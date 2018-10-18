18 октября 2018, 11:19

Обновленный Genesis G70 получил трехмерную приборную панель

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Премиальная марка Genesis представила седан G70 2019 модельного года. Автомобиль получил уникальную стереоскопическую панель приборов и ряд новых опций.
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  Обновленный Genesis G70 получил трехмерную приборную панель Genesis G70 Обновленный Genesis G70 получил трехмерную приборную панель Genesis G70 Обновленный Genesis G70 получил трехмерную приборную панель Genesis G70 Обновленный Genesis G70 получил трехмерную приборную панель
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Обновления нельзя назвать рестайлингом в строгом смысле слова. Премьера седана состоялась только год назад, продажи на российском рынке стартовали весной 2018-го. Сейчас корейская марка просто предложила клиентам несколько интересных и приятных опций.

Самое любопытное нововведение – трехмерная приборная панель. Седаны Genesis G70 станут первыми в мире автомобилями, которые оснастят таким девайсом. Электронная «приборка» имеет несколько режимов отображения информации, один из которых – стереоскопический. Дисплей диагональю 12,3 дюйма способен отслеживать движение глаз водителя и выводить соответствующую информацию о состоянии систем автомобиля. Продвинутая панель будет доступна только в топовых версиях Genesis G70, базовые, по-прежнему, оснащаются аналоговыми приборами. 

Среди других обновлений – многоступенчатая система очистки воздуха в салоне, электропривод крышки багажника, модернизированный электронный «ручник» с функцией Auto Hold, улучшенная информационно-развлекательная система с экраном большего разрешения, а также функция eco-coasting, которая помогает экономить топливо при движении накатом.

Сейчас в салонах российских дилеров седаны Genesis G70 предлагаются в двух модификациях – с моторами 197 л.с. и 247 л.с., которые сочетаются с 8-диапазонным «автоматом». Цены начинаются от 1 999 000 рублей.
По собственной информации 110km.ru
Новинки и концепт кары Дженезис Джи 70
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Комментарии
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Отзывы по теме
Hyundai откажется от матрешечного стиля
Это здравая мысль, а то все одинаковые, и, к примеру, Дженезис G90 похож на очень растянутый во все стороны Солярис. Еще неплохо бы при смене поколений тоже ощутимо менять дизайн, а то сравнение генераций часто превращается в игру "найди 10 отличий".
Олег
Genesis подготовил пять седанов G90 для церемонии Оскар
Уже не знают корейцы, как пробраться в премиальный сегмент, вроде, и машины неплохие, только места в сердцах потенциальных покупателей уже давно заняты европейскими марками. Но посмотрим, может со временем эта "изысканная недосказанность", все же перестанет быть таковой и даже королева Англии пересядет ...
Антон
Стали известны технические характеристики Genesis G80
Вряд ли корейский премиум-седан сможет действительно составить конкуренцию БМВ и Ауди. В российском сознании автомобиль из Кореи - это надежный, удобный, даже модный, если хотите, но все же ширпотреб.
Михаил
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Обновленный Genesis G70 получил трехмерную приборную панель
{{material_123069}}Обновления нельзя назвать рестайлингом в строгом смысле слова. Премьера седана состоялась только год назад, продажи на российском рынке стартовали весной 2018-го. Сейчас корейская марка просто предложила клиентам несколько интересных и приятных опций.Самое любопытное нововведение – трехмерная приборная панель. Седаны Genesis G70 станут первыми в мире автомобилями, которые оснастят таким девайсом. Электронная «приборка» имеет несколько режимов отображения информации, один из которых – стереоскопический. Дисплей диагональю 12,3 дюйма способен отслеживать движение глаз водителя и выводить соответствующую информацию о состоянии систем автомобиля. Продвинутая панель будет доступна только в топовых версиях Genesis G70, базовые, по-прежнему, оснащаются аналоговыми приборами. Среди других обновлений – многоступенчатая система очистки воздуха в салоне, электропривод крышки багажника, модернизированный электронный «ручник» с функцией Auto Hold, улучшенная информационно-развлекательная система с экраном большего разрешения, а также функция eco-coasting, которая помогает экономить топливо при движении накатом.Сейчас в салонах российских дилеров седаны Genesis G70 предлагаются в двух модификациях – с моторами 197 л.с. и 247 л.с., которые сочетаются с 8-диапазонным «автоматом». Цены начинаются от 1 999 000 рублей.
2018-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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