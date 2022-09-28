Обновленный BMW Z4: экзотические цвета и пакет M-Sport

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Родстер BMW Z4 дебютировал в 2018 году и нынешний рестайлинг можно назвать традиционным обновлением в середине жизненного цикла модели. От предшественника он отличается слегка измененной решеткой радиатора и новыми опциональными 19-дюймовыми легкосплавными дисками. Для версии sDrive 30i пакет M-Sport стал стандартным, раньше штатно им оснащались только топовые версии M40i. В него входит кожаный M-руль, спортивные M-сиденья, M-педали, площадка для левой ноги водителя и приборная панель с отделкой SensaTec.

В палитре оттенков для кузова появились новые необычные цвета: фиолетовый «металлик» Thundernight, который впервые был показан на новом купе 2-Series, ярко-синий «металлик» Portimao Blue и серый «металлик» Skyscraper Grey.

Фото: BMW

В моторной гамме изменений не произошло. Версия sDrive30i по-прежнему оснащается 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 259 л.с. (400 Нм), а версия M40i – рядной 3,0-литровой наддувной «шестеркой» мощностью 387 л.с. и разгоном до «сотни» за 4,4 секунды. Максимальная скорость в обоих случаях принудительно ограничена на отметке в 250 км/ч. Цены в США начинаются от 52 800 долларов.

Упомянутые модели: BMW Z4 (от 2 600 000 Р )

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