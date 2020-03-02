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2 марта 2020, 20:35

Обновленный Fiat 500e показали до официального дебюта

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Фото: worldscoop
Изображения нового электрокара Fiat 500e появились в Сети до официальной премьеры. На французском портале «Worldscoop» уже активно обсуждают новинку сезона.
Обновленный Fiat 500e показали до официального дебюта

Фото: worldscoop

Обновленный Fiat 500e показали до официального дебюта

Фото: worldscoop

Обновленный Fiat 500e показали до официального дебюта

Фото: worldscoop

Обновленный Fiat 500e показали до официального дебюта
Обновленный Fiat 500e показали до официального дебюта
Обновленный Fiat 500e показали до официального дебюта
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Французский бренд готовит вторую жизнь для городского электрического автомобиля. Первое поколение Fiat 500e выпускалось с 2013 по 2017 год. Обновленный ситикар очень похож на предшественника, но в тоже время имеет более современные линии.

Fiat удалось удержать в тайне информацию о технической составляющей обновленной версии 500e. Спустя три года, как отмечают эксперты, новинка должна превзойти предшественника по всем параметрам. Напомним, что ранее электрический ситикар имел один электродвигатель, который выдавал 113 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Запас хода автомобиля не превышал 160 км.

Второе поколение Fiat 500e будет способно на большие достижения. Предварительно, его возможности по пробегу на одной зарядке оцениваются в 400 км. Скорее всего, 500e останется единственным вариантом у модели, потому что от двигателей внутреннего сгорания компания вынуждена отказаться. Официальная премьера нового Fiat 500e ожидается в ближайшие дни.

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Обновленный Fiat 500e показали до официального дебюта
{{material_129109}}Французский бренд готовит вторую жизнь для городского электрического автомобиля. Первое поколение Fiat 500e выпускалось с 2013 по 2017 год. Обновленный ситикар очень похож на предшественника, но в тоже время имеет более современные линии.Fiat удалось удержать в тайне информацию о технической составляющей обновленной версии 500e. Спустя три года, как отмечают эксперты, новинка должна превзойти предшественника по всем параметрам. Напомним, что ранее электрический ситикар имел один электродвигатель, который выдавал 113 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Запас хода автомобиля не превышал 160 км.Второе поколение Fiat 500e будет способно на большие достижения. Предварительно, его возможности по пробегу на одной зарядке оцениваются в 400 км. Скорее всего, 500e останется единственным вариантом у модели, потому что от двигателей внутреннего сгорания компания вынуждена отказаться. Официальная премьера нового Fiat 500e ожидается в ближайшие дни.
2020-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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