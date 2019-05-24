24 мая 2019, 11:59

Обновленный Haval H9: первые фото

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Министерство промышленности Китая разместило первые «живые» фотографии рестайлингового рамного внедорожника Haval H9. Продажи в Поднебесной стартуют в ближайшее время. В России сборку обновленной модели наладят на тульском заводе Haval только в 2020 году.
Обновленный Haval H9 первые фото
Обновленный Haval H9 первые фото
Обновленный Haval H9 первые фото
Обновленный Haval H9 первые фото
Обновленный Haval H9 первые фото
Обновленный Haval H9 первые фото
Обновленный Haval H9 первые фото
Обновленный Haval H9 первые фото
Обновленный Haval H9 первые фото
Обновленный Haval H9 первые фото
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Премьера рестайлингового внедорожника Haval H9 прошла в апреле на автосалоне в Шанхае. Автомобиль сохранил рамную конструкцию кузова, но его дизайн переработали радикально. Внедорожник обзавелся новой радиаторной решеткой и бамперами. Изменилась форма головной оптики, противотуманных фар и задних фонарей. В салоне появилась цифровая приборная панель и модернизированная информационно-развлекательная система с возможностью управления голосом, сообщает издание Daily-Motor.Ru.

Китайским покупателям предложат внедорожники Haval H9, оснащенные бензиновым 2,0-литровым турбомотором мощностью 251 л.с. и турбодизелем отдачей 190 л.с. Оба двигателя работают с 8-диапазонной автоматической трансмиссией ZF и системой полного привода. На российском рынке рестайлинговые внедорожники Н9 появятся в следующем году. Это будут автомобили уже российской сборки. Сейчас внедорожники привозят из Китая. Цены начинаются от 2,6 млн рублей без учета скидок по акциям. Автомобили, выпущенные на тульском предприятии Haval, должны оказаться дешевле.


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Ну, по грязи я ее не насилую часто. Один раз хорошо в грязь залез, с рыбалки ехал, и дождь пошел, грунтовка раскисла, думал, придется за трактором идти, растерялся. Потом постоял чуток, сморю, еду в дорожном режиме, шайбой выбора режимов, выбрал грязь, поддал газу и Хавал понемногу пополз вперед. Аж ...
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Обновленный Haval H9: первые фото
{{material_126059}}Премьера рестайлингового внедорожника Haval H9 прошла в апреле на автосалоне в Шанхае. Автомобиль сохранил рамную конструкцию кузова, но его дизайн переработали радикально. Внедорожник обзавелся новой радиаторной решеткой и бамперами. Изменилась форма головной оптики, противотуманных фар и задних фонарей. В салоне появилась цифровая приборная панель и модернизированная информационно-развлекательная система с возможностью управления голосом, сообщает издание Daily-Motor.Ru.Китайским покупателям предложат внедорожники Haval H9, оснащенные бензиновым 2,0-литровым турбомотором мощностью 251 л.с. и турбодизелем отдачей 190 л.с. Оба двигателя работают с 8-диапазонной автоматической трансмиссией ZF и системой полного привода. На российском рынке рестайлинговые внедорожники Н9 появятся в следующем году. Это будут автомобили уже российской сборки. Сейчас внедорожники привозят из Китая. Цены начинаются от 2,6 млн рублей без учета скидок по акциям. Автомобили, выпущенные на тульском предприятии Haval, должны оказаться дешевле.
2019-05-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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