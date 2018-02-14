14 февраля 2018, 10:54
Новый BMW X4 представлен официально
Компания BMW поделилась информацией и изображениями кроссовера Х4 второго поколения. Автомобиль прибавил в размерах и стал технологичнее. Публике новинку покажут на Женевском автосалоне в марте. Продажи стартуют в июле.
Новый BMW X4 может похвастаться богатым перечнем стандартного оборудования. Все автомобили комплектуются 10-дюймовым дисплеем мультимедийной системы со встроенной навигацией, расположенной наверху центральной консоли. В число электронных помощников водителя входят системы: обнаружения пешеходов, предупреждения фронтальных столкновений, предотвращения столкновений и торможения на небольших скоростях. В топовых комплектациях дополнительно появляется панорамный люк и трехзонный климат-контроль. Опционально можно добавить адаптивный круиз-контроль, систему контроля слепых зон, функцию предупреждения о выезде из полосы, а также камеру с 360-градусным обзором для помощи при парковке.
Стандартная версия подразумевает отделку молдингов Glacier Silver, а внутри используются вставки из темного дуба и хрома. В M-версии предложат черный глянцевый спортивный обвес и анатомические кресла.
Базовым для BMW X4 xDrive20i станет 2-литровый турбированный двигатель мощностью 184 л.с. и 8-ступенчатая АКПП. Модификация xDrive30i получит 252-сильный агрегат того же объема. Линейка дизелей будет представлена тремя моторами: 190 л.с., 231 л.с., 265 л.с. М-версия BMW M40i получит 3-литровый турбированный двигатель мощностью 355 л.с. (495 Нм) и ту же трансмиссию. Разгон до 100 км/ч за 4,6 секунды. Дизельную модификацию (X4 M40d) оснастят 326-сильным агрегатом.
Публичный дебют новинки состоится в марте на автосалоне в Женеве. В салоны российских дилеров новый BMW X4 поступит в июле.
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Ждём до зимы: ТОП-5 осенних SUV, которые порадуют россиян
12.09.2017, 20:33
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
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