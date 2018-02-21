21 февраля 2018, 16:36
Обновленный Ford Edge покажут в Женеве
Европейский вариант Ford Edge практически идентичен американскому, который был представлен в январе на автосалоне в Детройте. Единственный нюанс – европейских водителей лишили спортивной 340-сильной модификации Edge ST. Вместо этого им предложат комплектацию Edge ST-Line с 21-дюймовыми колесными дисками и алюминиевыми педалями.
Европейцам, по-прежнему, не предлагают бензиновые версии Edge. В моторную гамму входят три 2-литровых дизеля семейства EcoBlue мощностью 150 и 190 л.с., а также новый битурбо мощностью 238 л.с. Трансмисия – 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая коробка.
Перечень оснащения европейского Edge включает адаптивный круиз-контроль, премиальную звуковую систему B & O Play, и панорамную стеклянную крышу. Покупателям предложат четыре комплектации: Vignale, Titanium, Trend и, впервые, ST-Line. Последняя, по словам автопроизводителя, предназначена для поклонников спортивного имиджа «заряженного» кроссовера Edge ST. Комплектация ST-Line включает 20- и 21-дюймовые легкосплавные диски, сдвоенные хромированные патрубки выпускной системы, подрулевые переключатели и металлические накладки на педали.
В России Ford Edge в настоящее время не продается. До 2015 года кроссоверы собирали на автозаводе в Елабуге.
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Отзывы по теме
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Практичный внедорожник, которых очень мало в России. Фактически его почти не рекламируют. Он не угоняем, так как, например, в Питере таких авто менее 10!
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