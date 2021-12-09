9 декабря 2021, 14:01
Обновленный большой седан Toyota готовится выйти на рынок
Компания Toyota готовится представить рестайлинговый седан Avalon. Автомобиль прибавил в размерах, получил обновленный дизайн и расширенный набор опций.
Дарья Климова Фото: Новые автомобили
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Фото: Новые автомобили
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Если в США седан Toyota Avalon оснащался внушительным 3,5-литровым «атмосферником» мощностью 300 сил, то для китайского рынка автомобиль предлагают с гибридной силовой установкой Toyota Hybrid System II на базе более скромного 2,5-литрового мотора суммарной отдачей 178 сил.
Список доступного оснащения пополнился цифровой «приборкой», новейшей медиасистемой с увеличенным экраном, а также премиальной «музыкой» JBL с 14 динамиками, сообщает портал «Новые автомобили». Продажи в Китае стартуют в первой половине 2022 года.
Упомянутые модели: Toyota Avalon
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