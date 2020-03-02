2 марта 2020, 20:35
Обновленный Fiat 500e показали до официального дебюта
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Фото: worldscoop
Изображения нового электрокара Fiat 500e появились в Сети до официальной премьеры. На французском портале «Worldscoop» уже активно обсуждают новинку сезона.
Фото: worldscoop
Фото: worldscoop
Фото: worldscoop
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Fiat удалось удержать в тайне информацию о технической составляющей обновленной версии 500e. Спустя три года, как отмечают эксперты, новинка должна превзойти предшественника по всем параметрам. Напомним, что ранее электрический ситикар имел один электродвигатель, который выдавал 113 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Запас хода автомобиля не превышал 160 км.
Второе поколение Fiat 500e будет способно на большие достижения. Предварительно, его возможности по пробегу на одной зарядке оцениваются в 400 км. Скорее всего, 500e останется единственным вариантом у модели, потому что от двигателей внутреннего сгорания компания вынуждена отказаться. Официальная премьера нового Fiat 500e ожидается в ближайшие дни.
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Отзывы по теме
при 100 С водяное охлаждение вообще не сможет рабртать а воздушное - может
Равона R2 на механике Нет!
Варианты для 500ки есть, в том числе, кожа, ткань и разные цвета)
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