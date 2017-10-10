10 октября 2017, 16:28

Обновленный Cadillac CT6 попался «шпионам»

Компания Cadillac вывела на дорожные испытания флагманский седан Cadillac CT6. Фотошпионы смогли запечатлеть новинку, тщательно скрытую камуфляжной пленкой, на дорогах общего пользования.
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  Обновленный Cadillac CT6 попался «шпионам» Cadillac CT6 Обновленный Cadillac CT6 попался «шпионам» Cadillac CT6 Обновленный Cadillac CT6 попался «шпионам» Cadillac CT6 Обновленный Cadillac CT6 попался «шпионам» Cadillac CT6 Обновленный Cadillac CT6 попался «шпионам»
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фото
  

Cadillac CT6
Выпускается с 2016 г.
Официальный дебют обновленного автомобиля намечен на январь 2018 года. Ожидается, что первое появление на публике состоится в рамках Детройтского автосалона. По фотографиям видно, что внешность CT6 имеет некоторые схожие черты с концептом Cadillac Scala, который был показан в августе прошлого года.

Седан получил широкую радиаторную решетку, головную оптику более сдержанного дизайна, видоизмененные бампера и спортивную выхлопную систему с двумя патрубками. Также новое поколение отличается от предшественника двумя воздухозаборниками, которые расположены на передней части кузова около дверей.

В моторную линейку вошли силовые агрегаты, заимствованные у прошлой генерации модели. Также компания подготовила «злые» модификации Cadillac CT6 V-Sport и Cadillac CT6-V. Под капотом первого автомобиля разместится 3-литровый твин-турбо двигатель с шестью цилиндрами, а вторая версия оснащается 8-цилиндровым мотором на 4,2 литра с двумя турбинами. По предварительным данным, компания выпустит топовое исполнение седана с 6,2-литровым «движком» от Chevrolet Corvette.

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Обновленный Cadillac CT6 попался «шпионам»
{{model_6365}}Официальный дебют обновленного автомобиля намечен на январь 2018 года. Ожидается, что первое появление на публике состоится в рамках Детройтского автосалона. По фотографиям видно, что внешность CT6 имеет некоторые схожие черты с концептом Cadillac Scala, который был показан в августе прошлого года.Седан получил широкую радиаторную решетку, головную оптику более сдержанного дизайна, видоизмененные бампера и спортивную выхлопную систему с двумя патрубками. Также новое поколение отличается от предшественника двумя воздухозаборниками, которые расположены на передней части кузова около дверей.В моторную линейку вошли силовые агрегаты, заимствованные у прошлой генерации модели. Также компания подготовила «злые» модификации Cadillac CT6 V-Sport и Cadillac CT6-V. Под капотом первого автомобиля разместится 3-литровый твин-турбо двигатель с шестью цилиндрами, а вторая версия оснащается 8-цилиндровым мотором на 4,2 литра с двумя турбинами. По предварительным данным, компания выпустит топовое исполнение седана с 6,2-литровым «движком» от Chevrolet Corvette.
2017-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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