion и Lada Niva: что выбирают россияне в 2026 году и почему спор не утихает
В 2026 году продажи Haval Jolion почти сравнялись с результатами семейства Lada Niva, что вызвало жаркие споры среди автолюбителей. Почему одни выбирают проверенную классику, а другие делают ставку на современные технологии - разбор мнений и аргументов.Читать далее
-
15.05.2026, 20:24
Вторичный рынок в России: китайские автомобили резко увеличили долю и перепродажи
В апреле 2026 года в России перепродажи китайских автомобилей выросли на 42%, а их доля на вторичном рынке достигла 6,1%. Это отражает новый этап развития рынка и меняет отношение к брендам из КНР.Читать далее
-
15.05.2026, 20:06
Неисправности подвески: как определить проблему и сколько стоит ремонт в 2026
Подвеска автомобиля - ключ к безопасности и комфорту, но ее поломки могут привести к серьезным последствиям и затратам. В материале - признаки износа, советы по диагностике и актуальные цены на ремонт популярных кроссоверов.Читать далее
-
15.05.2026, 14:45
Haval Jolion и Renault Duster: тест на проходимость и комфорт в новых российских реалиях
В 2026 году российский рынок кроссоверов меняется, и выбор между Haval Jolion и Renault Duster становится особенно актуальным. Эксперты сравнили оснащение, комфорт и проходимость, чтобы выяснить, какой автомобиль лучше справляется с российскими дорогами и отвечает новым требованиям к универсальности.Читать далее
-
15.05.2026, 09:07
В Петербурге появились обновленные OMODA C5 с полным приводом
Новое поколение кроссовера OMODA C5 вышло на российский рынок в марте этого года. Автомобиль был доступен в трех комплектациях, которые предлагались только с передним приводом. Сейчас к ним добавилась топовая полноприводная версия Стиль.Читать далее
-
15.05.2026, 06:52
Haval Jolion и Renault Duster: тест на асфальте и бездорожье, неожиданные выводы
Эксперты сравнили Haval Jolion и Renault Duster в условиях города и вне дорог. Оценивались динамика, оснащение, комфорт и реальная проходимость. Результаты оказались неожиданными и важны для тех, кто выбирает кроссовер в 2026 году.Читать далее
-
18.05.2026, 20:38
Параллельный импорт меняет рынок: что ждет Toyota и Mazda в России в ближайшие годы
Рынок автомобилей в России переживает переломный момент: параллельный импорт японских марок растет, а официальные дилеры сталкиваются с новыми вызовами. Эксперты предупреждают о скорых переменах и объясняют, почему привычные бренды могут исчезнуть с российских дорог.Читать далее
-
18.05.2026, 20:33
Китайские бренды в минусе: Geely и Changan потеряли миллиарды на российском рынке
2025 год стал испытанием для китайских автогигантов в России: Geely и Changan столкнулись с рекордными убытками из-за роста ключевой ставки, увеличения утильсбора и снижения спроса. Почему одни компании терпят крах, а другие наращивают производство - в нашем материале.Читать далее