5 февраля 2018, 15:50
Обновленный Ford Ka+ обзавелся вседорожной версией
Компания Ford поделилась изображениями и техническими характеристиками рестайлингового Ka+. Это самая маленькая модель компании. После обновления хэтчбек получил новый дизель и вседорожную модификацию Active.
Габариты 5-местного Ford Ka+ не изменились: длина – 3 941 мм, ширина – 1704 мм, высота – 1 524 мм, объем багажника – 270 литров. В моторную гамму Ka+ Active войдет новый 1,5-литровый турбдизель (95 л.с., 215 Нм), а также 1,2-литровый бензиновый двигатель, доступный в двух модификациях – 70 л.с. и 85 л.с. Все двигатели сочетаются с 5-ступенчатой «механикой».
В салоне обновили переднюю панель. На ней располагается 6,5-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы Ford SYNC 3, которая способна реагировать на голосовые команды. Теперь покупателям доступны функции, приближающие модель к более дорогим сегментам: датчик дождя, парктроники, климат-контроль и подогрев сидений. В перечень стандартного оборудования входит 6 подушек безопасности, электростеклоподъемники, безключевой доступ и запуск кнопкой, помощь при старте в гору, система стабилизации. А функция Ford MyKey позволяет владельцу ограничить максимальную скорость для разных водителей.
Публичный дебют обновленного Ford Ka+ состоится в начале марта на автосалоне в Женеве. Европейские продажи начнутся до конца 2018 года. Стоимость хэтчбека в Великобритании составит от 10 795 фунтов стерлингов (примерно 860 000 рублей).
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Хотите знать, что мы возим в своих автомобилях?
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Маленькая, маневренная, замечательная машинка для дам. Возможность близко придвинуть сиденье, супербампер защищающий машинку при большинстве незначительных аварий ) , оптимальное количество приборов на панели (чтобы не путаться) ) , и много, других преимуществ.
отличный авто для города, отличный автомобиль для женщин. Очень манёвренный, не прожорлевый, заводится с пол-оборота.
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