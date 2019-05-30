30 мая 2019, 12:47

Обновленный Duster для рынка РФ попал в кадр

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Сейчас в России продается Renault Duster первого поколения. Последний масштабный рестайлинг кроссовер претерпел в 2015 году. Новую версию обещают привезти в следующем году. На днях затянутая в камуфляжную пленку новинка попала в объективы фотошпионов в Бразилии, где сейчас продается точно такой же Duster, как и у нас.
Обновленный Duster для рынка РФ попал в кадр
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Российский Renault Duster не видел крупных изменений с 2015 года. В начале 2019-го компания представила немного обновленный кроссовер со слегка посвежевшим интерьером и медиасистемой с 7-дюймовым сенсорным экраном, встроенной навигацией и поддержкой Apple CarPlay & Android Auto. Более радикальные перемены ждут российский «Дастер» в следующем году.

По информации бразильских коллег, запечатленный на фото автомобиль – свежий Duster, который выйдет на рынок в 2020 году и будет позиционироваться как модель следующего поколения. Сквозь плотный камуфляж можно разглядеть квадратные фонари с крестообразным рисунком и характерную крышку багажника. Поскольку в Бразилии сейчас продается точно такой же Duster, как и в России, можно предположить, что новинка появится в следующем году и в салонах отечественных дилеров Renault. По срокам это совпадает с прогнозами, сделанными ранее. 

Сейчас кроссоверы Renault Duster предлагаются с бензиновыми двигателями мощностью 114 л.с. и 143 л.с., а также с дизельным мотором, выдающим 109 сил. Дизельный агрегат доступен только в сочетании с полным приводом. Цены Renault Duster стартуют с отметки 714 тыс. рублей.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Дизели хороши, но почему-то мы их покупаем неохотно
Статья без содержания, просто перечисление моделей с сайтов дилеров.
Бот
Renault представила обновленный Duster
А где рейсталинговый Дастер, который уже год в Европе выпускают, на Украине уже продают??? Он хоть поприличнее выглядит. А у нас как в Гондурасе, всё самое отстойное и старое...
Кеша
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Обновленный Duster для рынка РФ попал в кадр
{{material_125819}}Российский Renault Duster не видел крупных изменений с 2015 года. В начале 2019-го компания представила немного обновленный кроссовер со слегка посвежевшим интерьером и медиасистемой с 7-дюймовым сенсорным экраном, встроенной навигацией и поддержкой Apple CarPlay & Android Auto. Более радикальные перемены ждут российский «Дастер» в следующем году.По информации бразильских коллег, запечатленный на фото автомобиль – свежий Duster, который выйдет на рынок в 2020 году и будет позиционироваться как модель следующего поколения. Сквозь плотный камуфляж можно разглядеть квадратные фонари с крестообразным рисунком и характерную крышку багажника. Поскольку в Бразилии сейчас продается точно такой же Duster, как и в России, можно предположить, что новинка появится в следующем году и в салонах отечественных дилеров Renault. По срокам это совпадает с прогнозами, сделанными ранее. Сейчас кроссоверы Renault Duster предлагаются с бензиновыми двигателями мощностью 114 л.с. и 143 л.с., а также с дизельным мотором, выдающим 109 сил. Дизельный агрегат доступен только в сочетании с полным приводом. Цены Renault Duster стартуют с отметки 714 тыс. рублей.
2019-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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