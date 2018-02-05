5 февраля 2018, 15:50

Обновленный Ford Ka+ обзавелся вседорожной версией

Компания Ford поделилась изображениями и техническими характеристиками рестайлингового Ka+. Это самая маленькая модель компании. После обновления хэтчбек получил новый дизель и вседорожную модификацию Active.
^
  Обновленный Ford Ka+ обзавелся вседорожной версией Ford Ka Обновленный Ford Ka+ обзавелся вседорожной версией Ford Ka Обновленный Ford Ka+ обзавелся вседорожной версией Ford Ka Обновленный Ford Ka+ обзавелся вседорожной версией Ford Ka Обновленный Ford Ka+ обзавелся вседорожной версией
5
фото
  
Ford Ka
Выпускается с 1996 г.
Новый от 99 000 до 380 000 Р
Отзывов: 2
После рестайлинга передние фары Ford Ka+ стали крупнее, изменилась форма решетки радиатора, а в салоне обновилась передняя панель. Вседорожная версия Active внешне отличается дополнительной пластиковой защитой кузова и рейлингами на крыше. В техническом плане инженеры Ford переработали подвеску: увеличили клиренс на 23 мм, расширили дорожную колею, усилили стабилизатор поперечной устойчивости. Кроме того, изменились настройки электроусилителя руля и амортизаторов. Дополнительную устойчивость малышу придает современная система предотвращения опрокидывания. 

Габариты 5-местного Ford Ka+ не изменились: длина – 3 941 мм, ширина – 1704 мм, высота – 1 524 мм, объем багажника – 270 литров. В моторную гамму Ka+ Active войдет новый 1,5-литровый турбдизель (95 л.с., 215 Нм), а также 1,2-литровый бензиновый двигатель, доступный в двух модификациях – 70 л.с. и 85 л.с. Все двигатели сочетаются с 5-ступенчатой «механикой».

В салоне обновили переднюю панель. На ней располагается 6,5-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы Ford SYNC 3, которая способна реагировать на голосовые команды. Теперь покупателям доступны функции, приближающие модель к более дорогим сегментам: датчик дождя, парктроники, климат-контроль и подогрев сидений. В перечень стандартного оборудования входит 6 подушек безопасности, электростеклоподъемники, безключевой доступ и запуск кнопкой, помощь при старте в гору, система стабилизации. А функция Ford MyKey позволяет владельцу ограничить максимальную скорость для разных водителей.

Публичный дебют обновленного Ford Ka+ состоится в начале марта на автосалоне в Женеве. Европейские продажи начнутся до конца 2018 года. Стоимость хэтчбека в Великобритании составит от 10 795 фунтов стерлингов (примерно 860 000 рублей).
Новинки и концепт кары Форд Ка

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Ka New
| Кому: Кирилл Заходите на официальный сайт форд в России и смотрите информацию о том что и где продается. По мне так лучше выбрать Фиесту, чем Ка. Разница у них минимальная по цене, но Фиеста более распространена, выйдет легче в обслуживании. А так машина, конечно, стоящая для женщины. Новых КАшек ...
Иван
Отзыв о Ford Ka New 1987 года
Маленькая, маневренная, замечательная машинка для дам. Возможность близко придвинуть сиденье, супербампер защищающий машинку при большинстве незначительных аварий ) , оптимальное количество приборов на панели (чтобы не путаться) ) , и много, других преимуществ.
avtojest
Отзыв о Ford Ka New 1999 года
отличный авто для города, отличный автомобиль для женщин. Очень манёвренный, не прожорлевый, заводится с пол-оборота.
евва_2009
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ford Автомудрость Ford АвтоПитер Ford Дизайн и тюнинг Ford Новинки и концепт кары Ford Новости и акции автосалонов Ford Автосалоны и дилеры марки Ford Аренда и прокат авто марки Ford Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ford Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ford
Главные материалы
Не без водителя. Россия не готова к беспилотникам
Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: лови момент!
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Ford Ka
Объявления о продаже Ford Ka
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Обновленный Ford Ka+ обзавелся вседорожной версией
{{model_1781}}После рестайлинга передние фары Ford Ka+ стали крупнее, изменилась форма решетки радиатора, а в салоне обновилась передняя панель. Вседорожная версия Active внешне отличается дополнительной пластиковой защитой кузова и рейлингами на крыше. В техническом плане инженеры Ford переработали подвеску: увеличили клиренс на 23 мм, расширили дорожную колею, усилили стабилизатор поперечной устойчивости. Кроме того, изменились настройки электроусилителя руля и амортизаторов. Дополнительную устойчивость малышу придает современная система предотвращения опрокидывания. Габариты 5-местного Ford Ka+ не изменились: длина – 3 941 мм, ширина – 1704 мм, высота – 1 524 мм, объем багажника – 270 литров. В моторную гамму Ka+ Active войдет новый 1,5-литровый турбдизель (95 л.с., 215 Нм), а также 1,2-литровый бензиновый двигатель, доступный в двух модификациях – 70 л.с. и 85 л.с. Все двигатели сочетаются с 5-ступенчатой «механикой».В салоне обновили переднюю панель. На ней располагается 6,5-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы Ford SYNC 3, которая способна реагировать на голосовые команды. Теперь покупателям доступны функции, приближающие модель к более дорогим сегментам: датчик дождя, парктроники, климат-контроль и подогрев сидений. В перечень стандартного оборудования входит 6 подушек безопасности, электростеклоподъемники, безключевой доступ и запуск кнопкой, помощь при старте в гору, система стабилизации. А функция Ford MyKey позволяет владельцу ограничить максимальную скорость для разных водителей.Публичный дебют обновленного Ford Ka+ состоится в начале марта на автосалоне в Женеве. Европейские продажи начнутся до конца 2018 года. Стоимость хэтчбека в Великобритании составит от 10 795 фунтов стерлингов (примерно 860 000 рублей).
2018-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Чебоксары Архангельск Смоленск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG