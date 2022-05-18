Обновленный BMW 3-Series: подробности и фото
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Центральное место в салоне занял изогнутый дисплей BMW, состоящий из 12,3-дюймовой приборной панели и 14,9-дюймового центрального тачскрина, развернутого к водителю. Новая медиасистема iDrive 8 отличается улучшенным распознаванием речи и поддержкой 5G, а голосовой ассистент научился по команде открывать и закрывать окна и люк в крыше, а также регулировать настройки климат-контроля. В моторной гамме серьезных изменений не произошло. Продажи в США и Европе стартуют летом 2022 года.
- 1 580 000 РBMW 3 серии 2012 в Москве
- 1 420 000 РBMW 3 серии 2016 в Москве
- 3 840 000 РBMW 3 серии 2019 в Москве
- 3 750 000 РBMW 3 серии 2020 в Москве
- 3 477 000 РBMW 3 серии 2020 в Москве
- 3 547 000 РBMW 3 серии 2020 в Москве
- 8 280 000 РBMW 3 серии 2021 в Москве
- 3 848 000 РBMW 3 серии 2020 в Москве
- 2 127 000 РBMW 3 серии 2008 в Москве
- 3 750 000 РBMW 3 серии 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий