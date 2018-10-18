18 октября 2018, 11:19
Обновленный Genesis G70 получил трехмерную приборную панель
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Премиальная марка Genesis представила седан G70 2019 модельного года. Автомобиль получил уникальную стереоскопическую панель приборов и ряд новых опций.
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Самое любопытное нововведение – трехмерная приборная панель. Седаны Genesis G70 станут первыми в мире автомобилями, которые оснастят таким девайсом. Электронная «приборка» имеет несколько режимов отображения информации, один из которых – стереоскопический. Дисплей диагональю 12,3 дюйма способен отслеживать движение глаз водителя и выводить соответствующую информацию о состоянии систем автомобиля. Продвинутая панель будет доступна только в топовых версиях Genesis G70, базовые, по-прежнему, оснащаются аналоговыми приборами.
Среди других обновлений – многоступенчатая система очистки воздуха в салоне, электропривод крышки багажника, модернизированный электронный «ручник» с функцией Auto Hold, улучшенная информационно-развлекательная система с экраном большего разрешения, а также функция eco-coasting, которая помогает экономить топливо при движении накатом.
Сейчас в салонах российских дилеров седаны Genesis G70 предлагаются в двух модификациях – с моторами 197 л.с. и 247 л.с., которые сочетаются с 8-диапазонным «автоматом». Цены начинаются от 1 999 000 рублей.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Это здравая мысль, а то все одинаковые, и, к примеру, Дженезис G90 похож на очень растянутый во все стороны Солярис. Еще неплохо бы при смене поколений тоже ощутимо менять дизайн, а то сравнение генераций часто превращается в игру "найди 10 отличий".
Уже не знают корейцы, как пробраться в премиальный сегмент, вроде, и машины неплохие, только места в сердцах потенциальных покупателей уже давно заняты европейскими марками. Но посмотрим, может со временем эта "изысканная недосказанность", все же перестанет быть таковой и даже королева Англии пересядет ...
Вряд ли корейский премиум-седан сможет действительно составить конкуренцию БМВ и Ауди. В российском сознании автомобиль из Кореи - это надежный, удобный, даже модный, если хотите, но все же ширпотреб.
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