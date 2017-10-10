Обновленный Cadillac CT6 попался «шпионам»
Седан получил широкую радиаторную решетку, головную оптику более сдержанного дизайна, видоизмененные бампера и спортивную выхлопную систему с двумя патрубками. Также новое поколение отличается от предшественника двумя воздухозаборниками, которые расположены на передней части кузова около дверей.
В моторную линейку вошли силовые агрегаты, заимствованные у прошлой генерации модели. Также компания подготовила «злые» модификации Cadillac CT6 V-Sport и Cadillac CT6-V. Под капотом первого автомобиля разместится 3-литровый твин-турбо двигатель с шестью цилиндрами, а вторая версия оснащается 8-цилиндровым мотором на 4,2 литра с двумя турбинами. По предварительным данным, компания выпустит топовое исполнение седана с 6,2-литровым «движком» от Chevrolet Corvette.
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