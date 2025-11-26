Geely EX2 готовится к выходу на зарубежные рынки – что изменилось в популярном хэтчбеке?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 ноября 2025, 10:28

Обновленный электрокар Geely EX2 замечен на тестах в Китае перед экспортом

Обновленный электрокар Geely EX2 замечен на тестах в Китае перед экспортом

Geely EX2 готовится к выходу на зарубежные рынки – что изменилось в популярном хэтчбеке?

Обновленный электрокар Geely EX2 замечен на тестах в Китае перед экспортом

В Китае на дорожных испытаниях заметили обновленный Geely EX2. Модель получила свежие детали в салоне и экстерьере. Автомобиль уже стал хитом продаж в 2025 году. Теперь его готовят к экспорту. Подробности о новинке держатся в секрете.

В Китае на дорожных испытаниях заметили обновленный Geely EX2. Модель получила свежие детали в салоне и экстерьере. Автомобиль уже стал хитом продаж в 2025 году. Теперь его готовят к экспорту. Подробности о новинке держатся в секрете.

В Китае на дорогах был замечен обновленный прототип хэтчбека Geely EX2, который готовится к выходу на зарубежные рынки. Эта модель, известная на внешнем рынке как Geely Xingyuan, осенью 2024 года быстро завоевала популярность и стала лидером продаж среди электромобилей в стране. По данным China EV DataTracker, с января по октябрь 2025 года было реализовано 387 590 экземпляров, что позволило Geely укрепить позиции на рынке электрокаров.

К октябрю 2025 года производитель провел рестайлинг модели, но практически сразу приступил к ее следующему обновлению. В настоящее время Geely EX2 проходит интенсивные испытания. Согласно данным китайских СМИ, внешние изменения минимальны: основным отличием стали новые аэродинамические колесные диски. Габариты автомобиля сохранились прежними — длина 4135 мм, ширина 1805 мм, высота 1570 мм, а колесная база составляет 2650 мм. Узнаваемый облик модели подчеркивают овальные фары и фонари, затемненные стойки, утопленные дверные ручки и закрытая передняя часть кузова.

В салоне обновленного EX2 произошли более заметные изменения. Переключатель передач теперь расположен на рулевой колонке вместо центрального тоннеля. Руль приобрел новую форму и украшен логотипом Geely Galaxy, заменившим прежнюю надпись «Geome». Также изменились физические кнопки на центральной консоли и блоки управления стеклоподъемниками на дверях. Мультимедийная система осталась без изменений — она включает 14,6-дюймовый сенсорный экран и 8,8-дюймовую цифровую приборную панель.

Технические характеристики обновленной версии пока не раскрываются. Ожидается, что силовые установки останутся прежними: базовая версия с электромотором мощностью 58 кВт (78 л.с.) и аккумулятором на 30,12 кВт·ч обеспечивает запас хода 310 км по циклу CLTC. Более мощная модификация предлагает 85 кВт (114 л.с.) и батарею на 40,16 кВт·ч, что позволяет проехать до 410 км. На внешнем рынке Geely EX2 оценивается от 68 800 до 98 800 юаней (примерно 764 000 - 1,09 млн рублей), что делает его прямым конкурентом для BYD Seagull.

Стабилизация производства позволяет Geely начать экспорт EX2 в другие страны. Ожидается, что обновленный хэтчбек появится на зарубежных рынках в ближайшее время. Подробности о комплектациях и ценах для других регионов пока не раскрываются, однако интерес к новинке уже высок.

Упомянутые марки: Geely, BYD
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили, Бид

Похожие материалы Джили, Бид

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Ставрополь Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться