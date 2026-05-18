Пять конкурентов Belgee X50+: адаптированные к России, оснащение без компромиссов и цена до 2,7 млн

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

18 мая 2026, 06:17

Обновленный Belgee X50+: пять главных соперников на российском рынке и их цены

Обновленный Belgee X50+: пять главных соперников на российском рынке и их цены

Пять конкурентов Belgee X50+: адаптированные к России, оснащение без компромиссов и цена до 2,7 млн

Обновленный Belgee X50+: пять главных соперников на российском рынке и их цены

В марте на российском рынке появился обновленный Belgee X50+, который сразу оказался в центре внимания благодаря сочетанию цены и оснащения. Мы разобрали, какие кроссоверы составят ему основную конкуренцию и чем они отличаются.

В марте на российском рынке появился обновленный Belgee X50+, который сразу оказался в центре внимания благодаря сочетанию цены и оснащения. Мы разобрали, какие кроссоверы составят ему основную конкуренцию и чем они отличаются.

Российский рынок кроссоверов в 2026 году продолжает меняться, и появление обновленного Belgee X50+ стало одним из заметных событий весны. Модель, собранная в Беларуси, сразу привлекла внимание сочетанием оснащения и стоимости, что особенно актуально на фоне роста цен и ограниченного выбора в сегменте B‑SUV.

Belgee X50+ построен на платформе BMA и фактически повторяет обновленный Geely Coolray, который дебютировал в Китае в конце 2025 года. Габариты автомобиля: 4380 × 1810 × 1615 мм, колесная база — 2600 мм, клиренс — 182 мм. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. и 270 Нм, работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. В базовой комплектации есть камера заднего вида, климат-контроль и пакет зимних опций, а топ-версия дополнена круговым обзором, панорамной крышей, электроприводом багажника и адаптивным круиз-контролем. Цены варьируются от 2 319 990 до 2 675 990 рублей, а при трейд-ин действует скидка 100 тысяч рублей.

В сегменте B‑SUV конкуренция обостряется, и у Belgee X50+ сразу пять серьезных соперников. Tenet T4, выпускаемый в России, представляет собой копию рестайлингового Chery Tiggo 4 и входит в топ‑10 продаж начала 2026 года. Он оснащается атмосферным или турбированным 1,5-литровым мотором (113 или 147 л.с.), доступен с механикой, вариатором или «роботом», а также с передним или полным приводом. Клиренс — от 188 до 208 мм. Стоимость — от 2 039 000 до 2 659 000 рублей, скидка по трейд-ин — 50 тысяч.

Haval Jolion — лидер среди иномарок на российском рынке, недавно пережил рестайлинг. Варианты: с турбомотором 1,5 л (143–150 л.с.), механикой или «роботом», передним или полным приводом, клиренс — 190 мм. Диапазон цен — от 2 049 000 до 2 899 000 рублей, скидки не предусмотрены.

Jaecoo J6 появился в России в марте 2026 года и выделяется дизайном, богатым оснащением и адаптацией под российские условия (оцинкованный кузов, возможность установки фаркопа). Под капотом — 1,5-литровый турбомотор (147 л.с.) и 6-ступенчатый «робот»; пока только передний привод, полный появится летом. Клиренс — 176 мм. Стоимость — от 2 290 000 до 2 649 000 рублей, без скидок.

Omoda C5 — еще одна мартовская новинка, технически близкая к Jaecoo J6, но делающая ставку на стиль и современный интерьер. Оснащается тем же 1,5-литровым турбомотором (147 л.с.) и 6-ступенчатым «роботом»; только передний привод, полный ожидается летом. Клиренс — 190 мм. Цены — от 2 349 000 до 2 649 000 рублей, скидок нет.

Changan CS35 Max, вышедший в феврале 2026 года, представляет третье поколение популярной модели. Турбомотор 1,5 л (147 л.с.), 7-ступенчатый «робот», передний привод, многорычажная подвеска и увеличенные размеры по сравнению с CS35 Plus. Клиренс — 180 мм. Стоимость — от 2 599 900 до 2 789 900 рублей; для двух старших комплектаций действует скидка маркетплейсов 70 тысяч рублей.

Большинство конкурентов собираются на российских заводах: Haval Jolion, Tenet T4, Jaecoo J6 и Omoda C5. Changan CS35 Max поставляется из Китая, а Belgee X50+ производится в Беларуси. Это влияет не только на логистику, но и на доступность комплектаций и сроки поставки.

Судя по представленным данным, Belgee X50+ может заинтересовать тех, кто ищет современный кроссовер с хорошим оснащением и разумной ценой. Важно учитывать, что в 2026 году российский рынок продолжает адаптироваться к новым условиям: растет доля локальной сборки, а конкуренция между китайскими и белорусскими брендами становится все более острой. Для покупателей это означает больше выбора и возможность подобрать автомобиль под свои задачи, не переплачивая за бренд.

Интересно, что в сегменте кроссоверов наблюдается тенденция к расширению оснащения даже в базовых версиях, а производители активно конкурируют не только ценой, но и дополнительными опциями. Например, в премиальном сегменте аналогичная ситуация произошла с обновлением Mercedes-AMG S 63 E Performance, о чем недавно рассказывалось в материале о модернизации флагманского седана - подробности о рестайлинге и новых технологиях можно найти в нашем архиве.

Упомянутые модели: Belgee X50, Chery Tiggo 4 (от 899 900 Р), Haval Jolion (от 1 259 000 Р), OMODA C5 (от 2 499 900 Р), Changan CS35 (от 747 900 Р), TENET T4
Упомянутые марки: Belgee, Geely, Chery, Haval, Jaecoo, OMODA, Changan, TENET
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи, Джили, Чери, Хавейл, Джейку, Омода, Чинган, Тенет

Похожие материалы Белджи, Джили, Чери, Хавейл, Джейку, Омода, Чинган, Тенет

9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Hongqi Guoya едет в Россию: раскрыты характеристики новых моторов
Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Уфа Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться