Японская легенда вернулась: чем удивит новый Civic и какова его цена

Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию

В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.

Российские автолюбители получили возможность приобрести обновленный седан Honda Civic 2025 модельного года. Как сообщает «Российская Газета», официальный дистрибьютор японской марки начал принимать заказы на популярную модель, которая претерпела заметные изменения как во внешности, так и в технической части. Автомобиль одиннадцатого поколения стал выглядеть свежее и получил расширенный список опций.

Внешне рестайлинговый Civic можно отличить по переработанной передней части. Дизайнеры обновили бампер, придав ему более строгие черты, а также изменили рисунок решетки радиатора. Корректировке подверглась и светотехника, что сделало облик седана более современным и выразительным. Эти, казалось бы, незначительные штрихи позволили освежить дизайн модели, сохранив при этом ее узнаваемый силуэт.

Для покупателей в России подготовили две разные силовые установки. Основой служит бензиновый полуторалитровый турбомотор VTEC Turbo. Он предлагается в двух вариантах форсировки: базовый развивает 129 лошадиных сил и 180 Нм крутящего момента, а более мощная версия выдает 182 л.с. и 240 Нм. В обоих случаях двигатель работает в паре с бесступенчатым вариатором CVT, который обеспечивает плавный разгон и экономичность.

Главной новинкой стала гибридная модификация e:HEV. Эта система построена на основе двухлитрового атмосферного двигателя, работающего по циклу Аткинсона, и двух компактных электромоторов. Суммарная мощность такой установки достигает внушительных 203 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент составляет 315 Нм. Гибрид предлагает отличную динамику при минимальном расходе топлива, что особенно актуально в современных условиях.

Показатели экономичности действительно впечатляют. Гибридный Civic в среднем потребляет всего 4,5 литра топлива на 100 километров пути в смешанном цикле. Версия с традиционным турбомотором тоже не разочаровывает - ее заявленный расход составляет 5,8 литра на сотню. Таким образом, покупатель может выбрать между классическим ДВС и передовой гибридной технологией.

На российском рынке обновленный Honda Civic стартует в комплектации Comfort. Начальная стоимость автомобиля установлена на отметке в 2 700 000 рублей. Дистрибьютор предоставляет на седан заводскую гарантию, которая действует в течение трех лет или до достижения пробега в 100 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше.