Почему флагман Bestune не станет хитом — неожиданные детали теста

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Элина Градова

3 января 2026, 23:42

FAW - старейший автогигант Китая, но его новые модели теперь выходят под брендом Bestune. Мы протестировали свежий кроссовер T90. В материале - особенности дизайна, оснащения и динамики. Узнайте, чем он отличается от конкурентов.

Многие слышали о FAW, но мало кто знает, что это один из самых опытных автопроизводителей Китая. Сейчас компания решила обновить имидж и выводит на российский рынок автомобили под маркой Bestune. Одной из первых новинок стал кроссовер T90, который, по информации Quto, должен стать новым лицом бренда.

Внешне T90 заметно отличается от прежних моделей: строгие линии уступили место плавным формам, а фирменная светодиодная полоса соединяет узкие фары. Новый логотип на решетке радиатора символизирует открытость миру. Сзади выделяется только яркая надпись Bestune, а среди цветов кузова - лишь классические оттенки: черный, белый, серый и серебристый. Хромированная вставка на задней стойке особенно эффектно смотрится на темных версиях.

Внутри кроссовер встречает современным интерьером с вертикальным планшетом вместо привычных кнопок. Приборная панель компактна и не перекрывается рулем, но за простыми функциями вроде подогрева сидений приходится лезть в меню. Даже в топовой комплектации нет вентиляции кресел и автозатемнения зеркала, а зимний пакет ограничен только обогревом передних сидений и руля. Впрочем, мультимедийная система работает быстро, поддерживает CarPlay и Android Auto, а в салоне есть удобные ниши для мелочей, хотя беспроводная зарядка не предусмотрена.

Салон радует качеством отделки: контрастная обивка и микрофибра с ромбовидной прострочкой создают ощущение уюта. Передние сиденья удобны даже для дальних поездок, а сзади просторно благодаря длинной колесной базе. Пассажирам второго ряда доступны подлокотник, USB-порт и вентиляционные дефлекторы, а спинку дивана можно регулировать по наклону.

Базовая версия оснащается 1,5-литровым турбомотором на 160 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Такой вариант разгоняется до сотни за 9,3 секунды и не вызывает нареканий в городском потоке. Для любителей динамики есть двухлитровый двигатель на 245 л.с. с 8-ступенчатым автоматом, который ускоряет T90 до 100 км/ч за 7,6 секунды. Однако даже с мощным мотором кроссовер не превращается в спортивный автомобиль: руль легкий, а на извилистых дорогах лучше не рисковать.

Все версии T90 - только с передним приводом. За двухлитровый мотор придется доплатить внушительную сумму, что делает его менее привлекательным для большинства покупателей. Оптимальным выбором выглядит комплектация Luxury с 1,5-литровым двигателем: за 2 779 990 рублей владелец получает богатое оснащение - шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, большой сенсорный экран, кожаный салон и электропривод сиденья водителя. В списке опций также панорамная крыша, камеры кругового обзора и электронные ассистенты, включая адаптивный круиз-контроль и систему предотвращения столкновений.

Более дорогие версии предлагают дополнительные удобства, но разница в цене не всегда оправдана. К тому же, за автомобили 2024 года выпуска дилеры просят еще дороже. Как отмечает Quto, несмотря на яркий дизайн и просторный салон, T90 вряд ли сможет потеснить лидеров сегмента. Смена бренда не гарантирует успеха - для этого нужны более весомые преимущества.

Упомянутые модели: FAW Bestune T90
Упомянутые марки: FAW
