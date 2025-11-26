Geely EX2 готовится к выходу на зарубежные рынки – что изменилось в популярном хэтчбеке?

Обновленный электрокар Geely EX2 замечен на тестах в Китае перед экспортом

В Китае на дорожных испытаниях заметили обновленный Geely EX2. Модель получила свежие детали в салоне и экстерьере. Автомобиль уже стал хитом продаж в 2025 году. Теперь его готовят к экспорту. Подробности о новинке держатся в секрете.

В Китае на дорогах был замечен обновленный прототип хэтчбека Geely EX2, который готовится к выходу на зарубежные рынки. Эта модель, известная на внешнем рынке как Geely Xingyuan, осенью 2024 года быстро завоевала популярность и стала лидером продаж среди электромобилей в стране. По данным China EV DataTracker, с января по октябрь 2025 года было реализовано 387 590 экземпляров, что позволило Geely укрепить позиции на рынке электрокаров.

К октябрю 2025 года производитель провел рестайлинг модели, но практически сразу приступил к ее следующему обновлению. В настоящее время Geely EX2 проходит интенсивные испытания. Согласно данным китайских СМИ, внешние изменения минимальны: основным отличием стали новые аэродинамические колесные диски. Габариты автомобиля сохранились прежними — длина 4135 мм, ширина 1805 мм, высота 1570 мм, а колесная база составляет 2650 мм. Узнаваемый облик модели подчеркивают овальные фары и фонари, затемненные стойки, утопленные дверные ручки и закрытая передняя часть кузова.

В салоне обновленного EX2 произошли более заметные изменения. Переключатель передач теперь расположен на рулевой колонке вместо центрального тоннеля. Руль приобрел новую форму и украшен логотипом Geely Galaxy, заменившим прежнюю надпись «Geome». Также изменились физические кнопки на центральной консоли и блоки управления стеклоподъемниками на дверях. Мультимедийная система осталась без изменений — она включает 14,6-дюймовый сенсорный экран и 8,8-дюймовую цифровую приборную панель.

Технические характеристики обновленной версии пока не раскрываются. Ожидается, что силовые установки останутся прежними: базовая версия с электромотором мощностью 58 кВт (78 л.с.) и аккумулятором на 30,12 кВт·ч обеспечивает запас хода 310 км по циклу CLTC. Более мощная модификация предлагает 85 кВт (114 л.с.) и батарею на 40,16 кВт·ч, что позволяет проехать до 410 км. На внешнем рынке Geely EX2 оценивается от 68 800 до 98 800 юаней (примерно 764 000 - 1,09 млн рублей), что делает его прямым конкурентом для BYD Seagull.

Стабилизация производства позволяет Geely начать экспорт EX2 в другие страны. Ожидается, что обновленный хэтчбек появится на зарубежных рынках в ближайшее время. Подробности о комплектациях и ценах для других регионов пока не раскрываются, однако интерес к новинке уже высок.