Обновленный Evolute i-Space дебютировал на Урале
В салоне также произошли важные изменения. Передние кресла теперь оснащены электрорегулировками и улучшенным профилем для повышения комфорта. В центральной консоли появилась зона трансмиссионного тоннеля с подстаканниками, USB-портами и мощной беспроводной зарядкой. Также был перенесен селектор выбора направления движения – он теперь расположен на рулевой колонке. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Покупателям доступны пятиместная и семиместная версии.
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Путешествовать по нашей необъятной стране – это особое искусство. От Калининграда до Владивостока, от степей Калмыкии до Уральских гор и сибирских лесов – Россия удивляет разнообразием ландшафтов и дорог. Поэтому к выбору автомобиля для путешествия нужно подходить с умом. Мы собрали пять абсолютно разных моделей, каждая из которых может стать идеальным спутником в дороге.Читать далее
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Самые недорогие 7-местные кроссоверы в России в марте 2025 года. Список из 5 моделей
Семиместные кроссоверы остаются практичным выбором для семей и дальних поездок. При этом современный рынок предлагает модели, которые не требуют значительных затрат. Эксперты назвали пять самых бюджетных 7-местных SUV, доступных на российском рынке.Читать далее
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23.12.2024, 00:19
Россиянам перечислили 5 самых дешевых 7-местных автомобилей. Сколько они стоят?
Вместительный семиместный автомобиль станет отличным выбором для большой семьи или для любителей дальних путешествий в компании друзей. Выбор таких моделей на российском рынке сейчас невелик, но даже при бюджете в 2,5 млн рублей можно подобрать интересный вариант.Читать далее
-
31.10.2024, 16:59
Кроссовер Evolute i-Space подешевел в России на 760 тысяч рублей
Российская марка Evolute ввела прямую скидку, которая позволила снизить цену 7-местного гибридного кроссовера Evolute i-Space на вполне внушительные 560 – 760 тысяч рублей в зависимости от комплектации.Читать далее
-
11.07.2024, 07:50
Названы 6 главных автоновинок лета 2024 года
Новые модели появляются на отечественном авторынке с завидной регулярностью. Нынешним летом производители предложат россиянам один бескомпромиссный внедорожник и несколько бюджетных кроссоверов.Читать далее
-
21.04.2024, 23:03
Названы самые дешевые российские кроссоверы в апреле 2024 года. Список из 5 моделей
Кроссоверы традиционно пользуются популярностью у отечественных автомобилистов, постепенно отбирая рыночную долю у классических седанов, хэтчбеков и универсалов. Большая часть кроссоверов, продающихся сейчас в России – это модели китайских брендов. Посмотрим, что предлагают российские производители.Читать далее
- 2 417 000 РEvolute i-SPACE 2023 в Москве
- 2 558 000 РEvolute i-SPACE 2024 в Москве
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- 2 959 900 РEvolute i-SPACE 2025 в Москве
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