Пять конкурентов Belgee X50+: адаптированные к России, оснащение без компромиссов и цена до 2,7 млн

Обновленный Belgee X50+: пять главных соперников на российском рынке и их цены

В марте на российском рынке появился обновленный Belgee X50+, который сразу оказался в центре внимания благодаря сочетанию цены и оснащения. Мы разобрали, какие кроссоверы составят ему основную конкуренцию и чем они отличаются.

Российский рынок кроссоверов в 2026 году продолжает меняться, и появление обновленного Belgee X50+ стало одним из заметных событий весны. Модель, собранная в Беларуси, сразу привлекла внимание сочетанием оснащения и стоимости, что особенно актуально на фоне роста цен и ограниченного выбора в сегменте B‑SUV.

Belgee X50+ построен на платформе BMA и фактически повторяет обновленный Geely Coolray, который дебютировал в Китае в конце 2025 года. Габариты автомобиля: 4380 × 1810 × 1615 мм, колесная база — 2600 мм, клиренс — 182 мм. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. и 270 Нм, работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. В базовой комплектации есть камера заднего вида, климат-контроль и пакет зимних опций, а топ-версия дополнена круговым обзором, панорамной крышей, электроприводом багажника и адаптивным круиз-контролем. Цены варьируются от 2 319 990 до 2 675 990 рублей, а при трейд-ин действует скидка 100 тысяч рублей.

В сегменте B‑SUV конкуренция обостряется, и у Belgee X50+ сразу пять серьезных соперников. Tenet T4, выпускаемый в России, представляет собой копию рестайлингового Chery Tiggo 4 и входит в топ‑10 продаж начала 2026 года. Он оснащается атмосферным или турбированным 1,5-литровым мотором (113 или 147 л.с.), доступен с механикой, вариатором или «роботом», а также с передним или полным приводом. Клиренс — от 188 до 208 мм. Стоимость — от 2 039 000 до 2 659 000 рублей, скидка по трейд-ин — 50 тысяч.

Haval Jolion — лидер среди иномарок на российском рынке, недавно пережил рестайлинг. Варианты: с турбомотором 1,5 л (143–150 л.с.), механикой или «роботом», передним или полным приводом, клиренс — 190 мм. Диапазон цен — от 2 049 000 до 2 899 000 рублей, скидки не предусмотрены.

Jaecoo J6 появился в России в марте 2026 года и выделяется дизайном, богатым оснащением и адаптацией под российские условия (оцинкованный кузов, возможность установки фаркопа). Под капотом — 1,5-литровый турбомотор (147 л.с.) и 6-ступенчатый «робот»; пока только передний привод, полный появится летом. Клиренс — 176 мм. Стоимость — от 2 290 000 до 2 649 000 рублей, без скидок.

Omoda C5 — еще одна мартовская новинка, технически близкая к Jaecoo J6, но делающая ставку на стиль и современный интерьер. Оснащается тем же 1,5-литровым турбомотором (147 л.с.) и 6-ступенчатым «роботом»; только передний привод, полный ожидается летом. Клиренс — 190 мм. Цены — от 2 349 000 до 2 649 000 рублей, скидок нет.

Changan CS35 Max, вышедший в феврале 2026 года, представляет третье поколение популярной модели. Турбомотор 1,5 л (147 л.с.), 7-ступенчатый «робот», передний привод, многорычажная подвеска и увеличенные размеры по сравнению с CS35 Plus. Клиренс — 180 мм. Стоимость — от 2 599 900 до 2 789 900 рублей; для двух старших комплектаций действует скидка маркетплейсов 70 тысяч рублей.

Большинство конкурентов собираются на российских заводах: Haval Jolion, Tenet T4, Jaecoo J6 и Omoda C5. Changan CS35 Max поставляется из Китая, а Belgee X50+ производится в Беларуси. Это влияет не только на логистику, но и на доступность комплектаций и сроки поставки.

Судя по представленным данным, Belgee X50+ может заинтересовать тех, кто ищет современный кроссовер с хорошим оснащением и разумной ценой. Важно учитывать, что в 2026 году российский рынок продолжает адаптироваться к новым условиям: растет доля локальной сборки, а конкуренция между китайскими и белорусскими брендами становится все более острой. Для покупателей это означает больше выбора и возможность подобрать автомобиль под свои задачи, не переплачивая за бренд.

