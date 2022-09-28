Обновленный BMW Z4: экзотические цвета и пакет M-Sport
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
В палитре оттенков для кузова появились новые необычные цвета: фиолетовый «металлик» Thundernight, который впервые был показан на новом купе 2-Series, ярко-синий «металлик» Portimao Blue и серый «металлик» Skyscraper Grey.
В моторной гамме изменений не произошло. Версия sDrive30i по-прежнему оснащается 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 259 л.с. (400 Нм), а версия M40i – рядной 3,0-литровой наддувной «шестеркой» мощностью 387 л.с. и разгоном до «сотни» за 4,4 секунды. Максимальная скорость в обоих случаях принудительно ограничена на отметке в 250 км/ч. Цены в США начинаются от 52 800 долларов.
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Компания BMW подумывает снять с производства BMW Z4. Модель нынешнего поколения вышла на рынок в 2018 году, но уровень продаж стильного родстера не устраивает боссов баварского концерна.Читать далее
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Сегодня, как и обещали, мы продолжаем рассказывать о лучших кабриолетах уходящего 2021 года, по мнению американского портала usnews.com. В данный рейтинг попали «открывашки» стоимостью от 45 000 долларов. Читать далее
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