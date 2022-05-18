Обновленный BMW 3-Series: подробности и фото

Ранее мы писали Заглянем в салон нового BMW 7-Series: кинотеатр с шезлонгами В салоне BMW 7-Series произошла не меньшая революция, чем во внешнем дизайне. Здесь модный нынче минимализм ... Читать далее

В ходе традиционной «подтяжки лица» в середине жизненного цикла модели седан BMW 3-Series умудрился сохранить классический дизайн: никаких огромных «ноздрей» и двухуровневой оптики. Бамперы стали более вычурными и угловатыми, изменилась графика фар и оформление радиаторной решетки. В палитре появились новые серые оттенки кузова и колесные диски свежего дизайна.

Центральное место в салоне занял изогнутый дисплей BMW, состоящий из 12,3-дюймовой приборной панели и 14,9-дюймового центрального тачскрина, развернутого к водителю. Новая медиасистема iDrive 8 отличается улучшенным распознаванием речи и поддержкой 5G, а голосовой ассистент научился по команде открывать и закрывать окна и люк в крыше, а также регулировать настройки климат-контроля. В моторной гамме серьезных изменений не произошло. Продажи в США и Европе стартуют летом 2022 года.

Упомянутые модели: BMW 3 (от 1 940 000 Р )

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