24 мая 2019, 11:59
Обновленный Haval H9: первые фото
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Министерство промышленности Китая разместило первые «живые» фотографии рестайлингового рамного внедорожника Haval H9. Продажи в Поднебесной стартуют в ближайшее время. В России сборку обновленной модели наладят на тульском заводе Haval только в 2020 году.
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Китайским покупателям предложат внедорожники Haval H9, оснащенные бензиновым 2,0-литровым турбомотором мощностью 251 л.с. и турбодизелем отдачей 190 л.с. Оба двигателя работают с 8-диапазонной автоматической трансмиссией ZF и системой полного привода. На российском рынке рестайлинговые внедорожники Н9 появятся в следующем году. Это будут автомобили уже российской сборки. Сейчас внедорожники привозят из Китая. Цены начинаются от 2,6 млн рублей без учета скидок по акциям. Автомобили, выпущенные на тульском предприятии Haval, должны оказаться дешевле.
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