Обновленный Kia Cerato: базовая комплектация лишилась боковых подушек, но все равно подорожала
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Новая базовая комплектация Classic (от 1 394 900 рублей с «механикой и от 1 434 900 рублей с «автоматом») предлагает только фронтальные подушки безопасности. Боковые подушки и шторки появляются лишь на уровне Comfort. Зато на смену магнитоле пришел 8-дюймовый экран медиасистемы с поддержкой Apple Carplay / Android Auto и камера заднего вида. Также штатно все машины получили кондиционер и зимние опции: зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, подогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя. Колеса – 15-дюймовые стальные.
На следующем уровне Comfort (от 1 424 900 рублей с «механикой» и от 1 464 900 рублей с «автоматом») появляется подогрев руля, а сам руль и ручка селектора трансмиссии имеют кожаную отделку. Автомобили в комплектации Luxe внешне отличаются наличием светодиодных противотуманных фар. Колеса, по-прежнему, штампованные, но чуть большего размера – 16 дюймов. Появляется двухзонный климат-контроль, дополнительный отопитель салона, приборная панель Supervision с монохромным 3,5-дюймовым TFT-дисплеем, круиз-контроль, датчик света и задние парктроники. Версия с «механикой» стоит от 1 474 900 рублей, с «автоматом» – от 1 514 900 рублей.
В более богатой комплектации Prestige (от 1 629 900 рублей) наконец-то появляются легкосплавные 16-дюймовые колеса и набор электронных ассистентов Drive Wise, телематический комплекс Kia Connect, система бесключевого доступа Smart Key с запуском/остановкой двигателя кнопкой, подогрев задних сидений, электрохромное салонное зеркало, складывающиеся боковые зеркала.
Самый роскошный Kia Cerato в исполнении GT Line+ со 150-сильным мотором стоит от 1 829 900 рублей. Сиденья здесь имеют кожаную отделку, предусмотрена электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя и электрорегулировка положения передних сидений с функцией памяти и 17-дюймовые колеса. Комплекс электронных ассистентов дополнен системой предотвращения фронтальных столкновений, интеллектуальным круиз-контролем, системой предотвращения столкновения с автомобилем в «слепой» зоне и системой предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом.
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