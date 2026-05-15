Почему обновленный Haval F7 может стать хитом в России: особенности для зимы и новые опции

15 мая 2026, 20:54
Обновленный Haval F7: новые моторы, расширенные опции и цены на российском рынке
В России стартовали продажи обновленного Haval F7 с улучшенными характеристиками и расширенным набором опций. Модель адаптирована под российские условия, а цены варьируются в зависимости от комплектации и типа привода. Почему эта новость важна для автолюбителей - в нашем материале.
Российский рынок кроссоверов пополнился обновленным Haval F7, который теперь предлагает не только увеличенную мощность, но и расширенный список опций для водителя и пассажиров. Производство моделей организовано на заводе в Тульской области, что позволяет адаптировать автомобиль к местным климатическим условиям и требованиям российских покупателей.
В технической части Haval F7 предлагает выбор между передним и полным приводом, а также двумя турбированными бензиновыми двигателями. Первый — объемом 1,5 литра, мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 270 Н·м, что на 40 Н·м больше, чем в предыдущей версии. Второй — 2,0 литра — теперь выдает 200 л.с. (+8 л.с.) и 380 Н·м вместо прежних 320. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач вне зависимости от типа привода.
В салоне появились новые элементы: утолщенный обод универсального руля, отдельные клавиши включения стояночного тормоза на центральной консоли и ряд других доработок, повышающих комфорт и удобство управления. В комплектациях предусмотрен зимний пакет с подогревом руля и боковых зеркал, увеличенный бачок стеклоомывателя и аккумулятор повышенной емкости — всё это ориентировано на обеспечение комфорта в российских условиях.
Цены на обновленный Haval F7 варьируются от 2 999 000 до 3 799 000 рублей. Базовая версия «Оптимум» с передним приводом и 1,5-литровым мотором обойдется в 2 999 000 рублей, топовая «Техно+» с полным приводом и 2,0-литровым мотором — в 3 799 000 рублей. Между ними расположены варианты «Премиум» и «Оптимум» с разными сочетаниями моторов и приводов, что позволяет подобрать комплектацию в соответствии с требованиями.
Судя по представленным характеристикам, Haval F7 может заинтересовать тех, кто ищет современный кроссовер с акцентом на зимнюю эксплуатацию и адаптацию к неидеальным дорогам. Важно отметить, что китайские бренды продолжают укреплять позиции на рынке, предлагая широкий выбор моделей с конкурентными характеристиками. Для сравнения: в этом сегменте конкурируют Chery Tiggo 7 Pro, Geely Atlas и другие представители китайского автопрома, однако Haval F7 отличается сочетанием цены, комплектации и локализации производства. Это может привести к дальнейшему изменению позиций китайской марки в России и росту интереса к новым моделям, адаптированным под местные условия.
