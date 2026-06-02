Оттоманка, массаж и кожа Nappa за 2,3 млн: Dongfeng HUGE 2026 взрывает рынок SUV-D

Обновленный Dongfeng HUGE 2026: старт продаж в Беларуси и новые опции

В дилерских центрах Беларуси начались продажи обновленного кроссовера Dongfeng HUGE 2026 года. Модель получила свежий дизайн, расширенный набор функций и специальную адаптацию для местных условий. Цена удивляет, а кредитные условия стали еще доступнее. Что изменилось и почему это важно для покупателей - разбираемся в деталях.

В дилерских центрах Беларуси начались продажи обновленного кроссовера Dongfeng HUGE 2026 года. Модель получила свежий дизайн, расширенный набор функций и специальную адаптацию для местных условий. Цена удивляет, а кредитные условия стали еще доступнее. Что изменилось и почему это важно для покупателей - разбираемся в деталях.

Появление обновленного Dongfeng HUGE 2026 года в белорусских автосалонах - событие, которое может изменить расстановку сил на рынке SUV-D сегмента. Для российских автолюбителей это особенно интересно: модель не только получила заметные доработки, но и стала доступнее по цене, что редко встречается среди современных бензиновых кроссоверов.

Внешность автомобиля стала более строгой и лаконичной. Новые литые диски Turbine R19 с алмазной шлифовкой и свежий темно-серый цвет кузова подчеркивают премиальный статус. Усиленная заводская тонировка задних стекол и световая анимация на передней части делают HUGE заметным на дороге. Все эти детали формируют образ современного и технологичного кроссовера, который способен конкурировать с более дорогими моделями.

Фото: Dongfeng

Особое внимание уделено адаптации. В стандартной комплектации теперь есть подогрев сидений, руля, наружных зеркал и форсунок стеклоомывателей. Также добавлены дистанционное управление стеклами и заводская защита картера двигателя. Для повышения долговечности кузова производитель усилил оцинковку капота и крышки багажника, а скрытые поверхности обработаны антикоррозийным составом.

Габариты Dongfeng HUGE внушают уважение: длина - 4720 мм, ширина - 1910 мм, высота - 1702 мм, колесная база - 2825 мм. Клиренс в 210 мм позволяет уверенно чувствовать себя на разбитых дорогах и бездорожье. Под капотом установлен бензиновый турбомотор DFM-Honda мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 305 Нм, который работает в паре с 7-ступенчатым автоматом DCT7 от Getrag. Разгон до 100 км/ч занимает всего 8,2 секунды - достойный показатель для своего класса.

Фото: Dongfeng

Система Smart Driving 2.0 дает возможность выбрать один из трех режимов движения: Sport, Eco или Comfort. Переключение осуществляется удобной шайбой на центральном тоннеле, что добавляет комфорта в повседневной эксплуатации. Внутри салона - текстурированная обивка NAPPA ZERO PRESSURE, электрическая оттоманка для переднего пассажира Queen’s Seat, панорамная крыша SkyLight площадью 1,17 м2, регулируемый по наклону второй ряд сидений, мультимедийная система WindLink с 12,3-дюймовым экраном и русификацией, цифровая приборная панель на 7 дюймов, система кругового обзора AVM 540 ULTRA HD и беспроводная зарядка для смартфона.

Безопасность и технологии - еще один сильный аргумент в пользу HUGE. Комплекс автономного вождения уровня L2 включает адаптивный круиз-контроль ACC, удержание в полосе LKA, предупреждение о выезде LDW, центрирование LCA, ассистент движения в пробках TJA, помощь при спуске HDC и автоматическое переключение света IHBC. Такой набор опций редко встречается в этом ценовом сегменте. С учетом всего этого стартовая цена от 89 300 белорусских рублей (порядка 2,3 млн российских) кажется невероятно привлекательной. Для сравнения в России HUGE стоит по официальному прайсу от 2,8 млн рублей, но у дилеров дешевле 3 млн машин нет.