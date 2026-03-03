Обновленный Haval Jolion: выросший крутящий момент, джойстик вместо шайбы и новые опции

Обновленный Haval Jolion: новые функции, переработанный салон и свежие цены в России

Haval Jolion снова удивил: теперь у кроссовера не только переработанный салон, но и модернизированный двигатель. Мультимедийная система стала умнее, а цены заметно изменились. Почему это важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся подробно.

Российские автолюбители уже давно привыкли к тому, что Haval Jolion уверенно удерживает позицию самого востребованного кроссовера на рынке. Но теперь ситуация становится еще интереснее: производитель представил обновленную версию китайской модели, которая может изменить расстановку сил в сегменте доступных внедорожников. В условиях растущей конкуренции любые доработки становятся поводом для пристального внимания.

Как сообщает пресс-служба бренда, экстерьер Jolion остался прежним — узнаваемый силуэт и фирменные линии кузова не изменились. Однако внутри автомобиль буквально преобразился. В первую очередь инженеры обратили внимание на эргономику: рулевое колесо стало толще, но сохранило привычное расположение кнопок. Центральная консоль получила обновленный блок управления: для регулировки громкости и отключения аудиосистемы добавлена удобная вращающаяся рукоятка. Особое внимание уделили тоннелю между передними креслами. Вместо вращающегося селектора коробки передач теперь установлен вертикальный электронный джойстик, что делает управление более интуитивным. Подстаканники стали многофункциональными: их можно использовать не только для напитков, но и для хранения мелочей — ключей или смартфона.

Мультимедийная система Jolion также шагнула вперед. Водителю доступно голосовое управление, работающее в автономном режиме. Около 300 команд позволяют настраивать климат, менять громкость и управлять различными функциями без подключения к интернету. Интерфейс стал современнее, а поддержка беспроводных соединений со смартфоном теперь реализована по всем основным протоколам, что особенно актуально для тех, кто ценит удобство и скорость.

Техническая часть тоже не осталась без внимания. Объем двигателя остался прежним — 1,5 литра, мощность составляет 150 лошадиных сил, но крутящий момент вырос с 230 до 270 Нм и достигается уже при 1500 оборотах в минуту. Это позволило сократить время разгона до сотни с 9,8 до 9,1 секунды, а максимальная скорость увеличилась до 190 километров в час. Такие изменения делают Jolion еще более привлекательным для тех, кто ценит динамику и уверенность на трассе.

Стоимость обновленного кроссовера варьируется в зависимости от версии и типа привода. Базовая версия «Комфорт» с механической коробкой передач и передним приводом стартует от 2 049 000 рублей. Комплектация «Оптимум» с роботизированной семиступенчатой трансмиссией обойдется в 2 449 000 рублей, а версия «Премиум» стоит 2 649 000 рублей. Полноприводные версии в комплектациях «Оптимум» и «Премиум» оцениваются в 2 599 000 и 2 799 000 рублей соответственно. Самая дорогая модификация «Техно+» с полным приводом доступна за 2 899 000 рублей. Старт продаж обновленного Haval Jolion намечен на первый квартал 2026 года.

По итогам января 2026 года Jolion уступила в продажах только Lada Granta, а по итогам 2025 года является самым популярным кроссовером в России. Как отмечают эксперты, обновление модели может еще больше укрепить позиции бренда на рынке, особенно с учетом растущего интереса к современным и технологичным автомобилям.