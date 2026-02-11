Какие перемены ждут владельцев Haval H3 2026 года: свежий дизайн, расширенные опции и новые технологии

Обновленный Haval H3 2026: новые моторы, интерьер и комплектации для России

Haval представил в России рестайлинговый H3 2026 года с доработанными двигателями, измененным интерьером и расширенным списком опций. Какие новшества приготовил производитель и как изменились цены - разбираемся подробно.

Российский рынок кроссоверов продолжает меняться, и свежая премьера от Haval - прямое тому подтверждение. Обновленный H3 2026 модельного года, как сообщает пресс-служба китайского бренда, получил сразу несколько важных доработок, которые могут повлиять на выбор многих автолюбителей. В условиях, когда конкуренция среди SUV только растет, такие перемены становятся особенно значимыми для тех, кто ищет современный и технологичный автомобиль по разумной цене.

Главное новшество - модернизированные силовые установки. Для версий с полным приводом теперь доступен обновленный 1,5-литровый турбомотор, выдающий 177 л. с. и 270 Н·м крутящего момента, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Этот агрегат соответствует экологическому стандарту Евро-6, что важно для тех, кто следит за уровнем выбросов. Переднеприводные модификации оснащаются тем же объемом двигателя, но с отдачей 143 л. с. и 210 Н·м. Такой подход позволяет выбрать оптимальный вариант под свои задачи - от городской езды до путешествий по бездорожью.

Фото: Haval

Внешность кроссовера также претерпела заметные изменения. С задней части убрали накладную панель, а номерной знак теперь размещен на пятой двери, что визуально облегчает силуэт. Полноприводные версии выделяются черной радиаторной решеткой, а площадь заднего стекла увеличена, что улучшает обзор. Появился и новый задний стеклоочиститель с омывателем - деталь, которую часто недооценивают, но она серьезно повышает комфорт в плохую погоду.

Внутри Haval H3 2026 года тоже не обошлось без перемен. Управление круиз-контролем и ограничителем скорости теперь вынесено на левую спицу руля, что делает доступ к этим функциям интуитивно понятным. Второй ряд сидений обзавелся откидным подлокотником с подстаканниками и средним подголовником - мелочь, но для семейных поездок это большой плюс.

Модель предлагается в трех комплектациях: Elite, Premium и Tech Plus. Базовая версия Elite (от 2 699 000 руб.) оснащена тканевой обивкой, шестью подушками безопасности, системой стабилизации, светодиодной оптикой, системой контроля усталости водителя, датчиками давления в шинах, 18-дюймовыми колесами, зимним пакетом (обогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок), двухзонным климат-контролем, сенсорным дисплеем и цифровой приборной панелью (по 12,3 дюйма), задними парктрониками и камерой заднего вида, бесключевым доступом и мультимедийной системой с сервисами «Яндекс Авто».

Фото: Haval

Средняя комплектация Premium (от 2 899 000 руб.) добавляет отделку салона экокожей, электропривод пятой двери, контурную подсветку с 64 цветами и беспроводную зарядку для смартфона. Максимальная версия Tech Plus (от 3 499 000 руб.) отличается панорамной крышей с люком, бесконтактным открыванием багажника, тонировкой задних стекол, электрорегулировкой пассажирского сиденья, памятью и функцией помощи при посадке для водителя, аудиосистемой с сабвуфером, двумя вариантами отделки салона (черный или черно-красный) и адаптивным круиз-контролем.

Технологии тоже не остались в стороне. В Haval H3 теперь реализовано дистанционное управление через «Яндекс Станцию» (при активации GWM Connection), голосовое управление с поддержкой около 150 функций и 800 команд, а также обновление программного обеспечения по воздуху (OTA). Это делает кроссовер одним из самых технологичных в своем сегменте, что особенно актуально на фоне растущих требований к цифровым сервисам в автомобилях.

Интересно, что на фоне выхода новых моделей и обновлений в сегменте кроссоверов, эксперты все чаще сравнивают Haval с конкурентами. Например, в недавнем обзоре о сравнении Haval F7 и Skoda Kodiaq подробно разбирались плюсы и минусы китайских и европейских моделей, а также реальные ожидания российских водителей. Это подчеркивает, насколько важны даже небольшие изменения в комплектациях и технологиях для выбора автомобиля в 2026 году.

Обновленный Haval H3 2026 года стал заметно ближе к требованиям современного покупателя: больше технологий, больше комфорта, больше внимания к деталям. В условиях, когда рынок насыщен предложениями, именно такие нюансы могут стать решающими при выборе нового кроссовера.