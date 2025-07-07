Обновленный Evolute i-Space дебютировал на Урале

09.06.2025, 00:18

Какую машину выбрать для путешествия по России. Список из 5 моделей

Путешествовать по нашей необъятной стране – это особое искусство. От Калининграда до Владивостока, от степей Калмыкии до Уральских гор и сибирских лесов – Россия удивляет разнообразием ландшафтов и дорог. Поэтому к выбору автомобиля для путешествия нужно подходить с умом. Мы собрали пять абсолютно разных моделей, каждая из которых может стать идеальным спутником в дороге.Читать далее