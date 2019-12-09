9 декабря 2019, 17:40
Обновленный Cadillac XT5 оценили в 3 млн с учетом скидки по трейд-ин
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Фото: Cadillac
Российские дилеры начали принимать заказы на рестайлинговый кроссовер Cadillac XT5. Покупатели смогут выбирать из двух уровней оснащения Premium и Luxury Sport. Первые поставки ожидаются уже в следующем году.
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
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В России обновленный Cadillac XT5 предложат с безальтернативным бензиновым агрегатом – новым турбомотором объемом 2,0 литра и мощностью 200 лошадиных сил. Агрегат сочетается с 9-диапазонной автоматической коробкой передач. В моторной гамме для США сохранился еще и прежний атмосферный V6 объемом 3,6 литра и мощностью 314 л.с. (367 Нм).
Базовой для обновленного кроссовера станет комплектация Premium. На официальном сайте марки указаны только цены с учетом скидки по трейд-ин – от 2 990 000 рублей. В список оснащения входит камера заднего вида, кожаный салон с акцентами из натурального дерева, углеволокна и металла, панорамная крыша UltraView, а также комплекс электронных систем активной безопасности, включающий систему контроля рядности, парковочный ассистент, систему контроля «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль и систему предупреждения о возможном фронтальном столкновении с функцией распознавания пешеходов.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Как почитаешь обзор такого чуда американской техники, сразу хочется найти завалявшиеся где-нибудь три миллиона и срочно бежать в салон - приобретать. Столько всяких приятных опций в одном автомобиле! И почему его никто не покупает?
Почему то не любят у нас Кадиллаки, а зря на мой взгляд. XT5 более чем достойный автомобиль. Удобный, роскошный, экономичный для своих габаритов и табуна под капотом. Единственное, что расстраивает - это цена и сумма транспортного налога
Цитата:| Кому: NikitaBur А я уже счастливый обладатель авто данной марки. Просто салон Кадиллак Фаворит помог мне определиться с выбором и после тест-драйва я окончательно принял решение. На Эскалейде ездить одно удовольствие, так что и вас советую его взять!
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