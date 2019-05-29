29 мая 2019, 14:04
Обновленный BMW X1 представлен официально
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Компания BMW рассказала о рестайлинговом кроссовере X1 второго поколения. Основные изменения затронули дизайн и совсем не коснулись технической начинки. Продажи новинки в России начнутся осенью 2019 года.
В ходе рестайлинга внешность BMW X1 привели в соответствие с последними дизайнерскими решениями: радиаторная решетка стала больше, а ее «ноздри» срослись. Кроссовер получил иные более остро очерченные бамперы. На смену круглым противотуманным фарами пришли светодиодные секции. Изменилась графика задних фонарей, а диаметр патрубков выпускной системы увеличился с 70 до 90 мм. Цветовая гамма пополнилась тремя новыми оттенками «металлик»: стальным Storm Bay, бежевым Jucaro Beige и ярко-голубым Misano Blue. Легкоспавные колеса размерностью 18 и 19 дюймов получили новый дизайн.
В салоне изменения минимальны. На смену традиционному рычагу КПП пришел нефиксируемый джойстик. Медиасистему немного модернизировали. В базовых версиях предлагается 6,5-дюймовый экран, в более дорогих – тачскрины диагональю 8,8 или 10,25 дюймов. Кроме того, стали доступны новые материалы отделки интерьера.
На первом этапе покупателям предложат три модификации. Базовой станет переднеприводная дизельная версия sDrive16d (1,5 л, 116 л.с.). Компанию ей составят две полноприводные модификации: бензиновая xDrive25i (2,0 л, 231 л.с.) и дизельная xDrive25d (2,0 л, 231 л.с.). Позднее на рынке появятся и другие версии. До салонов отечественных дилеров обновленные кроссоверы BMW X1 доберутся осенью.
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24.12.2017, 15:10
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
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Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
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Тест-драйв BMW Х1: новое дыхание
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Цитата:| Кому: Раздумала БМВ х1 (даже не ожидала от такой марки) ну и зря раздумала!!! плохо о х1 пишут те , кто ею не владеет и не сидел в ней никогда...
имею х1 2014г. расход не больше 6литров погороду! на 190сильном не больше 5литров. Каско-100тыр
Статья без содержания, просто перечисление моделей с сайтов дилеров.
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