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9 декабря 2019, 17:40

Обновленный Cadillac XT5 оценили в 3 млн с учетом скидки по трейд-ин

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Фото: Cadillac
Российские дилеры начали принимать заказы на рестайлинговый кроссовер Cadillac XT5. Покупатели смогут выбирать из двух уровней оснащения Premium и Luxury Sport. Первые поставки ожидаются уже в следующем году.
Обновленный Cadillac XT5 оценили в 3 млн с учетом скидки по трейд ин

Фото: Cadillac

Обновленный Cadillac XT5 оценили в 3 млн с учетом скидки по трейд ин

Фото: Cadillac

Обновленный Cadillac XT5 оценили в 3 млн с учетом скидки по трейд ин

Фото: Cadillac

Обновленный Cadillac XT5 оценили в 3 млн с учетом скидки по трейд ин

Фото: Cadillac

Обновленный Cadillac XT5 оценили в 3 млн с учетом скидки по трейд ин

Фото: Cadillac

Обновленный Cadillac XT5 оценили в 3 млн с учетом скидки по трейд ин
Обновленный Cadillac XT5 оценили в 3 млн с учетом скидки по трейд ин
Обновленный Cadillac XT5 оценили в 3 млн с учетом скидки по трейд ин
Обновленный Cadillac XT5 оценили в 3 млн с учетом скидки по трейд ин
Обновленный Cadillac XT5 оценили в 3 млн с учетом скидки по трейд ин
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В ходе рестайлинга для Cadillac XT5 предложили 40 изменений. Внешние затронули решетку радиатора и бамперы. Светодиодная оптика вошла в список базового оснащения. В салоне появилась модернизированная медиасистема Cue с 8-дюймовым тачскрином и новое электронное безрамочное зеркало заднего вида большего размера. Обновленная система автоматической парковки стала способна видеть в темноте и распознавать пешеходов при движении задним ходом. Кроме того, кроссоверу улучшили шумоизоляцию.

В России обновленный Cadillac XT5 предложат с безальтернативным бензиновым агрегатом – новым турбомотором объемом 2,0 литра и мощностью 200 лошадиных сил. Агрегат сочетается с 9-диапазонной автоматической коробкой передач. В моторной гамме для США сохранился еще и прежний атмосферный V6 объемом 3,6 литра и мощностью 314 л.с. (367 Нм).

Базовой для обновленного кроссовера станет комплектация Premium. На официальном сайте марки указаны только цены с учетом скидки по трейд-ин – от 2 990 000 рублей. В список оснащения входит камера заднего вида, кожаный салон с акцентами из натурального дерева, углеволокна и металла, панорамная крыша UltraView, а также комплекс электронных систем активной безопасности, включающий систему контроля рядности, парковочный ассистент, систему контроля «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль и систему предупреждения о возможном фронтальном столкновении с функцией распознавания пешеходов.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Тест-драйв Cadillac XT5: шампанское настроение
Как почитаешь обзор такого чуда американской техники, сразу хочется найти завалявшиеся где-нибудь три миллиона и срочно бежать в салон - приобретать. Столько всяких приятных опций в одном автомобиле! И почему его никто не покупает?
Василий
Cadillac XT5 против Volvo XC60: нетривиально!
Почему то не любят у нас Кадиллаки, а зря на мой взгляд. XT5 более чем достойный автомобиль. Удобный, роскошный, экономичный для своих габаритов и табуна под капотом. Единственное, что расстраивает - это цена и сумма транспортного налога
Семен
Форум Cadillac Escalade
Цитата:| Кому: NikitaBur А я уже счастливый обладатель авто данной марки. Просто салон Кадиллак Фаворит помог мне определиться с выбором и после тест-драйва я окончательно принял решение. На Эскалейде ездить одно удовольствие, так что и вас советую его взять!
Gleb Zuyakov
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Обновленный Cadillac XT5 оценили в 3 млн с учетом скидки по трейд-ин
{{material_127258}}В ходе рестайлинга для Cadillac XT5 предложили 40 изменений. Внешние затронули решетку радиатора и бамперы. Светодиодная оптика вошла в список базового оснащения. В салоне появилась модернизированная медиасистема Cue с 8-дюймовым тачскрином и новое электронное безрамочное зеркало заднего вида большего размера. Обновленная система автоматической парковки стала способна видеть в темноте и распознавать пешеходов при движении задним ходом. Кроме того, кроссоверу улучшили шумоизоляцию.В России обновленный Cadillac XT5 предложат с безальтернативным бензиновым агрегатом – новым турбомотором объемом 2,0 литра и мощностью 200 лошадиных сил. Агрегат сочетается с 9-диапазонной автоматической коробкой передач. В моторной гамме для США сохранился еще и прежний атмосферный V6 объемом 3,6 литра и мощностью 314 л.с. (367 Нм).Базовой для обновленного кроссовера станет комплектация Premium. На официальном сайте марки указаны только цены с учетом скидки по трейд-ин – от 2 990 000 рублей. В список оснащения входит камера заднего вида, кожаный салон с акцентами из натурального дерева, углеволокна и металла, панорамная крыша UltraView, а также комплекс электронных систем активной безопасности, включающий систему контроля рядности, парковочный ассистент, систему контроля «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль и систему предупреждения о возможном фронтальном столкновении с функцией распознавания пешеходов.
2019-12-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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