Обновленный Duster второго поколения: фары в стиле Lamborghini и новый «робот»
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: Dacia
В салоне появился 8-дюймовый экран медиасистемы, которая теперь имеет встроенную навигацию и поддерживает беспроводное соединение со смартфонами по протоколам Android Auto и Apple CarPlay. В меню медиасистемы появился отдельный пункт для полнопроводного режима, когда на экран выводятся показания альтиметра, инклинометра, компаса и другие данные. Между передними сидениями установили широкий подлокотник, который сдвигается на 70 мм и имеет пару дополнительных USB-портов в топовых версиях.
Самым важным изменением в технике можно считать 6-ступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением (EDC). Она работает только в паре с 150-сильным бензиновым турбомотором и передним приводом, пишут Автоновости дня. Полноприводная версия поставляется только с «механикой». Также в моторную гамму вошли бензиновые агрегаты TCe 90 и TCe 130 и 115-сильный дизель dCi. Будет у обновленного «Дастера» и битопливная версия ECO-G 100 с дополнительным 50-литровым баком для сжиженного природного газа LPG (вместо запасного колеса).
Продажи рестайлингового Dacia Duster второго поколения стартуют в Европе в сентябре 2021 года. В России нынешней весной начались продажи дореформенной версии, поэтому обновленный кроссовер не появится у нас еще долго.
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