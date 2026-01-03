Почему флагман Bestune не станет хитом — неожиданные детали теста

3 января 2026, 23:42
Обновленный Bestune T90: стоит ли выбирать новый китайский кроссовер
Обновленный Bestune T90: стоит ли выбирать новый китайский кроссовер
FAW - старейший автогигант Китая, но его новые модели теперь выходят под брендом Bestune. Мы протестировали свежий кроссовер T90. В материале - особенности дизайна, оснащения и динамики. Узнайте, чем он отличается от конкурентов.
Многие слышали о FAW, но мало кто знает, что это один из самых опытных автопроизводителей Китая. Сейчас компания решила обновить имидж и выводит на российский рынок автомобили под маркой Bestune. Одной из первых новинок стал кроссовер T90, который, по информации Quto, должен стать новым лицом бренда.
Внешне T90 заметно отличается от прежних моделей: строгие линии уступили место плавным формам, а фирменная светодиодная полоса соединяет узкие фары. Новый логотип на решетке радиатора символизирует открытость миру. Сзади выделяется только яркая надпись Bestune, а среди цветов кузова - лишь классические оттенки: черный, белый, серый и серебристый. Хромированная вставка на задней стойке особенно эффектно смотрится на темных версиях.
Внутри кроссовер встречает современным интерьером с вертикальным планшетом вместо привычных кнопок. Приборная панель компактна и не перекрывается рулем, но за простыми функциями вроде подогрева сидений приходится лезть в меню. Даже в топовой комплектации нет вентиляции кресел и автозатемнения зеркала, а зимний пакет ограничен только обогревом передних сидений и руля. Впрочем, мультимедийная система работает быстро, поддерживает CarPlay и Android Auto, а в салоне есть удобные ниши для мелочей, хотя беспроводная зарядка не предусмотрена.
Салон радует качеством отделки: контрастная обивка и микрофибра с ромбовидной прострочкой создают ощущение уюта. Передние сиденья удобны даже для дальних поездок, а сзади просторно благодаря длинной колесной базе. Пассажирам второго ряда доступны подлокотник, USB-порт и вентиляционные дефлекторы, а спинку дивана можно регулировать по наклону.
Базовая версия оснащается 1,5-литровым турбомотором на 160 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Такой вариант разгоняется до сотни за 9,3 секунды и не вызывает нареканий в городском потоке. Для любителей динамики есть двухлитровый двигатель на 245 л.с. с 8-ступенчатым автоматом, который ускоряет T90 до 100 км/ч за 7,6 секунды. Однако даже с мощным мотором кроссовер не превращается в спортивный автомобиль: руль легкий, а на извилистых дорогах лучше не рисковать.
Все версии T90 - только с передним приводом. За двухлитровый мотор придется доплатить внушительную сумму, что делает его менее привлекательным для большинства покупателей. Оптимальным выбором выглядит комплектация Luxury с 1,5-литровым двигателем: за 2 779 990 рублей владелец получает богатое оснащение - шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, большой сенсорный экран, кожаный салон и электропривод сиденья водителя. В списке опций также панорамная крыша, камеры кругового обзора и электронные ассистенты, включая адаптивный круиз-контроль и систему предотвращения столкновений.
Более дорогие версии предлагают дополнительные удобства, но разница в цене не всегда оправдана. К тому же, за автомобили 2024 года выпуска дилеры просят еще дороже. Как отмечает Quto, несмотря на яркий дизайн и просторный салон, T90 вряд ли сможет потеснить лидеров сегмента. Смена бренда не гарантирует успеха - для этого нужны более весомые преимущества.
Похожие материалы ФАВ
-
16.09.2025, 08:27
Раскрыты детали трансмиссий кроссовера Bestune T90 для российского рынка
Флагманский кроссовер T90 получил два варианта трансмиссий. У каждой есть свои сильные стороны. Выбор зависит от стиля вождения водителя. Производитель поделился важными техническими деталями. Разбираемся в особенностях каждой коробки передач.Читать далее
-
04.09.2025, 13:47
FAW Bestune объявила о крупных скидках на свои автомобили в России осенью 2025
Китайский автопроизводитель готовит осенние сюрпризы. Покупателей ждут новые ценовые предложения. Выгода на популярные модели стала больше. Узнайте подробности первыми.Читать далее
-
02.07.2025, 08:17
В Россию стали реже привозить автомобильные новинки
Число новых моделей, представленных на российском авторынке в первом полугодии 2025 года, сократилось более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты рассказали об успешных дебютах и громких провалах.Читать далее
-
25.06.2025, 15:51
Два китайских автомобиля резко подешевели в России
В России заметно снизились цены двух моделей китайского бренда Bestune. Производитель увеличил «прямую скидку» при покупке обновленного лифтбека Bestune B70 и флагманского кроссовера Bestune T90 до 200–400 тысяч рублей.Читать далее
-
27.05.2025, 13:57
Три модели Bestune неожиданно подешевели в России – что и на сколько?
Китайская марка Bestune объявила о расширении дисконта на свои модели в России. Прямые скидки на некоторые автомобили выросли до 250 тысяч рублей, что должно дополнительно стимулировать покупателей в условиях нестабильного спроса.Читать далее
-
13.02.2025, 16:57
Bestune объяснил, почему россияне слышат в рекламе нового кроссовера нецензурщину
Рекламное видео нового кроссовера Bestune Т90, которое начали транслировать на федеральных телеканалах, вызвало в сети широкий резонанс. Россияне услышали в названии автомобиля нецензурное слово.Читать далее
-
11.12.2024, 07:40
В Россию привезли новый лифтбек и кроссовер. Сколько они стоят?
Компания FAW официально представила на российском рынке среднеразмерный кроссовер Bestune T90 и обновленный лифтбек Bestune B70. Первым в декабре в продажу поступит лифтбек по цене от 2,5 млн рублей. Продажи кроссовера стартуют в январе, он будет чуть дороже.Читать далее
-
30.09.2024, 10:33
В Россию везут флагманский кроссовер Bestune T90. Кто его главные конкуренты?
Китайская компания FAW планирует пополнить легковую линейку в России еще одним кроссовером. Через месяц отечественным автолюбителям предложат флагманский Bestune T90.Читать далее
-
03.01.2026, 23:32
Сколько теперь стоят автомобили Solaris: новые цены на российские версии HS, KRS, KRX и HC
С 2026 года автомобили Solaris стали заметно дороже. Изменения коснулись всех моделей бренда. В материале - подробности новых цен и комплектаций. Узнайте, как изменился рынок.Читать далее
-
03.01.2026, 20:29
Премиальный автодом Shacman X3000: дом на колесах для самых смелых маршрутов
Shacman X3000 в версии автодома удивляет не только внешним видом. Внутри - семь спальных мест, балкон и хамам. Множество опций для автономности и комфорта. Такой дом на колесах не боится бездорожья. Оборудование впечатляет даже опытных путешественников.Читать далее
-
03.01.2026, 19:03
Премиальный автодом Volvo FMX 6x6: дом на колесах для восьми человек
Автодом на базе Volvo FMX 6x6 удивляет оснащением. Внутри - кухня, спальни, душ, мультимедиа. Вмещает восемь человек. Стоимость поражает. Узнайте, чем еще он выделяется среди конкурентов.Читать далее
Похожие материалы ФАВ
-
16.09.2025, 08:27
Раскрыты детали трансмиссий кроссовера Bestune T90 для российского рынка
Флагманский кроссовер T90 получил два варианта трансмиссий. У каждой есть свои сильные стороны. Выбор зависит от стиля вождения водителя. Производитель поделился важными техническими деталями. Разбираемся в особенностях каждой коробки передач.Читать далее
-
04.09.2025, 13:47
FAW Bestune объявила о крупных скидках на свои автомобили в России осенью 2025
Китайский автопроизводитель готовит осенние сюрпризы. Покупателей ждут новые ценовые предложения. Выгода на популярные модели стала больше. Узнайте подробности первыми.Читать далее
-
02.07.2025, 08:17
В Россию стали реже привозить автомобильные новинки
Число новых моделей, представленных на российском авторынке в первом полугодии 2025 года, сократилось более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты рассказали об успешных дебютах и громких провалах.Читать далее
-
25.06.2025, 15:51
Два китайских автомобиля резко подешевели в России
В России заметно снизились цены двух моделей китайского бренда Bestune. Производитель увеличил «прямую скидку» при покупке обновленного лифтбека Bestune B70 и флагманского кроссовера Bestune T90 до 200–400 тысяч рублей.Читать далее
-
27.05.2025, 13:57
Три модели Bestune неожиданно подешевели в России – что и на сколько?
Китайская марка Bestune объявила о расширении дисконта на свои модели в России. Прямые скидки на некоторые автомобили выросли до 250 тысяч рублей, что должно дополнительно стимулировать покупателей в условиях нестабильного спроса.Читать далее
-
13.02.2025, 16:57
Bestune объяснил, почему россияне слышат в рекламе нового кроссовера нецензурщину
Рекламное видео нового кроссовера Bestune Т90, которое начали транслировать на федеральных телеканалах, вызвало в сети широкий резонанс. Россияне услышали в названии автомобиля нецензурное слово.Читать далее
-
11.12.2024, 07:40
В Россию привезли новый лифтбек и кроссовер. Сколько они стоят?
Компания FAW официально представила на российском рынке среднеразмерный кроссовер Bestune T90 и обновленный лифтбек Bestune B70. Первым в декабре в продажу поступит лифтбек по цене от 2,5 млн рублей. Продажи кроссовера стартуют в январе, он будет чуть дороже.Читать далее
-
30.09.2024, 10:33
В Россию везут флагманский кроссовер Bestune T90. Кто его главные конкуренты?
Китайская компания FAW планирует пополнить легковую линейку в России еще одним кроссовером. Через месяц отечественным автолюбителям предложат флагманский Bestune T90.Читать далее
-
03.01.2026, 23:32
Сколько теперь стоят автомобили Solaris: новые цены на российские версии HS, KRS, KRX и HC
С 2026 года автомобили Solaris стали заметно дороже. Изменения коснулись всех моделей бренда. В материале - подробности новых цен и комплектаций. Узнайте, как изменился рынок.Читать далее
-
03.01.2026, 20:29
Премиальный автодом Shacman X3000: дом на колесах для самых смелых маршрутов
Shacman X3000 в версии автодома удивляет не только внешним видом. Внутри - семь спальных мест, балкон и хамам. Множество опций для автономности и комфорта. Такой дом на колесах не боится бездорожья. Оборудование впечатляет даже опытных путешественников.Читать далее
-
03.01.2026, 19:03
Премиальный автодом Volvo FMX 6x6: дом на колесах для восьми человек
Автодом на базе Volvo FMX 6x6 удивляет оснащением. Внутри - кухня, спальни, душ, мультимедиа. Вмещает восемь человек. Стоимость поражает. Узнайте, чем еще он выделяется среди конкурентов.Читать далее