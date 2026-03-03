Обновленный Haval Jolion: выросший крутящий момент, джойстик вместо шайбы и новые опции

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

3 марта 2026, 20:24

Обновленный Haval Jolion: новые функции, переработанный салон и свежие цены в России

Обновленный Haval Jolion: новые функции, переработанный салон и свежие цены в России

Обновленный Haval Jolion: выросший крутящий момент, джойстик вместо шайбы и новые опции

Обновленный Haval Jolion: новые функции, переработанный салон и свежие цены в России

Haval Jolion снова удивил: теперь у кроссовера не только переработанный салон, но и модернизированный двигатель. Мультимедийная система стала умнее, а цены заметно изменились. Почему это важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся подробно.

Haval Jolion снова удивил: теперь у кроссовера не только переработанный салон, но и модернизированный двигатель. Мультимедийная система стала умнее, а цены заметно изменились. Почему это важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся подробно.

Российские автолюбители уже давно привыкли к тому, что Haval Jolion уверенно удерживает позицию самого востребованного кроссовера на рынке. Но теперь ситуация становится еще интереснее: производитель представил обновленную версию китайской модели, которая может изменить расстановку сил в сегменте доступных внедорожников. В условиях растущей конкуренции любые доработки становятся поводом для пристального внимания.

Как сообщает пресс-служба бренда, экстерьер Jolion остался прежним — узнаваемый силуэт и фирменные линии кузова не изменились. Однако внутри автомобиль буквально преобразился. В первую очередь инженеры обратили внимание на эргономику: рулевое колесо стало толще, но сохранило привычное расположение кнопок. Центральная консоль получила обновленный блок управления: для регулировки громкости и отключения аудиосистемы добавлена удобная вращающаяся рукоятка. Особое внимание уделили тоннелю между передними креслами. Вместо вращающегося селектора коробки передач теперь установлен вертикальный электронный джойстик, что делает управление более интуитивным. Подстаканники стали многофункциональными: их можно использовать не только для напитков, но и для хранения мелочей — ключей или смартфона.

Мультимедийная система Jolion также шагнула вперед. Водителю доступно голосовое управление, работающее в автономном режиме. Около 300 команд позволяют настраивать климат, менять громкость и управлять различными функциями без подключения к интернету. Интерфейс стал современнее, а поддержка беспроводных соединений со смартфоном теперь реализована по всем основным протоколам, что особенно актуально для тех, кто ценит удобство и скорость.

Техническая часть тоже не осталась без внимания. Объем двигателя остался прежним — 1,5 литра, мощность составляет 150 лошадиных сил, но крутящий момент вырос с 230 до 270 Нм и достигается уже при 1500 оборотах в минуту. Это позволило сократить время разгона до сотни с 9,8 до 9,1 секунды, а максимальная скорость увеличилась до 190 километров в час. Такие изменения делают Jolion еще более привлекательным для тех, кто ценит динамику и уверенность на трассе.

Стоимость обновленного кроссовера варьируется в зависимости от версии и типа привода. Базовая версия «Комфорт» с механической коробкой передач и передним приводом стартует от 2 049 000 рублей. Комплектация «Оптимум» с роботизированной семиступенчатой трансмиссией обойдется в 2 449 000 рублей, а версия «Премиум» стоит 2 649 000 рублей. Полноприводные версии в комплектациях «Оптимум» и «Премиум» оцениваются в 2 599 000 и 2 799 000 рублей соответственно. Самая дорогая модификация «Техно+» с полным приводом доступна за 2 899 000 рублей. Старт продаж обновленного Haval Jolion намечен на первый квартал 2026 года.

По итогам января 2026 года Jolion уступила в продажах только Lada Granta, а по итогам 2025 года является самым популярным кроссовером в России. Как отмечают эксперты, обновление модели может еще больше укрепить позиции бренда на рынке, особенно с учетом растущего интереса к современным и технологичным автомобилям.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: Haval
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл

Похожие материалы Хавейл

GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Европейские водители в шоке от цен на заправках. Повезёт ли российским автомобилистам?
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Ижевск Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться