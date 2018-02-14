14 февраля 2018, 10:54

Новый BMW X4 представлен официально

Компания BMW поделилась информацией и изображениями кроссовера Х4 второго поколения. Автомобиль прибавил в размерах и стал технологичнее. Публике новинку покажут на Женевском автосалоне в марте. Продажи стартуют в июле.
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  Новый BMW X4 представлен официально BMW X4 Новый BMW X4 представлен официально BMW X4 Новый BMW X4 представлен официально BMW X4 Новый BMW X4 представлен официально BMW X4 Новый BMW X4 представлен официально
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фото
  
BMW X4
Выпускается с 2014 г.
Новый от 3 540 000 до 3 690 000 Р
Отзывов: 1
Внешне второе поколение Х4 несущественно отличается от нынешнего. Новые светодиодные фары, иные бамперы и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски. А вот габаритные размеры нового кроссовера серьезно увеличились: он стал на 76 мм длиннее и на 36 мм шире, а размер колесной базы вырос на 53 мм. Благодаря этому у пассажиров сзади образовалось чуть больше места для ног – лишний дюйм не помешает. Объем багажника также немного увеличился. Дорожный просвет сократился на 2,5 мм. Несмотря на то, что кроссовер стал больше, его аэродинамическое сопротивление уменьшилось на 10 процентов.

Новый BMW X4 может похвастаться богатым перечнем стандартного оборудования. Все автомобили комплектуются 10-дюймовым дисплеем мультимедийной системы со встроенной навигацией, расположенной наверху центральной консоли. В число электронных помощников водителя входят системы: обнаружения пешеходов, предупреждения фронтальных столкновений, предотвращения столкновений и торможения на небольших скоростях. В топовых комплектациях дополнительно появляется панорамный люк и трехзонный климат-контроль. Опционально можно добавить адаптивный круиз-контроль, систему контроля слепых зон, функцию предупреждения о выезде из полосы, а также камеру с 360-градусным обзором для помощи при парковке.
 
Стандартная версия подразумевает отделку молдингов Glacier Silver, а внутри используются вставки из темного дуба и хрома. В M-версии предложат черный глянцевый спортивный обвес и анатомические кресла.

Базовым для BMW X4 xDrive20i станет 2-литровый турбированный двигатель мощностью 184 л.с. и 8-ступенчатая АКПП. Модификация xDrive30i получит 252-сильный агрегат того же объема. Линейка дизелей будет представлена тремя моторами: 190 л.с., 231 л.с., 265 л.с. М-версия BMW M40i получит 3-литровый турбированный двигатель мощностью 355 л.с. (495 Нм) и ту же трансмиссию. Разгон до 100 км/ч за 4,6 секунды. Дизельную модификацию (X4 M40d) оснастят 326-сильным агрегатом.

Публичный дебют новинки состоится в марте на автосалоне в Женеве. В салоны российских дилеров новый BMW X4 поступит в июле.
Новинки и концепт кары БМВ Х4
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Новый BMW X4 представлен официально
{{model_6102}}Внешне второе поколение Х4 несущественно отличается от нынешнего. Новые светодиодные фары, иные бамперы и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски. А вот габаритные размеры нового кроссовера серьезно увеличились: он стал на 76 мм длиннее и на 36 мм шире, а размер колесной базы вырос на 53 мм. Благодаря этому у пассажиров сзади образовалось чуть больше места для ног – лишний дюйм не помешает. Объем багажника также немного увеличился. Дорожный просвет сократился на 2,5 мм. Несмотря на то, что кроссовер стал больше, его аэродинамическое сопротивление уменьшилось на 10 процентов.Новый BMW X4 может похвастаться богатым перечнем стандартного оборудования. Все автомобили комплектуются 10-дюймовым дисплеем мультимедийной системы со встроенной навигацией, расположенной наверху центральной консоли. В число электронных помощников водителя входят системы: обнаружения пешеходов, предупреждения фронтальных столкновений, предотвращения столкновений и торможения на небольших скоростях. В топовых комплектациях дополнительно появляется панорамный люк и трехзонный климат-контроль. Опционально можно добавить адаптивный круиз-контроль, систему контроля слепых зон, функцию предупреждения о выезде из полосы, а также камеру с 360-градусным обзором для помощи при парковке. Стандартная версия подразумевает отделку молдингов Glacier Silver, а внутри используются вставки из темного дуба и хрома. В M-версии предложат черный глянцевый спортивный обвес и анатомические кресла.Базовым для BMW X4 xDrive20i станет 2-литровый турбированный двигатель мощностью 184 л.с. и 8-ступенчатая АКПП. Модификация xDrive30i получит 252-сильный агрегат того же объема. Линейка дизелей будет представлена тремя моторами: 190 л.с., 231 л.с., 265 л.с. М-версия BMW M40i получит 3-литровый турбированный двигатель мощностью 355 л.с. (495 Нм) и ту же трансмиссию. Разгон до 100 км/ч за 4,6 секунды. Дизельную модификацию (X4 M40d) оснастят 326-сильным агрегатом.Публичный дебют новинки состоится в марте на автосалоне в Женеве. В салоны российских дилеров новый BMW X4 поступит в июле.
2018-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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