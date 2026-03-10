Спрос на Haval H3 2026 вырос из-за доступных комплектаций Elite

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

10 марта 2026, 09:56

Обновленный Haval H3 2026: спрос смещается к комплектациям Elite и новым опциям

Обновленный Haval H3 2026: спрос смещается к комплектациям Elite и новым опциям

Спрос на Haval H3 2026 вырос из-за доступных комплектаций Elite

Обновленный Haval H3 2026: спрос смещается к комплектациям Elite и новым опциям

На российском рынке стартовали продажи обновленного Haval H3 2026 года, и дилеры уже отмечают смещение интереса покупателей к комплектациям Elite с передним и полным приводом. Эксперты объясняют этот тренд сочетанием цены и расширенного оснащения.

На российском рынке стартовали продажи обновленного Haval H3 2026 года, и дилеры уже отмечают смещение интереса покупателей к комплектациям Elite с передним и полным приводом. Эксперты объясняют этот тренд сочетанием цены и расширенного оснащения.

Обновленный Haval H3 2026 модельного года только появился в продаже, а уже стал предметом обсуждения среди автолюбителей и экспертов. По данным пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр», наибольший интерес у покупателей вызывают комплектации Elite - как с передним, так и с полным приводом. Причина проста: оптимальное соотношение стоимости и набора опций, что особенно актуально в условиях нестабильного рынка.

В дилерских центрах отмечают, что именно эти версии Haval H3 становятся самыми востребованными, вытесняя более дорогие или, наоборот, базовые исполнения. Такой сдвиг в предпочтениях объясняется не только ценой, но и расширенным функционалом, который теперь доступен в Elite. В частности, полноприводная версия оснащается модернизированным бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, выдающим 177 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Этот двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и интеллектуальной системой полного привода Torque-On-Demand.

Внешне Haval H3 сохранил узнаваемый облик, однако изменения все же есть. Задняя часть кузова переработана: ниша для номерного знака теперь расположена на пятой двери, увеличено заднее стекло, а также появился новый стеклоочиститель с омывателем. Полноприводные версии получили новую матовую решетку радиатора темного цвета, что добавляет автомобилю солидности и подчеркивает его внедорожный характер.

Внутри кроссовера также произошли заметные перемены. Эргономика салона улучшена: управление круиз-контролем теперь вынесено на рулевое колесо, обод которого стал толще для большего удобства. Второй ряд сидений обзавелся центральным подголовником и подлокотником, а в старших комплектациях появилась жесткая полка багажника. Кроме того, расширены цифровые возможности автомобиля, а состав комплектаций пересмотрен с учетом современных требований.

Как пишет Автостат, среди конкурентов обновленного Haval H3 выделяется Haval Jolion, который также пользуется популярностью у российских покупателей. Однако, по мнению дилеров, именно Haval H3 в комплектациях Elite способен предложить наиболее выгодное сочетание цены и оснащения. Рекомендованная розничная цена на модель стартует от 2 699 000 рублей, что делает ее привлекательной для широкой аудитории.

Если Вы не знали, Haval - это китайский бренд, входящий в состав концерна Great Wall Motors. Компания активно развивает модельный ряд на российском рынке, делая ставку на кроссоверы и внедорожники. За последние годы Haval укрепил свои позиции благодаря сочетанию доступных цен, современного дизайна и технологичных решений. В России бренд представлен широкой сетью дилеров и регулярно обновляет свои модели, учитывая предпочтения местных покупателей.

Haval H3 ориентирован на тех, кто ценит комфорт, безопасность и современные технологии, но не готов переплачивать за избыточные опции. Благодаря обновлениям 2026 года, Haval H3 стал еще более конкурентоспособным на фоне других представителей сегмента, сохранив при этом привлекательную цену и расширив список доступных комплектаций.

Упомянутые модели: Haval H3
Упомянутые марки: Haval
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл

Похожие материалы Хавейл

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Новосибирск Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться