Российский характер китайского зверя: как обновленный Haval Dargo перехитрил кризис благодаря российской сборке

13 мая 2026, 09:03
Обновленный Haval Dargo с новым мотором и полным приводом: что изменилось и почему это важно
В дилерских центрах России стартовали продажи обновленного Haval Dargo, собранного в Тульской области. Модель получила новый двигатель, полный привод и ряд доработок в салоне. Эксперты отмечают влияние локализации на цену и подчеркивают важные нюансы эксплуатации.
Обновленный Haval Dargo появился в российских автосалонах и привлек внимание не только фанатов марки, но и тех, кто следит за трендами рынка кроссоверов. Причина интереса — новый двигатель, полный привод и изменения, влияющие на практичность и стоимость владения. Локальная сборка в Тульской области позволила удержать цену в пределах 3,5–3,9 млн рублей, что критически важно на фоне растущих цен.
Эксперты отмечают, что обновление не стало революцией, но затронуло несколько ключевых аспектов. Внешне Haval Dargo почти не изменился — заметным отличием стала лишь красная горизонтальная полоса на корме. Такой минимализм может разочаровать ожидавших ярких перемен, но для прагматичных покупателей это плюс: модель осталась узнаваемой.
В салоне автомобиль стал современнее: увеличился центральный экран, мультимедиа получила новую быструю платформу, слегка изменились дверные карты. Руль стал двухспицевым — решение спорное, но многим пришлось по вкусу. Вместо шайб выбора режимов теперь используется подрулевой рычаг, что удобно, хотя любителям классики потребуется время на привыкание.
Главное техническое новшество — полный привод стал стандартом для всех версий Dargo, переднеприводных модификаций больше не будет. За подключение задней оси отвечает электрогидравлическая муфта Torque-on-Demand с интеллектуальным управлением. Водитель выбирает лишь режимы, а остальное берет на себя электроника. Коробка передач осталась прежней, но теперь работает с новым подрулевым переключателем.
Под капотом — свежий двухлитровый двигатель GW4N20A мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 380 Н·м, что заметно больше прежних показателей. Динамика улучшилась, разгон стал быстрее. Однако мотор чувствителен к качеству масла (рекомендуется 0W-20) и бензина (по регламенту — А-95, хотя возможна эксплуатация на 92-м, но с рисками для форсунок). Заявленный ресурс — 250 тысяч км.
Потенциальным владельцам стоит помнить об особенностях обслуживания. При покупке важно уточнить у дилера, какое масло залито в двигатель, и не затягивать с первой заменой, проведя её через 5–7 тысяч км. Алюминиевый блок не прощает ошибок, экономия на расходниках может привести к дорогому ремонту.
Новый мотор лучше приспособлен к российским условиям: он уверенно ведет себя и на трассе, и на бездорожье благодаря перенастроенной трансмиссии. Обновленный Haval Dargo — это не про внешний эффект, а про технологические улучшения и практичность.
Локальная сборка обеспечивает конкурентную цену и техническую доработку модели, что делает кроссовер интересным для тех, кто ищет автомобиль с характером и запасом производительности. Однако будущим владельцам придется внимательно следить за качеством масла и топлива, иначе преимущества нового двигателя быстро сойдут на нет.
