Спрос на Haval H3 2026 вырос из-за доступных комплектаций Elite

Обновленный Haval H3 2026: спрос смещается к комплектациям Elite и новым опциям

На российском рынке стартовали продажи обновленного Haval H3 2026 года, и дилеры уже отмечают смещение интереса покупателей к комплектациям Elite с передним и полным приводом. Эксперты объясняют этот тренд сочетанием цены и расширенного оснащения.

Обновленный Haval H3 2026 модельного года только появился в продаже, а уже стал предметом обсуждения среди автолюбителей и экспертов. По данным пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр», наибольший интерес у покупателей вызывают комплектации Elite - как с передним, так и с полным приводом. Причина проста: оптимальное соотношение стоимости и набора опций, что особенно актуально в условиях нестабильного рынка.

В дилерских центрах отмечают, что именно эти версии Haval H3 становятся самыми востребованными, вытесняя более дорогие или, наоборот, базовые исполнения. Такой сдвиг в предпочтениях объясняется не только ценой, но и расширенным функционалом, который теперь доступен в Elite. В частности, полноприводная версия оснащается модернизированным бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, выдающим 177 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Этот двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и интеллектуальной системой полного привода Torque-On-Demand.

Внешне Haval H3 сохранил узнаваемый облик, однако изменения все же есть. Задняя часть кузова переработана: ниша для номерного знака теперь расположена на пятой двери, увеличено заднее стекло, а также появился новый стеклоочиститель с омывателем. Полноприводные версии получили новую матовую решетку радиатора темного цвета, что добавляет автомобилю солидности и подчеркивает его внедорожный характер.

Внутри кроссовера также произошли заметные перемены. Эргономика салона улучшена: управление круиз-контролем теперь вынесено на рулевое колесо, обод которого стал толще для большего удобства. Второй ряд сидений обзавелся центральным подголовником и подлокотником, а в старших комплектациях появилась жесткая полка багажника. Кроме того, расширены цифровые возможности автомобиля, а состав комплектаций пересмотрен с учетом современных требований.

Как пишет Автостат, среди конкурентов обновленного Haval H3 выделяется Haval Jolion, который также пользуется популярностью у российских покупателей. Однако, по мнению дилеров, именно Haval H3 в комплектациях Elite способен предложить наиболее выгодное сочетание цены и оснащения. Рекомендованная розничная цена на модель стартует от 2 699 000 рублей, что делает ее привлекательной для широкой аудитории.

Если Вы не знали, Haval - это китайский бренд, входящий в состав концерна Great Wall Motors. Компания активно развивает модельный ряд на российском рынке, делая ставку на кроссоверы и внедорожники. За последние годы Haval укрепил свои позиции благодаря сочетанию доступных цен, современного дизайна и технологичных решений. В России бренд представлен широкой сетью дилеров и регулярно обновляет свои модели, учитывая предпочтения местных покупателей.

Haval H3 ориентирован на тех, кто ценит комфорт, безопасность и современные технологии, но не готов переплачивать за избыточные опции. Благодаря обновлениям 2026 года, Haval H3 стал еще более конкурентоспособным на фоне других представителей сегмента, сохранив при этом привлекательную цену и расширив список доступных комплектаций.