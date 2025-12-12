XPENG G6 выходит на британский рынок: три версии, сборка в Австрии и зарядка за считанные минуты

12 декабря 2025, 05:56
Обновленный электрокроссовер XPENG G6 появится в Великобритании в 2026 году с рекордной скоростью зарядки
XPENG готовит к запуску в Великобритании обновленный G6. Электрокроссовер удивит скоростью зарядки и ценой. Модель соберут в Австрии, а старт продаж намечен на начало 2026 года. Подробности о комплектациях и особенностях уже известны.
Китайский производитель электромобилей XPENG официально объявил о скором выходе обновленного кроссовера G6 на рынок Великобритании. Старт продаж состоится в первом квартале 2026 года, минимальная стоимость составит 39 990 фунтов стерлингов (4,2 млн рублей). Новинка обещает стать одной из самых интересных в сегменте среднеразмерных электрических внедорожников.
Главной особенностью британской версии G6 станет не только свежий дизайн, но и впечатляющая скорость зарядки. XPENG делает ставку на основу технологии быстрой подзарядки, которая позволит восполнить запасы энергии в рекордно короткие сроки. Это особенно актуально для европейских покупателей, которые ценят мобильность и не хотят тратить лишние часы на зарядных станциях.
Сборка кроссовера для Великобритании будет организована на мощностях Magna Steyr в австрийском Граце. Такой подход позволит обеспечить высокое качество сборки и соответствие рекомендациям. Для британского рынка XPENG предложит три варианта исполнения G6, чтобы каждый покупатель мог выбрать оптимальную комплектацию под свои задачи и бюджет.
Внешне обновленный G6 отличается современными линиями кузова и узнаваемой светотехникой. В салоне — простор, качественные материалы и продуманная эргономика. Особое внимание уделено мультимедийной системе и цифровым сервисам, интегрированным в экосистему XPENG. Производитель обещает, что даже базовая версия будет оснащена всем необходимым для комфортных условий эксплуатации.
Технические характеристики пока держатся в секрете, но известно, что кроссовер оснащен батареями и электромоторами, обеспечивающими не только зарядку, но и достойный запас хода. Предполагается, что G6 сможет конкурировать с ведущими моделями европейских и азиатских брендов, учитывая при этом более выгодные соотношения цены и оснащения.
XPENG активно расширяет свое присутствие на европейском рынке, а запуск G6 в Великобритании — ближайший шаг в этой стратегии. Предполагается, что компания привлечет внимание не только поклонников электромобилей, но и тех, кто раньше отдавал предпочтение консервативным кроссоверам. Благодаря современным технологиям, стильному дизайну и продуманной комплектации, G6 может стать одним из самых передовых дебютов 2026 года.
