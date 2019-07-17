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17 июля 2019, 11:53

Обновленный Hyundai Solaris рассекретили до премьеры

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На сайте министерства промышленности Китая появились официальные изображения обновленного Hyundai Verna, предназначенного для местного рынка. Напомним, в нашей стране модель известна под именем Solaris.
Обновленный Hyundai Solaris рассекретили до премьеры
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Обновленный Hyundai Verna/Solaris получил новый смелый дизайн с крупными секциями головной оптики, черной перевернутой трапецией радиаторной решетки и агрессивными нишами «противотуманок». Передние светодиодные фары отличаются новой ромбовидной графикой. На корме задние фонари соединили светодиодной лентой, а светоотражатели по бокам придают седану спортивный вид.

После рестайлинга немного изменились габариты модели. Длина китайского седана составляет 4 405 мм (+105 мм), ширина – 1 720 мм (+15 мм), высота – 1 455 мм (-5 мм). Размер колесной базы вырос до 2 600 мм (+30 мм). Для китайского рынка Hyundai Verna оснащается 1,4-литровым бензиновым «атмосферником» G4LC мощностью 100 л.с. Двигатель может работать в паре как с механической коробкой передач, так и с 6-диапазонным «автоматом». Ожидается, что официальная премьера обновленной модели в Китае состоится осенью 2019 года.
 
В России Hyundai Solaris текущего, второго по счету поколения, дебютировал в 2017 году. Седан получил основательно переработанный дизайн, новый 1,4-литровый двигатель (100 л.с.) и модернизированный мотор объемом 1,6 литра (123 л.с.). Его габаритные размеры практически идентичны рестайлинговой «Верне»: длина – 4 405 мм, ширина – 1 729 против, колесная база – 2 600 мм. 

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Обновленный Hyundai Solaris рассекретили до премьеры
{{material_126440}}Обновленный Hyundai Verna/Solaris получил новый смелый дизайн с крупными секциями головной оптики, черной перевернутой трапецией радиаторной решетки и агрессивными нишами «противотуманок». Передние светодиодные фары отличаются новой ромбовидной графикой. На корме задние фонари соединили светодиодной лентой, а светоотражатели по бокам придают седану спортивный вид.После рестайлинга немного изменились габариты модели. Длина китайского седана составляет 4 405 мм (+105 мм), ширина – 1 720 мм (+15 мм), высота – 1 455 мм (-5 мм). Размер колесной базы вырос до 2 600 мм (+30 мм). Для китайского рынка Hyundai Verna оснащается 1,4-литровым бензиновым «атмосферником» G4LC мощностью 100 л.с. Двигатель может работать в паре как с механической коробкой передач, так и с 6-диапазонным «автоматом». Ожидается, что официальная премьера обновленной модели в Китае состоится осенью 2019 года. В России Hyundai Solaris текущего, второго по счету поколения, дебютировал в 2017 году. Седан получил основательно переработанный дизайн, новый 1,4-литровый двигатель (100 л.с.) и модернизированный мотор объемом 1,6 литра (123 л.с.). Его габаритные размеры практически идентичны рестайлинговой «Верне»: длина – 4 405 мм, ширина – 1 729 против, колесная база – 2 600 мм. 
2019-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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