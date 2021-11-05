Обновленный бестселлер Nissan получит инновационный мотор
Фото: Nissan
Раньше Nissan Sylphy оснащался только 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 123 л.с., который работал в паре с вариатором Xtronic CVT, пишет портал «Новые автомобили». Сейчас компанию ему составит гибридная силовая установка на базе 1,2-литрового двигателя мощностью 72 л.с. и электромотора мощностью 136 л.с. Причем ДВС выступает в роли генератора, тяговым является электрический агрегат. Гибридный седан тратит на каждые 100 километров пути по 4,1 литра.
В салоне после рестайлинга появиться увеличенный экран мультимедийной системы, адаптивный круиз-контроль и система предотвращения фронтальных столкновений. Цены пока неизвестны. Дореформенный Nissan Sylphy стоит от 119 тысяч юаней или 1,3 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
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