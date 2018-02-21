21 февраля 2018, 16:36

Обновленный Ford Edge покажут в Женеве

Европейский вариант Ford Edge практически идентичен американскому, который был представлен в январе на автосалоне в Детройте. Единственный нюанс – европейских водителей лишили спортивной 340-сильной модификации Edge ST. Вместо этого им предложат комплектацию Edge ST-Line с 21-дюймовыми колесными дисками и алюминиевыми педалями.
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  Обновленный Ford Edge покажут в Женеве Ford Edge Обновленный Ford Edge покажут в Женеве Ford Edge Обновленный Ford Edge покажут в Женеве Ford Edge Обновленный Ford Edge покажут в Женеве
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фото
  
Ford Edge
Выпускается с 2006 г.
Новый 1 699 000 Р
Отзывов: 1
Для европейского рынка Ford Edge, как и его американский кузен, получил широкую радиаторную решетку. Причем для каждой комплектации предусмотрен свой ее вариант оформления. Передние фары и задние фонари обновленного кроссовера – полностью светодиодные. Дополнительно можно заказать светодиодные ходовые огни.

Европейцам, по-прежнему, не предлагают бензиновые версии Edge. В моторную гамму входят три 2-литровых дизеля семейства EcoBlue мощностью 150 и 190 л.с., а также новый битурбо мощностью 238 л.с. Трансмисия – 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая коробка.

Перечень оснащения европейского Edge включает адаптивный круиз-контроль, премиальную звуковую систему B & O Play, и панорамную стеклянную крышу. Покупателям предложат четыре комплектации: Vignale, Titanium, Trend и, впервые, ST-Line. Последняя, по словам автопроизводителя, предназначена для поклонников спортивного имиджа «заряженного» кроссовера Edge ST. Комплектация ST-Line включает 20- и 21-дюймовые легкосплавные диски, сдвоенные хромированные патрубки выпускной системы, подрулевые переключатели и металлические накладки на педали.

В России Ford Edge в настоящее время не продается. До 2015 года кроссоверы собирали на автозаводе в Елабуге.
Новинки и концепт кары Форд Эдж
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Форум Ford Edge
Среднеразмерный кроссовер Ford Edge впервые был представлен в 2006 году. Так же как Mazda 6 и новый Lincoln MKX, этот автомобиль построен на универсальной платформе Ford СD3. Схожую конструкцию шасси имеют Mazda CX-9, новый Ford Fusion, Mercury Milan и Lincoln MKZ. Производство Edge налажено на канадском ...
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Отзыв о Ford ED BAUER 2006 года
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Обновленный Ford Edge покажут в Женеве
{{model_2048}}Для европейского рынка Ford Edge, как и его американский кузен, получил широкую радиаторную решетку. Причем для каждой комплектации предусмотрен свой ее вариант оформления. Передние фары и задние фонари обновленного кроссовера – полностью светодиодные. Дополнительно можно заказать светодиодные ходовые огни.Европейцам, по-прежнему, не предлагают бензиновые версии Edge. В моторную гамму входят три 2-литровых дизеля семейства EcoBlue мощностью 150 и 190 л.с., а также новый битурбо мощностью 238 л.с. Трансмисия – 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая коробка.Перечень оснащения европейского Edge включает адаптивный круиз-контроль, премиальную звуковую систему B & O Play, и панорамную стеклянную крышу. Покупателям предложат четыре комплектации: Vignale, Titanium, Trend и, впервые, ST-Line. Последняя, по словам автопроизводителя, предназначена для поклонников спортивного имиджа «заряженного» кроссовера Edge ST. Комплектация ST-Line включает 20- и 21-дюймовые легкосплавные диски, сдвоенные хромированные патрубки выпускной системы, подрулевые переключатели и металлические накладки на педали.В России Ford Edge в настоящее время не продается. До 2015 года кроссоверы собирали на автозаводе в Елабуге.
2018-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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